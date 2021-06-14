Grosjean, IndyCar'da oval pistleri denemek istiyor

Romain Grosjean, Formula 1'de geçirdiği yılların ardından geçen sezonun sonunda Formula 1'den ayrıldı ve bu yıl IndyCar'da yarışmaya başladı.

Fransız pilot bu kapsamda Dale Coyne Racing ile sadece normal pistlerin yanı sıra cadde pistlerinde yarışmak için anlaşma yaptı. Oval yarışlar tehlikeli olduğu için bu yarışlara katılmak istemeyen Grosjean, şimdi kararını değiştirmişe benziyor.

Racer'a konuşan Grosjean, World Wide Technology Raceway (WWTR) oval pistinde şansını denemeye karar verdi.

Grosjean, şu anda önümüzdeki yıl IndyCar'da tam sezon yarışıp yarışmayacağına karar vermiş değil. Buna karşılık oval pistleri denemek istediği için, bu ihtimali göz ardı etmiyor.

Fransız pilot, "Her şeyi zaman gösterecek. Bir süredir WWTR'de sürüş yapma konusunu düşünüyorum ve St. Petersburg'daki yarışın ardından orada yarışmaya karar verdim."

"Dale Coyne ile konuştum ve onlara bunu denemek istediğimi söyledim. Pek çok insan oradaki yarışların gerçekten harika olduğunu söylüyor, bu yüzden her şeyin nasıl gittiğini görmek istiyorum."

"Ovallerde ilk deneyimini yaşamak için en doğru yer burası, çünkü pist oldukça kısa ve o kadar da yüksek hızlara çıkılmıyor. Gaz ve frenlere daha fazla çalışabiliyorsunuz. Tabii ki Honda fabrikasındaki simülatör üzerinde çalışacağım ve testler yapmam gerekecek. Çaylak olduğum için bunu yapmak zorundayım." dedi.

Grosjean, serideki geleceğiyle ilgili ise şunları ekledi: "IndyCar'da yarışmaktan gerçekten keyif alıyorum, bu seriyi seviyorum, burada kendimi rahat hissediyorum. Kendime biraz daha vakit vermek istiyorum ama her şeyin yavaş yavaş şekillenmeye başladığı, ilginç fırsatların ortaya çıktığı açık. Bakalım işler nasıl gelişecek?"

Grosjean, IndyCar'daki henüz ilk yarışlarında pole pozisyonu almayı başardı ve podyuma çıktı.