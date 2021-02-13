Grosjean, Le Mans'a kapılarını kapatmış değil!

Fransız pilot geçen sene Bahreyn'de korkunç bir kaza geçirmişti.

F1 kariyerini Bahreyn'de noktaladıktan sonra ilk kez yarış pistine çıkacak olan Grosjean, bu sezon 'Dale Coyne Racing ile Rick Ware Racing' için yarışacak.

2010'da da Le Mans'ta yarışmış olan Grosjean, gelecekte Circuit de la Sarthe'e geri dönmeyi de göz önünde bulunduruyor.

Gelecek listesinde bu ihtimalin de olduğunu söyleyen Grosjean, "Şu an IndyCar olacak ama yine de Avrupa'da bulunacağım. Avrupa - ABD arasında biraz seyahat edeceğim."

"Dayanıklılık, gerçekten yapmak istediğim bir şey. Daytona 24 Saat'ten sonra (eski Haas F1 takım arkadaşı) Kevin Magnussen'le konuştum. O, bunu gerçekten çok sevdi."

"Açıkçası, (Magnussen'in Chip Ganassi Takımı) turlarda şanssızlık yaşadılar ama o yine de bunu çok seviyor ve mutlak bir galibiyet adına mücadele edebileceği için mutlu."

Magnussen'in orada harika bir iş çıkardığının da altını çizen Fransız pilot, "Takım arkadaşımla aynı aracı paylaşmak bir gün kesinlikle yapmak istediğim bir şey."

"Le Mans'ın yanı sıra Sebring, Petit Le Mans ve Daytona 24 Saat gibi rekabet etmek istediğim çok yarış serisi var." dedi.

Bu yıl dayanıklılık yarışına girme seçeneğinin olup olmadığı konusunda ise Grosjean, "Çok fazla ayrıntı vermeyeceğim ancak birkaç görüşme fırsatım oldu. Bazıları dayanıklılıkta, bazıları Formula E ve IndyCar'da."

"Ancak kesinlikle, IndyCar kalbimden geçen şeydi ve gerçekten oraya gitmek istedim. Eğlenebileceğimi ve son birkaç yıldır hiç zevk almadığım yarışların gerçek tadını çıkarabileceğimi hissediyorum." dedi.

Bu sezon IndyCar'da bir başka deneyimli çaylak, 45 yaşında yedi kez NASCAR Şampiyonu Jimmie Johnson da boy gösterecek.

Eski Renault, Lotus ve Haas pilotuna IndyCar'la uzun vadeli bir taahhüttü olup olmadığı sorulduğunda, "Doğrusu, bilmiyorum... olabilir. İstediğim şey mutlu olmak ve yarışta geçirdiğim zamanın tadını çıkarmak."

"Bunu yapabilirsem büyük olasılıkla daha uzun süre kalırım."

"İşler herhangi bir nedenle plana uygun gitmezse, o zaman Avrupa'ya geri dönerim ama ben her şeyin harika olacağını düşünüyorum." dedi.