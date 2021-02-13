Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
40 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
25 Mar
Sıradaki Etkinlik
39 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Doha GP
02 Nis
Sıradaki Etkinlik
47 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Monte Carlo Rallisi
21 Oca
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
İsveç Rallisi
11 Şub
Canceled
World Superbike
R
World Superbike
Assen
23 Nis
Sıradaki Etkinlik
68 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Estoril
07 May
Sıradaki Etkinlik
82 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Diriye E-Prix
26 Şub
Sıradaki Etkinlik
12 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Diriye E-Prix II
27 Şub
Sıradaki Etkinlik
13 gün
Tüm programı gör
WEC
R
WEC
Sebring
17 Mar
Canceled
R
WEC
Algarve
04 Nis
Yarış:
49 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
IndyCar / Son dakika

Grosjean, Le Mans'a kapılarını kapatmış değil!

paylaşım
yorumlar
Grosjean, Le Mans'a kapılarını kapatmış değil!
Ekleyen:
, Editör

Romain Grosjean, bu sene IndyCar'daki durumuna bakacak ve buna göre Le Mans 24 Saat ihtimalini değerlendirecek.

Fransız pilot geçen sene Bahreyn'de korkunç bir kaza geçirmişti.
F1 kariyerini Bahreyn'de noktaladıktan sonra ilk kez yarış pistine çıkacak olan Grosjean, bu sezon 'Dale Coyne Racing ile Rick Ware Racing' için yarışacak.

2010'da da Le Mans'ta yarışmış olan Grosjean, gelecekte Circuit de la Sarthe'e geri dönmeyi de göz önünde bulunduruyor.

Gelecek listesinde bu ihtimalin de olduğunu söyleyen Grosjean, "Şu an IndyCar olacak ama yine de Avrupa'da bulunacağım. Avrupa - ABD arasında biraz seyahat edeceğim."

"Dayanıklılık, gerçekten yapmak istediğim bir şey. Daytona 24 Saat'ten sonra (eski Haas F1 takım arkadaşı) Kevin Magnussen'le konuştum. O, bunu gerçekten çok sevdi."

"Açıkçası,  (Magnussen'in Chip Ganassi Takımı) turlarda şanssızlık yaşadılar ama o yine de bunu çok seviyor ve mutlak bir galibiyet adına mücadele edebileceği için mutlu."

Magnussen'in orada harika bir iş çıkardığının da altını çizen Fransız pilot, "Takım arkadaşımla aynı aracı paylaşmak bir gün kesinlikle yapmak istediğim bir şey."

"Le Mans'ın yanı sıra Sebring, Petit Le Mans ve Daytona 24 Saat gibi rekabet etmek istediğim çok yarış serisi var." dedi.

Bu yıl dayanıklılık yarışına girme seçeneğinin olup olmadığı konusunda ise Grosjean, "Çok fazla ayrıntı vermeyeceğim ancak birkaç görüşme fırsatım oldu. Bazıları dayanıklılıkta, bazıları Formula E ve IndyCar'da."

"Ancak kesinlikle, IndyCar kalbimden geçen şeydi ve gerçekten oraya gitmek istedim. Eğlenebileceğimi ve son birkaç yıldır hiç zevk almadığım yarışların gerçek tadını çıkarabileceğimi hissediyorum." dedi.

Bu sezon IndyCar'da bir başka deneyimli çaylak, 45 yaşında yedi kez NASCAR Şampiyonu Jimmie Johnson da boy gösterecek.

Eski Renault, Lotus ve Haas pilotuna IndyCar'la uzun vadeli bir taahhüttü olup olmadığı sorulduğunda, "Doğrusu, bilmiyorum... olabilir. İstediğim şey mutlu olmak ve yarışta geçirdiğim zamanın tadını çıkarmak."

"Bunu yapabilirsem büyük olasılıkla daha uzun süre kalırım."

"İşler herhangi bir nedenle plana uygun gitmezse, o zaman Avrupa'ya geri dönerim ama ben her şeyin harika olacağını düşünüyorum." dedi.

 

IndyCar: "Ferrari'nin reddine rağmen üreticiler 2023 kurallarına sıcak bakıyor"

Önceki haber

IndyCar: "Ferrari'nin reddine rağmen üreticiler 2023 kurallarına sıcak bakıyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri IndyCar
Editör Zeynep Temel

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Marko: "Verstappen'in sözleşmesinde performans maddesi olduğu doğru"

2s
2
Formula 1

Ricciardo: "Şampiyonluk hedefim için en iyi şansım McLaren"

20 dk
3
Formula 1

Ferrari, 2021 SF21'in hava girişini de değiştirdi

5s
4
Formula 1

McLaren MCL35M, ne kadar Mercedes olacak?

19s
5
Formula 1

Ferrari, 2021 aracını ilk kez çalıştırdı, SF21'in lansman tarihini açıkladı!

19s
Son Haberler
Grosjean, Le Mans'a kapılarını kapatmış değil!
IndyCar

Grosjean, Le Mans'a kapılarını kapatmış değil!

1s
IndyCar: "Ferrari'nin reddine rağmen üreticiler 2023 kurallarına sıcak bakıyor"
IndyCar

IndyCar: "Ferrari'nin reddine rağmen üreticiler 2023 kurallarına sıcak bakıyor"

11 Şub 2021
"Grosjean hızı sayesinde sponsorların göz bebeği olacak"
IndyCar

"Grosjean hızı sayesinde sponsorların göz bebeği olacak"

6 Şub 2021
Grosjean, çocuklarının Abu Dhabi GP için tasarladığı kaskı IndyCar'da kullanacak
F1

Grosjean, çocuklarının Abu Dhabi GP için tasarladığı kaskı IndyCar'da kullanacak

4 Şub 2021
Resmi: Grosjean, IndyCar'ın pist ve sokak yarışlarında Dale Coyne ile yarışacak
IndyCar

Resmi: Grosjean, IndyCar'ın pist ve sokak yarışlarında Dale Coyne ile yarışacak

3 Şub 2021
Son Videolar
Kanaan ile COTA'da bir tur 02:03
IndyCar
24 Kas 2020

Kanaan ile COTA'da bir tur

IndyCar: Scott McLaughlin çaylak testi 01:46
IndyCar
29 Eki 2020

IndyCar: Scott McLaughlin çaylak testi

IndyCar: Harvest GP - 2. yarışı Will Power kazandı 02:21
IndyCar
4 Eki 2020

IndyCar: Harvest GP - 2. yarışı Will Power kazandı

IndyCar: Harvest GP - Josef Newgarden kazandı 02:59
IndyCar
3 Eki 2020

IndyCar: Harvest GP - Josef Newgarden kazandı

IndyCar: Music City Grand Prix Duyurusu 09:07
IndyCar
17 Eyl 2020

IndyCar: Music City Grand Prix Duyurusu

Zeynep Temel More from
Zeynep Temel
Norris: "Her yarışta podyum alamayacağız"
Formula 1 / Son dakika

Norris: "Her yarışta podyum alamayacağız"

Isola: "Geçen sezonun gerçekleşmesi, gerçekten bir mucize"
Formula 1 / Son dakika

Isola: "Geçen sezonun gerçekleşmesi, gerçekten bir mucize"

Sainz, Ferrari'deki statüsünü kişisel gündemi için kullanmayacak
Formula 1 / Son dakika

Sainz, Ferrari'deki statüsünü kişisel gündemi için kullanmayacak

Çok Okunanlar Bugün

Marko: "Verstappen'in sözleşmesinde performans maddesi olduğu doğru"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Verstappen'in sözleşmesinde performans maddesi olduğu doğru"

Ferrari, 2021 aracını ilk kez çalıştırdı, SF21'in lansman tarihini açıkladı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2021 aracını ilk kez çalıştırdı, SF21'in lansman tarihini açıkladı!

Ferrari, 2021 SF21'in hava girişini de değiştirdi
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Ferrari, 2021 SF21'in hava girişini de değiştirdi

Norris: "Her yarışta podyum alamayacağız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris: "Her yarışta podyum alamayacağız"

2021 Formula 1 takvimi onaylandı, 23 yarış olacağı kesinleşti!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 Formula 1 takvimi onaylandı, 23 yarış olacağı kesinleşti!

Marko: "Her şeyi planladık, artık Red Bull Powertrains'i yaratıyoruz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Her şeyi planladık, artık Red Bull Powertrains'i yaratıyoruz"

Haas: "Resta, 2022 aracına hazırlanmak için takıma geldi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas: "Resta, 2022 aracına hazırlanmak için takıma geldi"

Ricciardo: "Şampiyonluk hedefim için en iyi şansım McLaren"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Şampiyonluk hedefim için en iyi şansım McLaren"

Son Haberler

Grosjean, Le Mans'a kapılarını kapatmış değil!
IndyCar IndyCar / Son dakika

Grosjean, Le Mans'a kapılarını kapatmış değil!

IndyCar: "Ferrari'nin reddine rağmen üreticiler 2023 kurallarına sıcak bakıyor"
IndyCar IndyCar / Son dakika

IndyCar: "Ferrari'nin reddine rağmen üreticiler 2023 kurallarına sıcak bakıyor"

"Grosjean hızı sayesinde sponsorların göz bebeği olacak"
IndyCar IndyCar / Son dakika

"Grosjean hızı sayesinde sponsorların göz bebeği olacak"

Grosjean, çocuklarının Abu Dhabi GP için tasarladığı kaskı IndyCar'da kullanacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean, çocuklarının Abu Dhabi GP için tasarladığı kaskı IndyCar'da kullanacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.