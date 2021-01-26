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IndyCar / Son dakika

Grosjean, IndyCar'a geçse bile "oval" yarışlarda yer almayacak

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Grosjean, IndyCar'a geçse bile "oval" yarışlarda yer almayacak
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, Editör

Eski Formula 1 pilotu Romain Grosjean, IndyCar'a olan ilgisini gizlemezken, seriye geçse bile oval yarışlarda yer almayacağını söyledi.

RACER geçtiğimiz haftalarda Romain Grosjean'ın IndyCar'a geçmeye çok yakın olduğunu iddia etmişti.

Fransız sürücünün oval yarışlarda yer almaya sıcak bakmadığı biliniyor ve bundan ötürü bu yarışları atlayabileceği iddia edilmişti.

Ouest-France ile olan özel röportajında Grosjean, IndyCar'a geçse bile oval yarışlarda yer almayacağını doğruladı.

Sözlerine ilk önce fiziksel durumunu değerlendirerek başlayan Grosjean, "İşler benim için iyiye gidiyor. Acı hâlâ var, elim çok acıyor. Ama baş parmağımdaki atel artık çıkarıldı ve ellerimde artık bandaj yok. Bir bakıma normale dönmeye başlayabilirim, ki bu çok hoş. Kazada baş parmağımdaki bağlardan bir tanesi koptu ve bundan ötürü sol elimden ameliyat oldum. Sonrasında ise yanık tedavisine odaklandım. Geçen hafta check-up yaptırdım ve evde yapmam gereken çok fazla egzersiz var. Ellerimle ilgili yapmam gereken şeyler var."

"Şu anda can sıkıcı olan şey parmağımdaki sakatlık. Bağlarıma dikkat etmem gerekiyor. Bir tencere suyu boşaltmak bile baş parmağım için durumu zorlaştırabilir. Ayrıca sıcaklığa da dikkat etmem gerekiyor. Deri çok yeni olduğu için çok soğuk veya sıcak ortamlarda olmamaya dikkat ediyorum."

"Elbette yeniden yarışmak istiyorum. IndyCar, iyi sürücülerin olduğu güzel bir şampiyona. Yakından baktığım bir şampiyona mı? Evet. Ancak orada oval yarışlar var. Teknik olarak çok karmaşıklar. Bunu ailem veya akrabalarımla da konuşuyorum. Tartışıyoruz, takip ediyoruz, bunlar üzerinde çalışıyoruz. Ancak daha önce de söylediğim gibi eğer olursa iyi, olmazsa da başka bir şey yapacağız."

"Asla yapmayacağım şeyler var. Benim için kötü bir seçenek olmayan IndyCar'da, bu yarış bir Indy 500 bile olsa ovalde yarışmayacağım. En azından bu yıl yarışmayacağım. Geleceğin ne getireceğini bilmiyorum. Kazadan önce ovallerde yarışmak sorun olmazdı ama şimdi bunun için bekleyeceğim." dedi.

Grosjean, Le Mans'ı denemek istediğini de söylüyor.

"Yapmak istediğim şeylerden bir tanesi bu. Ancak bu yıl hâlâ iki yeni kural döneminin arasındayız. Toyota çok hoş görünen bir araç tanıttı ve diğer  üreticilerin 2023 civarında geri dönmek istediğini biliyoruz."

"Aynı aracı takım arkadaşlarımla paylaşma fikri beni cezbeden bir şey. Formula 1'deki amacınız kendi başınıza mümkün olduğunca hızlı gitmektir. Diğer tarafta dayanıklılık yarışında herkesin hızlı gitmeye çalışması fikri beni heyecanlandırıyor."

"Bunu daha önce gerçek hayatta yapma şansım oldu. Ayrıca e-spor takımımla sanal ortamda da yapma fırsatım oldu. Tekrar böyle bir şey yapmak isterim."

"Elbette bunu prototip sınıfında yapmak isterim! (gülüyor) Galibiyet için yarışmak için buna ihtiyacınız var."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , IndyCar
Editör Kemal Şengül

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