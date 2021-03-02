Grosjean, ikinci IndyCar testinin ardından daha iyi hissediyor

WeatherTech Raceway'de düzenlenen test gününde 106 tur atan Grosjean, toplamda beş takım lastik kullandı ve yakıt prosedürleri ve pit stop gibi pek çok şeyi test etti.

Geçen hafta Barber Motorsports Park'taki ilk testinin ardından bir IndyCar aracını ikinci kez test eden Grosjean, WTR Laguna Seca'daki teste katılan sekiz sürücü arasında en hızlı üçüncü isimdi.

Grosjean Motorsport.com'a şunları söyledi: "Pato O’Ward en hızlısıydı ve takım arkadaşım Ed Jones beni birkaç ondalık ile geçti, ama ortaya çıkarabileceğim daha fazla hız var."

"Bu sadece bir test ve burada sadece yedi araç vardı. Elbette mücadelenin içinde olmamız harika, ama buna çok fazla odaklanmıyorum."

"Önemli olan kesinlikle çok fazla şey öğrenmiş olmamız ve kesinlikle daha iyi hale geliyor olmam. Sanırım ilerleme kaydetmeyi başardık. Aracı giderek daha iyi anlamaya başlıyorum."

"Doğrusu Formula 1'deki sürüş tarzımdan çok farklı. Yine de hızlanıyorum, kendime daha çok güveniyorum ve kendimi daha rahat hissediyorum."

"Çok sayıda ayar değişikliği yaptık ve bunların nasıl çalıştığını anladım, bu yüzden olması gereken yere varıyoruz. Aracın hızlı gitmesi için neye ihtiyacı olduğunu ve onu nasıl sürmem gerektiğini öğreniyorum gibi hissediyorum. "

Grosjean, Laguna Seca pistinden de övgüyle bahsetti.

"Her şeyden önce, Laguna Seca'da IndyCar aracıyla sürmek kesinlikle olağanüstü. Hayatım boyunca gerçekten sürüş yapmak istediğim pistlerden biri ve bu yüzden her halükarda güzel bir gün olacağını biliyordum."

"Oyunda bu pistte sürüş yaptım ve dürüst olmak gerekirse oyunda kullandığım bazı çizgiler hakkında şüphelerim vardı ama aslında doğru oldukları ortaya çıktı! Açıkçası, video oyunları elbette sadece birer oyunlar ve asla profesyonel bir simülatör kadar iyi olmayacaklar, ancak iyi bir iş çıkarıyorlar ve bir pisti öğrenmek için oldukça faydalılar."