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IndyCar Haberler

Herta: "Eğer fırsat olursa büyük olasılıkla F1'de yarışırım"

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

IndyCar yıldızı Colton Herta, takım patronu Michael Andretti'nin Alfa Romeo planları gerçekleşmese de, Formula 1'e olan ilgisini koruduğunu söyledi.

Herta: "Eğer fırsat olursa büyük olasılıkla F1'de yarışırım"
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Herta, Andretti'nin planı işe yarasaydı FIA süper lisansı aldığında F1'e geçecekti ve onun IndyCar ekibindeki yerini Indy Lights şampiyonu Kyle Kirkwood alacaktı.

Bunun yerine, Herta geçen sezon üç galibiyet elde ettiği 26 numaralı AA-Honda'da kalacak.

21 yaşındaki Herta bu hamle hakkında, "Formula 1'de yarışmak istemiyorum deseydim yalan söylemiş olurdum, kariyerimde yapmak istediğim birçok şey var."

"Ancak bunların belirli bir zamana ihtiyacı var. Formula 1 de bunlardan biri. Eğer 28 yaşındaysan, maalesef Formula 1'e gidemezsin. Bu böyle işliyor. Eğer fırsatım olursa şu an benim için doğru bir zaman. Üzerinde iyice düşünmem gerekir ama büyük olasılıkla bunu yapardım çünkü bir noktada Formula 1'de yarışmak istiyorum." dedi.

Herta, "21 yaşındayım ve beş yıl sonra geri gelip 15 yıl daha IndyCar'da yarışabilirim."

"Fırsatım olursa kesinlikle bir şans vermek isterim. Ancak IndyCar'da kesinlikle hayal kırıklığına uğramış değilim. Bu seriyi dünyadaki her seriden daha fazla seviyorum ve yarışmaktan çok keyif alıyorum. Sadece, yarış kariyerimde IndyCar dışında denemek istediğim çok şey var." diye ekledi.

Herta, kariyerinde değişiklik yapmaya olan isteğini IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası sırasında zaten göstermişti. 2019 ve 2020 sezonlarında Rahal Letterman Lanigan BMW için yarıştı ve ilk çıkışında Daytona'da Rolex 24 Saat'i kazanırken, geçen yıl Turner Motorsport'un BMW M6'sındaydı.

Herta bu hafta sonu dördüncü Rolex 24 Saat yarışına çıkıyor ve DragonSpeed'de Eric Lux, yeni Andretti Autosport takım arkadaşı Devlin DeFrancesco ve eski Indy Lights takım arkadaşı Pato O'Ward ile LMP2 aracında olacak.

Herta, önümüzdeki IndyCar sezonunda, şimdiye kadarki en iyi sonucunun 2020'de Gateway'de dördüncü olduğu oval pistlerde başarı kazanmak istediğini söyledi.

2021'de aynı pistte galibiyet almak üzereydi ancak aracı onu hayal kırıklığına uğrattı.

"Geçtiğimiz yılki Gateway'i kaybedeceğimiz varmış."

"Maalesef aks kırılınca yarışı kazanamadık. Bunun dışında hızımız çok iyiydi. Herkesten daha iyi gidiyorduk ve onları geride bırakmıştık. Maalesef kaybedeceğimiz varmış."

"Bu, oval pistlerde kazandığım öz güveni gösterdi. Sanırım uzun bir süre Andretti'nin mücadele ettiği yer burasıydı."

Herta, "Farklı ovallerde farklı zamanlarda çok fazla hızımız oldu ama hiçbir zaman farkı kapatamamıştık. 2019'da Teksas'ta hızlıydım ama o zamandan beri takım olarak zorluklar yaşadık."

"Bunun üzerinde çalıştık ve şimdi Iowa'ya odaklanmış durumdayız. Yılın ilerleyen zamanlarında Iowa'da bir testimiz var, bu yüzden ilginç olacak." diye ekledi.

Herta, ilk üç IndyCar sezonunu yedinci, üçüncü ve beşinci bitirdi ve toplam altı galibiyet elde etti. Bu sezon şampiyonluğu kazanmak için baskı hissedip hissetmediği konusunda, “21 yaşındayım, bu yüzden bolca zamanım olduğunu düşünüyorum."

"Ancak geç olmasındansa şimdi kazanmayı isterim. Bir baskı hissetmiyorum. Bu yıl almak zorunda olduğumu düşünmüyorum ama bu yıl almak istemeyeceğim anlamına da gelmiyor. Hedefim her zaman bu." dedi.

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