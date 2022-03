Grosjean: "Oval pistlerde yarışmak göründüğü kadar kolay değil"

İlk yarışına 2009'da Renault ile çıkan, 2012'den 2020'ye kadar da dokuz sezon kesintisiz olarak gridde yer alan Romain Grosjean, 181 yarışlık Formula 1 kariyerinin sona ermesinin ardından geçtiğimiz sezondan bu yana IndyCar'da mücadele ediyor.

Çaylak sezonunda Grosjean, neredeyse diğer tüm Formula 1 pilotları gibi, oval pistlerde mücadeleye ve yarış içinde çok daha yüksek hızlara çıkan IndyCar araçlarına aşina değildi, dolayısıyla geçtiğimiz sezon -Indy 500'de dahil olmak üzere- oval pistlerde gerçekleşen 5 yarışta yer almamıştı.

Grosjean, özellikle oval pistlerde sürüş yapmanın göründüğü kadar kolay olmadığını söylüyor.

inews.co.uk'a konuşan Grosjean, "IndyCar'a geçişim başlangıçta yalnızca tek seneliğineydi."

"Kariyerim boyunca Avrupa'da seyahat ettim, dolayısıyla ABD'de karşıma çıkacakları ve bunları sevip sevmeyeceğimi bilmiyordum -tüm ailemle birlikte Miami'ye taşınmak, büyük bir takımla anlaşmak, şampiyonluk için mücadele edebilmek gibi.

"Açıkçası oval pistlerde yarışırken halen pek rahat hissetmiyorum. Bu çok farklı ve eşsiz bir deneyim. Avrupa'dan baktığınızda her şey çok kolay görünüyor, ama açık olacağım, hiç kolay değil." dedi.

Grosjean, eşi Marion ve üç çocuğu, Sacha, Simon ve Camille ile Miami'ye taşınmanın ise kolay olduğunu, -20 dereceye varan soğuklardan sonra burada yaşamanın hepsini iyi hissettirdiğini söylüyor. Grosjean için artık rahat yaşamak çok daha önemli bir hale bürünmüş durumda, nitekim Fransız pilot Formula 1 kariyerinin son yarışında, 2020 Bahreyn GP'sinde ölümden dönmüş ve parmaklarında kalıcı yanıklar oluşmuştu. Bu trajik an, Grosjean'ın hayatında bir dönüm noktası oluşturuyor.

Eski Formula 1 pilotu, şimdi araçların saatte 370 kilometreye varan hızlarda kazalar yapabildiği oval pistlerde beş yarış geçirmeye hazırlanıyor ve o, kaza yapmanın nasıl hissettirdiğini herkesten daha iyi biliyor.

Grosjean, "Takım arkadaşım, Devlin DeFrancesco geçtiğimiz hafta sonu ilk kazasını yaptı, garaja geldiğinde 'bu acıttı' diye söyleniyordu. Ben de ona 'evet, tahmin edebiliyorum' diye cevap verdim."

"Kazalardan kaçınabildiğim kadar kaçınmaya çalışacağım, fakat bu pistler büyük dozda adrenalinle oynadığınız heyecan verici bir deneyim sunmakta."

"IndyCar o kadar da kötü bir seri değil, Formula 1'den daha az tehlikeli bile diyebilirim."

Romain Grosjean, Haas F1, is taken away on a stretcher after his opening lap crash

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images