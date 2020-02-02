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IndyCar / Son dakika

Honda, Alonso-Andretti anlaşmasını veto etti!

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Honda, Alonso-Andretti anlaşmasını veto etti!
Ekleyen:
, Editör
2 Şub 2020 19:17

Honda, Fernando Alonso'nun Andretti ile yapmaya hazırlandığı Indianapolis 500 anlaşmasını veto etti.

Fernando Alonso, 2015-17 yılları arasında Honda motorlu McLaren'la mücadele etmiş ve bu süreçte Japon üreticiyi sık sık eleştirmişti.

Alonso, ilk Indy 500 yarışında da Honda motorlu bir Andretti ile mücadele etmişti ancak o yarışta da yine Honda motorundaki sorun nedeniyle finiş göremedi.

Sonuç olarak Alonso ve Honda arasındaki ipler tamamen kopmuş gibi görünüyordu.

Geçtiğimiz günlerde Alonso'nun 2020 Indy 500 için Honda motoru kullanan Andretti ile anlaşmaya vardığı ve resmi açıklamanın bu hafta yapılacağı söylenmişti.

Ancak RACER, Honda'nın resmi açıklamadan hemen önce Alonso-Andretti anlaşmasını veto ettiğini öğrendi.

Habere göre Honda Performance Development, Michael Andretti'nin ekibini Alonso ile anlaşma yapmaması konusunda uyardı. 

Bu da anlaşmanın gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor.

Alonso, Andretti ile Indy dışındaki yarışlara katılmak için de görüşme yapıyordu.

Andretti ve Honda, RACER'ın çağrılarına yanıt vermemeyi tercih ettiler.

Bu, Alonso'nun sadece Chevy motoru kullanan bir takımla mücadele edebileceği anlamına geliyor. 

İspanyol pilot, seçeneklerinden bir diğeri olan McLaren'la da devam etmeme kararı almıştı.

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Editör Kemal Şengül

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