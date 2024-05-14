Ilott Indy 500'de Arrow McLaren için start alacak

İngiliz pilot, takımda geçirdiği süre boyunca iyi bir performans sergilemesine rağmen, geçen sezon sonunda Juncos Hollinger Racing'deki tam zamanlı pilotluk koltuğunu kaybetti.

Ancak, yeni sezona başlamadan önce David Malukas'ın dağ bisikleti kazasında bilek sakatlığı geçirmesi nedeniyle, ilk yarışta Arrow McLaren ile yarışma şansı buldu. Ilott, St. Petersburg Grand Prix'sinde 13. oldu.

Long Beach'teki yarışta Malukas yerine koltuğa Pourchaire'nin geçmesiyle birlikte, Ilott şampiyona dışındaki The Thermal Club'ta görev aldı.

Ancak, Malukas ve Arrow McLaren yollarını ayırınca ve Pourchaire'in Indy 500'ü atlamasıyla, Ilott tekrar koltuğa oturacak.

WEC Spa 6 Saat'te Jota Porsche ile tarihi bir zafer kazanan Ilott, "Indianapolis 500'de yarışmak her pilotun hayalidir ve Zak, Gavin ve Tony'ye bana fırsat verdikleri için teşekkür ediyorum."

"Bu yarışa Arrow McLaren ekibi ve aracıyla gireceğim için minnettarım. Mayıs ayında Indianapolis Motor Speedway'deki testler hava koşulları nedeniyle kısalmış olsa da bizim için verimli geçti."

Callum Ilott, Arrow McLaren Chevrolet Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

"Takımla kendimi rahat hissediyorum ve Mayıs ayı boyunca bir araya gelerek yarış günü elimizden gelenin en iyisi yapacağımızı biliyorum." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Geçen sene JHR ile yarışta 15 sıra yükselerek 27.likten 12.liğe tırmanan Ilott, bir önceki yarışın en fazla pozisyon kazanç sağlayan ikinci pilotu oldu.

Arrow McLaren'ın Indianapolis Motor Speedway'deki dörtlü pilot takımına dahil olan Ilott, Pato O'Ward ve Alexander Rossi'nin yanı sıra aynı hafta sonu NASCAR Coca-Cola 600'de de mücadele edecek olan Kyle Larson'a katılacak.

Ward, "Sezonun en önemli iki haftasına girerken Callum takıma çok değerli olduğunu düşündüğümüz bir deneyim getiriyor."

"O ve takım sezonun ilk iyi yarışında iyi anlaştı ve bunu sürdürmelerini istiyoruz."

"Ve tıpkı diğer araçlarımız gibi, elemelerde ve yarış gününde Callum ve #6 NTT DATA Chevy takımının gridin ön sıralarında mücadele edeceğine eminim." dedi.