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Önceki / Ilott, Portland'da Juncos-Hollinger ile ilk IndyCar yarışına katılacak
IndyCar Haberler

Ilott, IndyCar'ın kalan 3 yarışına da katılacak

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Ferrari Formula 1 test pilotu Callum Ilott, 2021 IndyCar Şampiyonası'nın kalan 3 yarışında Juncos Hollinger-Chevrolet ile mücadele etmeye devam edecek.

Ilott, IndyCar'ın kalan 3 yarışına da katılacak

Bu hafta sonu Portland'da serideki ilk mücadelesine katılan Ilott, 77 numaralı aracıyla Laguna Seca ve Long Beach yarışlarına da katılacak.

Ilott, "Bu hafta sonu Juncos Hollinger Racing ile NTT IndyCar Serisi'ndeki ilk yarışıma çıkmamın yanında, şampiyonayı birlikte tamamlayacağız. Bakalım gelecek birkaç hafta sonu bazı harika pistlerde birlikte neler başarabileceğiz?" dedi.

Takımın sahibi Ricardo Juncos, "Tüm Juncos Hollinger Racing organizasyonu, Callum Ilott'u IndyCar sezonunun kalan 3 yarışında takımda göreceği için çok heyecanlı."

"Onunla harika bir başlangıç yapmak için sabırsızlanıyoruz. Önümüzdeki haftalarda her seansta gelişmeyi sürdüreceğiz."

"Callum çok yetenekli bir sürücü ve son haftalarda onun için programımızı hazırlama konusunda çok çalıştık. Takım olarak bu ilişkiyi sezonun kalan bölümünde sürdürmek harika hissettiriyor." dedi.

Ilott, Juncos Hollinger aracını ilk olarak geçen hafta Indianapolis Motor Speedway pistinin yol versiyonunda test etmiş ve IndyCar'ın 2022 için ana seçeneklerinden birisi olacağını söylemişti.

Formula 3 Euro ve GP3 serilerinde 10 yarış kazanan Ilott, geçen sene Formula 2'de yarışmış, 3 galibiyet ve 6 pole pozisyonuyla sezonu 2. sırada tamamlamıştı.

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Ilott, Portland'da Juncos-Hollinger ile ilk IndyCar yarışına katılacak

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