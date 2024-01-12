Grosjean, IndyCar hibrit sisteminin ertelenmesinden memnun

Yeni süper kapasitör batarya sisteminin testleri, motor tedarikçileri Chevrolet ve Honda'nın büyük takımları olan Team Penske ve Arrow McLaren ile sırasıyla Andretti Global ve Chip Ganassi Racing tarafından gerçekleştirilmiştir.

Hibrit teknolojisiyle donatılmış 2.2 litrelik çift turboşarjlı V6 motorun başlangıçta 10 Mart'taki sezon açılış yarışına kadar hazır olması planlanıyordu.

Yeni güç ünitesiyle Indianapolis (oval ve yol pistinde), Milwaukee Mile, St. Louis, Barber Motorsports Park, Road America ve Sebring'de 2023 sezonu sonrası 15.256 milden fazla test yapılmasına rağmen, program aralık ayında mayıs ayındaki Indy 500 sonrasına ertelendi.

Andretti'den 2024 için daha küçük olan Juncos Hollinger Racing'e geçen Grosjean, "Sanırım bizim için zor oldu. Bazıları için oldukça önemli bir avantajdı ve aralık ayının başlarında sürücüler toplantısı yaparken, çocuklar hibrit sistem hakkında soru soruyorlardı ve neden bahsettikleri hakkında hiçbir fikrim yoktu."

"Ertelendiği için kesinlikle mutluyum. Bu aynı zamanda otomobilde bilinen bir konseptle başlamamıza ve oradan hareket etmemize ve hibritin ne zaman geleceğini görmemize olanak tanıyacak ve umarım o zamana kadar bu konuda çok daha fazla bilgiye sahip oluruz." dedi.

Photo by: IndyCar Series Will Power participating in Indianapolis 500 Hybrid Testing

Buna karşılık, hibrit sistemle kilometrelerce test yapma şansına sahip olan sürücüler, sistemin iyi çalıştığını ve bu yılın sonlarına doğru devreye girdiğinde sisteme güvenlerinin tam olduğunu söylüyorlar.

Penske'den Will Power, "Bütün gün, iki gün boyunca koştuğunuz ve hiçbir sorun yaşamadığınız pek çok test günü yaptım. Hiç sorun yaşamadım."

Ertelemenin neden gerekli olduğu konusunda ise Power, "Sanırım her şeyden biraz var, biraz tedarik sorunu vb. Bana göre, IndyCar piste çıkarıldığında kesinlikle tam güvenilir olmasını istiyor. Bu yüzden bence doğru kararı verdiler."

"Testler iyi geçti. Sistem gerçekten iyi çalıştı. Bence paketlenme şekli ve her şey gerçekten çok iyi. Sadece biraz daha zamana ihtiyacı var. Hepsi bu."

"Bence bunu kesinlikle sıfır sorunla tanıtmak istiyorlar ve bunu yapmanın en akıllıca yolu da bu." dedi.