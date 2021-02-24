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IndyCar / Barber Motorsports Park Şubat testi / Son dakika

Grosjean spin ve acıya rağmen ilk IndyCar testini tamamladı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Eski Formula 1 sürücüsü Romain Grosjean, kollarında ağrı hissetmesine ve yanan sol elinin iyileşmeye devam etmesine rağmen, IndyCar aracıyla yaptığı ilk sürüşten memnun ayrıldığını dile getirdi.

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Grosjean spin ve acıya rağmen ilk IndyCar testini tamamladı

34 yaşındaki Grosjean, salı günü Barber Motorsports Park'ta 12 aracın katıldığı testin bir parçası olarak, ilk kez RWR-Honda Dale Coyne ile piste çıktı.

Fransız pilot bu yıl 2021 NTT IndyCar takviminde yer alan 13 pist ve cadde yarışında yer alacak, fakat oval yarışlarda direksiyona geçen isim olmayacak.

 

Photo by: IndyCar Series

İlk testinin ardından IndyCar.com'a konuşan Fransız sürücü, bir F1 aracı ile IndyCar arasında büyük farklılıklar olduğunu ve bunların başında hidrolik direksiyon geldiğini söyledi. 

Ancak Grosjean, hidrolik olmayan direksiyona çabucak uyum sağladığını ve her şeyin harika ve normal geldiğini belirtti.

"Bu sürüş bana, Formula Renault'dan Formula 3 ve GP2'ye geçtiğim dönemi hatırlatıyor. Şimdiye kadar gerçekten mutlu oldum."

"Aracın mekanik tutuşu gerçekten iyiydi ve takımın çalışmaları da çok iyi gitti. Farklıydı ama bundan memnun kaldım. Kendimi araca sorunsuz şekilde adapte edebildim."

"İlk sürüşten sonra pazılarımda ağrı hissettim ve 'işte şimdi başlıyoruz' diye düşündüm."

"Aracı gerçekten hissedebiliyorsunuz. Sanırım sürüş tarzınızı, freni uygulama şeklinizi, virajı dönüşünüzü ve benzer konuları biraz daha fazla kullanabiliyorsunuz. Aslında farklı çizgiler kullanabiliyorsunuz, Oysa Formula 1'de aerodinamiğin çalışma şeklinden ötürü ideal çizgiye daha fazla yapışmanız gerekiyor.”

Formula 1'de yarışırken sık sık spin atan ya da olaylara karışan Grosjean, IndyCar aracıyla ilk gününde spin atmaktan kurtulamadı. 2.38 millik Berber pistinin sola doğru dönülen birinci virajında spin atan ve çakıl havuzuna gömülen Grosjean, bundan ötürü yaklaşık bir saat kaybetti.

“Bu sabah bir hata yaptım ve ilk virajda spin attım. Sonra da çakıl havuzunda sıkışıp kaldım. Bu, cezalandırıcı bir pist ve her zaman keyif aldığım sınırlar içinde kalmanız gerekiyor.”

Grosjean, geçen Kasım ayında Bahreyn Grand Prix'sinde yanıklar oluşan sol eli sorulduğunda, "Aslında çok iyi ilerledi. Son turumda büyük bir kopma yaptım ve bu biraz acı verici oldu. Yine de bunu bekliyordum. Tam olarak iyileşmediğini ve hassas olduğunu biliyorum.” dedi.

 

Photo by: IndyCar Series

 

Photo by: IndyCar Series

Grosjean chats with AJ Foyt Racing-Chevrolet's Sebastien Bourdais.

Grosjean chats with AJ Foyt Racing-Chevrolet's Sebastien Bourdais.

Photo by: IndyCar Series

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Bu Haber Hakkında

Seri IndyCar
Etkinlik Barber Motorsports Park Şubat testi
Pilotlar Romain Grosjean
Takımlar Dale Coyne Racing , Rick Ware Racing
Editör David Malsher

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