Helio Castroneves Indy 500'de 4. kez kazanarak tarihe geçti!

2021'de 105. kez gerçekleştirilen Indianapolis 500 yarışında zafer, Meyer Shank Racing pilotu Castroneves'in oldu.

Yarışa 8. sıradan başlayan Castroneves, oldukça iyi bir ilk bölümün ve yakıt tasarrufunun ardından yarışın ikinci yarısında galibiyet mücadelesine ortak oldu.

Yarışın bitmesine yaklaşık 35 tur varken lider grup son pit stopunu yaptı. O grupta lider Alex Palou'ydu ancak onun hemen arkasında Castroneves, Patricio O'Ward, Simon Pagenaud ve Ed Carpenter vardı. Pite gelmeyen isimlerin pite gelmesiyle bu isimler tekrar öne geçtiler. İlk 5 isim galibiyet mücadelesi verecek gibi görünüyordu ancak lastikler tükendikçe en gerçekçi mücadele Palou ve Castroneves arasında yaşandı.

Castroneves her geçtiğinde Palou cevap verse de, son geçişten sonra bunu başaramadı ve yarışı kazanan isim Castroneves oldu. Daha önce 2001, 2002, 2009 yıllarında Indy 500'de kazanan 46 yaşındaki Brezilyalı pilot 12 yıl sonra tekrar kazanarak Indy 500'deki galibiyet sayısını 5'e çıkardı. Castroneves böylece 4. Indy 500 zaferiyle A.J. Fort, Al Unser Sr. ve Rick Mears ile aynı galibiyet sayısına ulaşarak rekora ortak oldu.

Yarışın orta bölümünde liderliğe yükselen Palou, günün en güçlü isimlerinden birisiydi ve uzun süre lider gitmeyi başardı ancak Castroneves'in son hamlesine cevap veremeyince 2. sırada yarışı noktalamış oldu.

Helio Castroneves, Meyer Shank Racing Honda takes the checkered flag Fotoğraf: Sam Cobb / Motorsport Images

Arrow McLaren SP takımının genç yıldızı Meksikalı O'Ward, ilk iki sıradaki pilotu çok yakından takip etse de bir türlü atak yapabilecek fırsat bulamadı. O'Ward yarışı 3. sırada tamamlayacak gibi görünüyordu ancak son turda Simon Pagenaud'ya geçilmekten kurtulamadı. Böylece podyumu tamamlayan isim Pagenaud oldu.

Ed Carpenter yarışı O'Ward'ın. arkasında sırada tamamladı ve ilk 5 sürücü 1.2 sn içerisinde 200 turluk yarışı tamamlamış oldular.

Santino Ferrucci, liderin 9 sn gerisinde 6. olurken onu Sage Karam takip etti.

Yarışın başında liderliğe yükselen Rinus VeeKay, ilk pite giren isimlerden birisiydi. Bu ilk başta işe yaramış gibi görünse de ikinci yarıda VeeKay ve onunla birlikte hızlı başlayan Corton Herta'nın aleyhine oldu. VeeKay 8. olurken Colton Herta 16. oldu.

Daha önce Indy 500'de iki kez kazanan (2000 - 2015) eski Formula 1 pilotu Juan Pablo Montoya, 2017'nin ardından McLaren ile tekrar Indy 500'e döndü. Montoyta yarış boyunca galibiyet mücadelesine yakın olmasa da istikrarlı bir performans sergiledi ve 9. sırada yarışı tamamladı.

Tony Kanaan ilk 10'u tamamlayan isim olurken onu eski Formula 1 pilotlarından Marcus Ericsson, Josef Newgarden, Conor Daly ve geçen senenin galibi Takuma Sato takip ettiler. Güvenlik periyodu umuduyla pistte kalmaya devam eden Sato son turlara doğru ilk sıraya yükselse de, yakıtı bittiği için pite gelmek zorunda kaldı ve 14. oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan ve ilk pit stoplara kadar 3. sırada galibiyet mücadelesinde yer alan Scott Dixon, Stefan Wilson'ın pite girişte kaza yapmasının ardından güvenlik periyodunda dezavantajlı duruma düştü. Kaza nedeniyle pilotlar bir süre pite gelemediler. Dixon ve aynı şekilde geç pite gelen Alexander Rossi, "acil pit stop" yaptılar ancak pite geldiklerinde yakıtları tamamen bittiği için motorları stop etti. Mekanikerlerin motorları tekrar çalıştırması uzun zaman sürdü ve bu isimler grubun bir tur gerisine düştüler.

Yarışın ilerleyen bölümlerinde Dixon stratejisinin ve şansının yardımıyla tekrar lider gruba yükseldi ve hatta bir ara pite geç gelmesinin avantajıyla ilk sıraya kadar yükseldi. Buna rağmen Dixon'un şansı ilk pitlerde kaybettiği zamanla ortadan kalkmıştı. Dixon her şeye rağmen yarışı 17. sırada tamamlamayı başardı.

Indy 500 standartlarına göre yarışta pek fazla olay olmadı. Wilson'un ilk pit stopa girerken sert fren yapıp bariyerlere vurmasına benzer şekilde birkaç pilot daha pite girerken yavaşlamada sorun yaşadılar. Graham Rahal ise pit stopta lastiğin bijonu sıkıştırılmadan pitten ayrılınca pit çıkışında kaza yaptı ve yarışa erken veda etti. Onun aracından fırlayan lastik Conor Daly'nin aracına vursa da kimse yaralanmadı.