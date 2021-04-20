Hunter-Reay: ‘’Hayatımı kurtaran şey muhtemelen aeroscreen oldu’’

Kaza, Team Penske-Chevrolet pilotu Josef Newgarden, 5. viraja girilmeden önce 4. virajın çıkışında çizgiden taşıp çime çıkmasıyla tetiklendi.

8. sırada bulunan Newgarden, çizgiden taşarak çimlere değdi ve aracın kontrolünü kaybederek pistin ortasına doğru spin attı.

Onun arkasında, 9. sırada bulunan Andretti Autosport-Honda pilotu Colton Herta, pistin ortasına doğru spin atan Newgarden’dan kaçamadı ve ikili yüksek hızda çarpıştı.

Antrenman turlarındaki şaft probleminin ardından yarışa 17. sıradan başlayan Herta’nın takım arkadaşı Hunter-Reay, direksiyonu sağa kırıp biraz frenlese de kazadan kaçamayan bir başka pilot oldu ve Penske’nin aracının ön kısmına çarptı.

Hunter-Reay’ın Twitter hesabından paylaştığı ekran görüntüleri, Newgarden’ın ön lastiğinin Hunter-Reay’ın aracının aeroscreen'ine saatte 200 km hızla çarptığını açıkça gözler önüne seriyor.

2012 IndyCar şampiyonu ve 2014 Indy500 kazananı Hunter-Reay, sosyal medya hesaplarından paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: ‘’Unutulası bir hafta sonuydu. Antrenman ve sıralama turlarında şaft problemleri yaşadık. Sonrasında ise ilk turdaki zincirleme kazaya karışınca yarışımız daha başlamadan bitti. IndyCar, aeroscreen için size minnettarım. Muhtemelen hayatımı kurtaran şey oydu.’’

Ray Gosselin, Hunter-Reay’in yarış mühendisi, hafta sonu boyunca yaşadıkları şaft problemi hakkında detaylı bilgi vermekten kaçınırken, Motorsport.com ile yaptığı röportajda şu ifadeleri kullandı: ‘’Bu sorunu çözdüğümüzü ve bu sorunun, St. Pete’de (hafta sonunun ikinci ayağı) bize problem çıkarmayacağını düşünüyoruz.’’

‘’Maalesef, yıllardır süregelen bir trend var ve bu, bu sene de devam etti. Mükemmel testler geçiriyoruz ancak hepsi boşa gidiyor.’’

Hunter-Reay ile 11. sezonuna giren Gosselin, takım arkadaşları Alexander Rossi’nin ilk çizgiden başlamasından alınabilecek olumlu yönler olduğunu da söyledi ve Andretti Autosport’un 2020 sezonun son bölümünde yakaladığı form grafiğini devam ettirdiğini ekledi.

Konu hakkında konuşan Gosselin, ‘’Evet, takımın geliştiğini düşünüyorum, şimdi sadece bunu pistte göstermek kaldı.’’

‘’O yüzden bu hafta sonu iyi bir iş çıkarmamız gerek. #28'i ait olduğu yere yeniden çıkarmak için tamamen konsantre olmuş durumdayız.’’ ifadelerini kullandı.

Onboard screen shots from Ryan Hunter-Reay, Andretti Autosport-Honda. Photo by: Ryan Hunter-Reay