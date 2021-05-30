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IndyCar / Indy 500 Yarış raporu

Helio Castroneves Indy 500'de 4. kez kazanarak tarihe geçti!

Ekleyen:
, Şef Editör

105. kez gerçekleştirilen Indy 500 yarışında kazanan isim Helio Castroneves oldu. Castroneves böylece 4. galibiyetle Indy 500'de en çok kazanan pilotlar arasına adını yazdırdı.

Helio Castroneves Indy 500'de 4. kez kazanarak tarihe geçti!

2021'de 105. kez gerçekleştirilen Indianapolis 500 yarışında zafer, Meyer Shank Racing pilotu Castroneves'in oldu. 

Yarışa 8. sıradan başlayan Castroneves, oldukça iyi bir ilk bölümün ve yakıt tasarrufunun ardından yarışın ikinci yarısında galibiyet mücadelesine ortak oldu.

Yarışın bitmesine yaklaşık 35 tur varken lider grup son pit stopunu yaptı. O grupta lider Alex Palou'ydu ancak onun hemen arkasında Castroneves, Patricio O'Ward, Simon Pagenaud ve Ed Carpenter vardı. Pite gelmeyen isimlerin pite gelmesiyle bu isimler tekrar öne geçtiler. İlk 5 isim galibiyet mücadelesi verecek gibi görünüyordu ancak lastikler tükendikçe en gerçekçi mücadele Palou ve Castroneves arasında yaşandı.

Castroneves her geçtiğinde Palou cevap verse de, son geçişten sonra bunu başaramadı ve yarışı kazanan isim Castroneves oldu. Daha önce 2001, 2002, 2009 yıllarında Indy 500'de kazanan 46 yaşındaki Brezilyalı pilot 12 yıl sonra tekrar kazanarak Indy 500'deki galibiyet sayısını 5'e çıkardı. Castroneves böylece 4. Indy 500 zaferiyle A.J. Fort, Al Unser Sr. ve Rick Mears ile aynı galibiyet sayısına ulaşarak rekora ortak oldu.

Yarışın orta bölümünde liderliğe yükselen Palou, günün en güçlü isimlerinden birisiydi ve uzun süre lider gitmeyi başardı ancak Castroneves'in son hamlesine cevap veremeyince 2. sırada yarışı noktalamış oldu.

Helio Castroneves, Meyer Shank Racing Honda takes the checkered flag

Helio Castroneves, Meyer Shank Racing Honda takes the checkered flag

Fotoğraf: Sam Cobb / Motorsport Images

Arrow McLaren SP takımının genç yıldızı Meksikalı O'Ward, ilk iki sıradaki pilotu çok yakından takip etse de bir türlü atak yapabilecek fırsat bulamadı. O'Ward yarışı 3. sırada tamamlayacak gibi görünüyordu ancak son turda Simon Pagenaud'ya geçilmekten kurtulamadı. Böylece podyumu tamamlayan isim Pagenaud oldu.

Ed Carpenter yarışı O'Ward'ın. arkasında sırada tamamladı ve ilk 5 sürücü 1.2 sn içerisinde 200 turluk yarışı tamamlamış oldular.

Santino Ferrucci, liderin 9 sn gerisinde 6. olurken onu Sage Karam takip etti.

Yarışın başında liderliğe yükselen Rinus VeeKay, ilk pite giren isimlerden birisiydi. Bu ilk başta işe yaramış gibi görünse de ikinci yarıda VeeKay ve onunla birlikte hızlı başlayan Corton Herta'nın aleyhine oldu. VeeKay 8. olurken Colton Herta 16. oldu.

Daha önce Indy 500'de iki kez kazanan (2000 - 2015) eski Formula 1 pilotu Juan Pablo Montoya, 2017'nin ardından McLaren ile tekrar Indy 500'e döndü. Montoyta yarış boyunca galibiyet mücadelesine yakın olmasa da istikrarlı bir performans sergiledi ve 9. sırada yarışı tamamladı.

Tony Kanaan ilk 10'u tamamlayan isim olurken onu eski Formula 1 pilotlarından Marcus Ericsson, Josef Newgarden, Conor Daly ve geçen senenin galibi Takuma Sato takip ettiler. Güvenlik periyodu umuduyla pistte kalmaya devam eden Sato son turlara doğru ilk sıraya yükselse de, yakıtı bittiği için pite gelmek zorunda kaldı ve 14. oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan ve ilk pit stoplara kadar 3. sırada galibiyet mücadelesinde yer alan Scott Dixon, Stefan Wilson'ın pite girişte kaza yapmasının ardından güvenlik periyodunda dezavantajlı duruma düştü. Kaza nedeniyle pilotlar bir süre pite gelemediler. Dixon ve aynı şekilde geç pite gelen Alexander Rossi, "acil pit stop" yaptılar ancak pite geldiklerinde yakıtları tamamen bittiği için motorları stop etti. Mekanikerlerin motorları tekrar çalıştırması uzun zaman sürdü ve bu isimler grubun bir tur gerisine düştüler.

Yarışın ilerleyen bölümlerinde Dixon stratejisinin ve şansının yardımıyla tekrar lider gruba yükseldi ve hatta bir ara pite geç gelmesinin avantajıyla ilk sıraya kadar yükseldi. Buna rağmen Dixon'un şansı ilk pitlerde kaybettiği zamanla ortadan kalkmıştı. Dixon her şeye rağmen yarışı 17. sırada tamamlamayı başardı.

Indy 500 standartlarına göre yarışta pek fazla olay olmadı. Wilson'un ilk pit stopa girerken sert fren yapıp bariyerlere vurmasına benzer şekilde birkaç pilot daha pite girerken yavaşlamada sorun yaşadılar. Graham Rahal ise pit stopta lastiğin bijonu sıkıştırılmadan pitten ayrılınca pit çıkışında kaza yaptı ve yarışa erken veda etti. Onun aracından fırlayan lastik Conor Daly'nin aracına vursa da kimse yaralanmadı.

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Mph Puan
1 Brazil Helio Castroneves United States Michael Shank Racing 200 2:37'19.384     190.690  
2 Spain Alex Palou United States Chip Ganassi Racing 200 2:37'19.877 0.492 0.492 190.680  
3 France Simon Pagenaud United States Team Penske 200 2:37'19.947 0.562 0.069 190.679  
4 Mexico Patricio O'Ward Arrow McLaren SP 200 2:37'20.325 0.940 0.378 190.671  
5 United States Ed Carpenter United States Ed Carpenter Racing 200 2:37'20.627 1.242 0.301 190.665  
6 United States Santino Ferrucci United States Rahal Letterman Lanigan Racing 200 2:37'28.472 9.087 7.845 190.507  
7 United States Sage Karam United States Dreyer & Reinbold Racing 200 2:37'32.820 13.435 4.348 190.419  
8 Netherlands Rinus van Kalmthout United States Ed Carpenter Racing 200 2:37'33.626 14.241 0.805 190.403  
9 Colombia Juan Pablo Montoya Arrow McLaren SP 200 2:37'34.265 14.880 0.639 190.390  
10 Brazil Tony Kanaan United States Chip Ganassi Racing 200 2:37'34.827 15.442 0.562 190.379  
11 Sweden Marcus Ericsson United States Chip Ganassi Racing 200 2:37'35.901 16.516 1.073 190.357  
12 United States Josef Newgarden United States Team Penske 200 2:37'41.689 22.304 5.787 190.241  
13 United States Conor Daly United States Ed Carpenter Racing 200 2:37'42.076 22.692 0.387 190.233  
14 Japan Takuma Sato United States Rahal Letterman Lanigan Racing 200 2:37'42.680 23.295 0.603 190.221  
15 United States J.R. Hildebrand United States A.J. Foyt Enterprises 200 2:37'42.912 23.527 0.232 190.216  
16 United States Colton Herta Andretti Autosport with Curb-Agajanian 200 2:37'48.187 28.802 5.275 190.110  
17 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 200 2:37'58.025 38.641 9.838 189.913  
18 United Kingdom Jack Harvey United States Michael Shank Racing 200 2:37'59.541 40.157 1.516 189.883  
19 United States Marco Andretti Andretti Herta-Haupert with Marco & Curb-Agajanian 200 2:37'59.743 40.359 0.201 189.879  
20 New Zealand Scott McLaughlin United States Team Penske 200 2:38'00.218 40.833 0.474 189.869  
21 Canada James Hinchcliffe Andretti Steinbrenner Autosport 200 2:38'00.231 40.846 0.012 189.869  
22 United States Ryan Hunter-Reay United States Andretti Autosport 200 2:38'00.960 41.576 0.729 189.854  
23 Canada Dalton Kellett United States A.J. Foyt Enterprises 199 2:37'25.606 1 Lap 1 Lap 189.612  
24 United Kingdom Max Chilton United Kingdom Carlin 199 2:37'35.319 1 Lap 9.713 189.417  
25 Brazil Pietro Fittipaldi Dale Coyne Racing with RWR 199 2:37'40.795 1 Lap 5.475 189.308  
26 France Sébastien Bourdais United States A.J. Foyt Enterprises 199 2:37'44.737 1 Lap 3.941 189.229  
27 Sweden Felix Rosenqvist Arrow McLaren SP 199 2:37'45.510 1 Lap 0.773 189.213  
28 United Arab Emirates Ed Jones Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 199 2:37'56.345 1 Lap 10.835 188.997  
29 United States Alexander Rossi United States Andretti Autosport 198 2:37'40.728 2 Laps 1 Lap 188.358  
30 Australia Will Power United States Team Penske 197 2:37'33.267 3 Laps 1 Lap 187.554  
31 Switzerland Simona deSilvestro Paretta Autosport 169 2:21'09.195 31 Laps 28 Laps 179.592  
32 United States Graham Rahal United States Rahal Letterman Lanigan Racing 118 1:33'12.579 82 Laps 51 Laps 189.894  
33 United Kingdom Stefan Wilson United States Andretti Autosport 32 22'19.035 168 Laps 86 Laps 215.080  
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105. Indianapolis 500 grid pozisyonları

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Seri IndyCar
Etkinlik Indy 500
Editör Abdullah Çelik

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