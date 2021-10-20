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IndyCar Haberler

Hulkenberg, McLaren'la IndyCar testine katılacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Eski Formula 1 sürücüsü Nico Hulkenberg ve Formula 3'te yarışlar kazanan Logan Sargeant, önümüzdeki hafta Barber Motorsports Park'ta yapılacak testte ilk kez IndyCar aracını test edecekler.

Hulkenberg, McLaren'la IndyCar testine katılacak

Hulkenberg, bir Arrow McLaren SP Chevrolet'nin direksiyonuna geçerken, Sargeant ise bir AJ Foyt Racing-Chevrolet kullanacak. İkili böylelikle Ekim ayında yapılacak ve Ed Carpenter Racing, Dale Coyne Racing ve Andretti Autosport tarafından yönetilen araçların da yer alacağı çaylak/değerlendirme testine katılan altı sürücünde ikisi olacak.

Hulkenberg, geçen ay 2022 yılında Formula 1'de yarışma şansının sona erdiğini ve başka seçeneklere baktığını söylemişti.

En son 2019 yılında, Formula 1'de yarışırken tam zamanlı olarak mücadele eden Hulkenberg, 2020'de Racing Point ile iki F1 yarışına katıldı. Daha sonra Aston Martin'in yedek ve test pilotu oldu ve şimdi kariyerinde ilk kez bir IndyCar aracını test etmiş olacak. Testin 2.238 millik Barber Motorsports Park'ta yapılacağı da doğrulandı.

Takım yöneticileri, bu konu hakkında yorum yapmak istemeseler de, Hulkenberg'in testinin 2022 için seçeneklerini araştırmak amacıyla yapıldığı ve bu yüzden Arrow McLaren SP'de, üçüncü araçta yarışmayacağı anlaşılıyor.

Sargeant ise 2019'dan bu yana FIA Formula 3 Şampiyonası'nda mücadele ediyor ve 2020 yılında seriyi üçüncü bitirirken, bu yıl bütçe bulmakta zorlanmasının ardından, son dakika fırsatıyla Charouz Racing System'e katılmıştı. Buna rağmen iyi bir performans sergiledi.

Foyt, 2022 için sürücü seçeneklerini değerlendirmeye devam ederken, seçenekler arasında Dalton Kellett, Sebastien Bourdais (yarı zamanlı) ve Tatiana Calderon yer alıyor.

Logan Sargeant, Charouz Racing System, after winning at Sochi.

Logan Sargeant, Charouz Racing System, after winning at Sochi.

Photo by: James Gasperotti / Motorsport Images

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