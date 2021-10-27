Hulkenberg, ilk IndyCar testinde McLaren SP’yi etkilemiş

Hulkenberg, Barber Motorsports Park pistindeki teste katılan beş sürücü arasında en yavaşı oldu. Ancak Kiel, Alman sürücünün bir IndyCar aracının istediklerine adaptasyonunun etkileyici olduğunu söyledi.

Motorsport.com’a konuşan Kiel, “Öncelikle, Nico’nun yaptığı gibi, bir günde 108 tur atmak zor bir şeydi. Bana göre bu, onun antrenman alışkanlığının bir göstergesiydi. Çünkü bir süredir açık tekerlekli bir araç sürmedi ve burada araca binmek kesinlikle bir mücadele.”

“Ancak bu, onun kabul ettiği bir mücadele ve gerçekten iyi bir iş yaptı. Yapmasını istediğimiz her şeyi yaptı ve tek bir yanlışı bile olmadı. Bu yüzden iyi bir gündü. Programımızda adım adım ilerledik ve onunla çalışmak bir zevkti.”

“Ondan aldığım tüm geri bildirimler, brifingde ondan dinlediklerim, araçtan, sürüş tarzından ve bunun fiziksel zorlayıcılığından keyif aldığı yönündeydi.”

“Nico gibi uluslararası seviyede çok uzun süre yarışmış biriyle bile çok basit şeyleri konuşmanız gerekiyor. Ancak onun gibi birine sadece bir kez açıklama yapmanız yeterli. O, bunu anlar ve uygular. Onun gibi bir sürücüden beklediğiniz şey budur.”

“Nico, aşınmış lastiklerle, aşınmamış lastiklerle, yüksek yakıt yüküyle, düşük yakıt yüküyle, yani tüm durumlarda sürüş yaptı. Aracın sürüşünün neye benzediğini anlamaya çalıştı. Takımı ve serinin genel havasını anlamaya çalıştı. Ve bu da bize, Nico’yu bir sürücü olarak anlama şansı verdi.”

“Tur zamanlarına bakmıyordum, çünkü herkesin programı farklıydı. Bu yüzden direkt bir karşılaştırma yapamazsınız. Ben, onun takımla etkileşimine, verdiği geri bildirimlere, araçta yaptığımız değişikliklere verdiği tepkilere odaklandım. Beklendiği gibi bunlar, çok yüksek bir seviyedeydi.” dedi.

Arrow McLaren SP’nin Hulkenberg ile başka bir test günü daha yapmasını bekleyip beklemediği sorulduğunda Kiel, “Bundan şüpheliyim. IndyCar modeli, sürücüyü araca bindirmek, ona alışmak ve bir karar vermek şeklinde. Ve bana göre bu muhtemelen yeterince adil.”

“Bir gün daha geçirmek için onu bir oval piste ya da Texas’a, Gateway’e götürmemiz gerekir. Nico’nun nasıl bir yeteneğe sahip olduğunu biliyoruz. Onun iyi olduğunu anlamak için tüm günü tamamlayamaya gerek yoktu. Onun IndyCar’ı öğrenmesi için iyi bir şanstı. Artık düşünecek, sindirecek çok şeyi var.” dedi.

Formula 1 Amerika Grand Prix’sinde McLaren garajında yer alan ve IndyCar’da McLaren SP ile mücadele eden Pato O’Ward, test boyunca yardımcı olmak için Hulkenberg ile çalıştı.

Hulkenberg ise bu tecrübeden çok memnun kaldığını, iyi ve başarılı bir gün geçirdiğini düşündüğünü söyledi.

Nico Hülkenberg, Arrow McLaren SP-Chevrolet, Barber Motorsports Park. Photo by: IndyCar Series