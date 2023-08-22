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Grosjean: "IndyCar, F1'in 30 yıl gerisinde fakat bunu isteyerek yapıyorlar"

Romain Grosjean, IndyCar araçlarının yol tutuşunu Formula 1 araçlarıyla karşılaştırdı ve seri yönetimine bazı eleştiriler yöneltti.

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Romain Grosjean, Andretti Autosport Honda

Romain Grosjean, 2009'dan 2020'ye kadarki süreçte Renault, Lotus ve Haas takımlarıyla toplam 180 Grand Prix'ye katıldı ve bu süreçte 10 podyum, 391 puan ve 1 en hızlı tur elde etti.

Fakat Grosjean bu süreçte başarılarından ziyade, pist üstünde yaşadıklarıyla gündem oldu.

Haas F1 koltuğunu kaybettikten sonra Amerika'ya giden Grosjean, IndyCar'da yarışmaya başladı ve geride kalan süreçte galibiyetle tanışamadı.

Amerika'ya taşınmasından bu yana daha mutlu bir imaj çizen Fransız sürücü, geçtiğimiz günlerde katıldığı Track Limits podcast'ine davet edildi ve burada iki kategoriyi kıyasladı.

Grosjean şöyle konuştu: "IndyCar çok farklı bir kategori."

"Orada çok fazla duygu yaşadım. Burası daha insani ve o kadar da gösterişli değil. Motor sporlarının en üst sınıfında geçirdiğim on yıldan sonra ihtiyacım olan şey tam olarak buydu."

"Formula 1 aracını kullanmayı çok seviyordum ama on yıl boyunca aynı şeyi yapmak fazla geldi. Tutkum devam etse de yeni şeyler yapmak istedim. IndyCar'da gerçekten keyif alıyorum ve araca her bindiğimde olumlu hisler tadıyorum çünkü her zaman kazanma şansım olduğunu biliyorum."

"IndyCar otuz yıl geride ama bu farkı kapatmak istemiyoruz. Bunu yapmak pahalıya patlayacak. Oysa şu anda bir takım çalıştırmak nispeten mantıklı bir paraya mâl oluyor."

"Yarışların seyir zevki de genellikle dünyanın en iyileri arasında yer alıyor."

"Aynı zamanda, bir sürücü olarak ellerinizi sürekli direksiyonda tutmanız ve sadece sürüşe odaklanmanız gerekiyor. Sürekli farklı düğmelere basmak zorunda kalmıyorsunuz."

"Araçlarımız tek kelimeyle olağanüstü."

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Juri Vips IndyCar'a mı geçiyor?

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