Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
24 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
28 Mar
FP1:
24 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Doha GP
02 Nis
Sıradaki Etkinlik
30 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Arktik Ralli
22 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Hırvatistan Rallisi
22 Nis
Sıradaki Etkinlik
50 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Estoril
07 May
Sıradaki Etkinlik
65 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Aragon
21 May
Sıradaki Etkinlik
79 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Diriye E-Prix II
27 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Roma E-Prix
10 Nis
Sıradaki Etkinlik
38 gün
Tüm programı gör
WEC
R
WEC
Sebring
17 Mar
Canceled
R
WEC
Algarve
04 Nis
Yarış:
33 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Laguna Seca testi: O'Ward en hızlısı, Grosjean üçüncü
IndyCar / Son dakika

Grosjean, ikinci IndyCar testinin ardından daha iyi hissediyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Eski Formula 1 pilotu Romain Grosjean, Laguna Seca'daki ikinci testin ardından IndyCar aracının sürüş tarzını daha iyi anladığını söyledi.

Grosjean, ikinci IndyCar testinin ardından daha iyi hissediyor

WeatherTech Raceway'de düzenlenen test gününde 106 tur atan Grosjean, toplamda beş takım lastik kullandı ve  yakıt prosedürleri ve pit stop gibi pek çok şeyi test etti.

Geçen hafta Barber Motorsports Park'taki ilk testinin ardından bir IndyCar aracını ikinci kez test eden Grosjean, WTR Laguna Seca'daki teste katılan sekiz sürücü arasında en hızlı üçüncü isimdi.

Grosjean Motorsport.com'a şunları söyledi: "Pato O’Ward en hızlısıydı ve takım arkadaşım Ed Jones beni birkaç ondalık ile geçti, ama ortaya çıkarabileceğim daha fazla hız var."

"Bu sadece bir test ve burada sadece yedi araç vardı. Elbette mücadelenin içinde olmamız harika, ama buna çok fazla odaklanmıyorum."

"Önemli olan kesinlikle çok fazla şey öğrenmiş olmamız ve kesinlikle daha iyi hale geliyor olmam. Sanırım ilerleme kaydetmeyi başardık. Aracı giderek daha iyi anlamaya başlıyorum."

"Doğrusu Formula 1'deki sürüş tarzımdan çok farklı. Yine de hızlanıyorum, kendime daha çok güveniyorum ve kendimi daha rahat hissediyorum."

"Çok sayıda ayar değişikliği yaptık ve bunların nasıl çalıştığını anladım, bu yüzden olması gereken yere varıyoruz. Aracın hızlı gitmesi için neye ihtiyacı olduğunu ve onu nasıl sürmem gerektiğini öğreniyorum gibi hissediyorum. "

Grosjean, Laguna Seca pistinden de övgüyle bahsetti.

"Her şeyden önce, Laguna Seca'da IndyCar aracıyla sürmek kesinlikle olağanüstü. Hayatım  boyunca gerçekten sürüş yapmak istediğim pistlerden biri ve bu yüzden her halükarda güzel bir gün olacağını biliyordum."

"Oyunda bu pistte sürüş yaptım ve dürüst olmak gerekirse oyunda kullandığım bazı çizgiler hakkında şüphelerim vardı ama aslında doğru oldukları ortaya çıktı! Açıkçası, video oyunları elbette sadece birer oyunlar ve asla profesyonel bir simülatör kadar iyi olmayacaklar, ancak iyi bir iş çıkarıyorlar ve bir pisti öğrenmek için oldukça faydalılar."

paylaşım
yorumlar
Laguna Seca testi: O'Ward en hızlısı, Grosjean üçüncü

Önceki haber

Laguna Seca testi: O'Ward en hızlısı, Grosjean üçüncü
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri IndyCar
Pilotlar Romain Grosjean
Takımlar Dale Coyne Racing , Rick Ware Racing
Editör David Malsher

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel, Aston Martin fabrikasına giderken kendi pişirdiği ekmeği götürmüş

13s
2
Formula 1

Yeni güç üniteleri için "inanılmaz" bir geçiş butonu yapılması planlanıyor

15s
3
Formula 1

Ocon: "Alonso hâlâ 20 yaşındaymış gibi görünüyor"

1s
4
Formula 1

Pirelli, 18 inç lasik test programını açıkladı, Williams katılmayacak

14 dk
5
Formula 1

De Meo'yu öven Alonso: "Umarım geçmişteki gibi büyük başarılara imza atarız"

12s
Son Haberler
Grosjean, ikinci IndyCar testinin ardından daha iyi hissediyor
IndyCar

Grosjean, ikinci IndyCar testinin ardından daha iyi hissediyor

53dk
Laguna Seca testi: O'Ward en hızlısı, Grosjean üçüncü
IndyCar

Laguna Seca testi: O'Ward en hızlısı, Grosjean üçüncü

1s
Grosjean: "Arkadaşlıklar, kariyer bittikten sonra başlar"
IndyCar

Grosjean: "Arkadaşlıklar, kariyer bittikten sonra başlar"

27 Şub 2021
Arrow McLaren SP, 2021 IndyCar renk düzenlerini tanıttı
IndyCar

Arrow McLaren SP, 2021 IndyCar renk düzenlerini tanıttı

26 Şub 2021
Grosjean: "Eskiden pislik bir takım arkadaşıydım"
IndyCar

Grosjean: "Eskiden pislik bir takım arkadaşıydım"

24 Şub 2021
Son Videolar
Kanaan ile COTA'da bir tur 02:03
IndyCar
24 Kas 2020

Kanaan ile COTA'da bir tur

IndyCar: Scott McLaughlin çaylak testi 01:46
IndyCar
29 Eki 2020

IndyCar: Scott McLaughlin çaylak testi

IndyCar: Harvest GP - 2. yarışı Will Power kazandı 02:21
IndyCar
4 Eki 2020

IndyCar: Harvest GP - 2. yarışı Will Power kazandı

IndyCar: Harvest GP - Josef Newgarden kazandı 02:59
IndyCar
3 Eki 2020

IndyCar: Harvest GP - Josef Newgarden kazandı

IndyCar: Music City Grand Prix Duyurusu 09:07
IndyCar
17 Eyl 2020

IndyCar: Music City Grand Prix Duyurusu

David Malsher More from
David Malsher
Laguna Seca testi: O'Ward en hızlısı, Grosjean üçüncü
IndyCar / Test raporu

Laguna Seca testi: O'Ward en hızlısı, Grosjean üçüncü

Arrow McLaren SP, 2021 IndyCar renk düzenlerini tanıttı
IndyCar / Son dakika

Arrow McLaren SP, 2021 IndyCar renk düzenlerini tanıttı

Grosjean: "Eskiden pislik bir takım arkadaşıydım"
Haber video
IndyCar / Son dakika

Grosjean: "Eskiden pislik bir takım arkadaşıydım"

More from
Romain Grosjean
Grosjean: "Arkadaşlıklar, kariyer bittikten sonra başlar"
IndyCar / Son dakika

Grosjean: "Arkadaşlıklar, kariyer bittikten sonra başlar"

Grosjean spin ve acıya rağmen ilk IndyCar testini tamamladı Barber Motorsports Park Şubat testi
IndyCar / Son dakika

Grosjean spin ve acıya rağmen ilk IndyCar testini tamamladı

Canal Plus, Grosjean'ın kazasına açıklık getiren yeni bir belgesel yayınladı
Formula 1 / Son dakika

Canal Plus, Grosjean'ın kazasına açıklık getiren yeni bir belgesel yayınladı

More from
Dale Coyne Racing
"Grosjean hızı sayesinde sponsorların göz bebeği olacak"
IndyCar / Son dakika

"Grosjean hızı sayesinde sponsorların göz bebeği olacak"

Grosjean, çocuklarının Abu Dhabi GP için tasarladığı kaskı IndyCar'da kullanacak
Formula 1 / Son dakika

Grosjean, çocuklarının Abu Dhabi GP için tasarladığı kaskı IndyCar'da kullanacak

Resmi: Grosjean, IndyCar'ın pist ve sokak yarışlarında Dale Coyne ile yarışacak
IndyCar / Son dakika

Resmi: Grosjean, IndyCar'ın pist ve sokak yarışlarında Dale Coyne ile yarışacak

Çok Okunanlar Bugün

Vettel, Aston Martin fabrikasına giderken kendi pişirdiği ekmeği götürmüş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Aston Martin fabrikasına giderken kendi pişirdiği ekmeği götürmüş

Ocon: "Alonso hâlâ 20 yaşındaymış gibi görünüyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ocon: "Alonso hâlâ 20 yaşındaymış gibi görünüyor"

Pirelli, 18 inç lasik test programını açıkladı, Williams katılmayacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Pirelli, 18 inç lasik test programını açıkladı, Williams katılmayacak

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

De Meo'yu öven Alonso: "Umarım geçmişteki gibi büyük başarılara imza atarız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

De Meo'yu öven Alonso: "Umarım geçmişteki gibi büyük başarılara imza atarız"

Piero Ferrari: "50 yıl sonra Le Mans'a dönmemizin büyük etkisi olacak"
WEC WEC / Son dakika

Piero Ferrari: "50 yıl sonra Le Mans'a dönmemizin büyük etkisi olacak"

Coronel: "Alonso, F1'e dönüşünde başarısız olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Coronel: "Alonso, F1'e dönüşünde başarısız olacak"

Red Bull, Verstappen'in baş mekanikerini değiştiriyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Verstappen'in baş mekanikerini değiştiriyor

Son Haberler

Grosjean, ikinci IndyCar testinin ardından daha iyi hissediyor
IndyCar IndyCar / Son dakika

Grosjean, ikinci IndyCar testinin ardından daha iyi hissediyor

Laguna Seca testi: O'Ward en hızlısı, Grosjean üçüncü
IndyCar IndyCar / Test raporu

Laguna Seca testi: O'Ward en hızlısı, Grosjean üçüncü

Grosjean: "Arkadaşlıklar, kariyer bittikten sonra başlar"
IndyCar IndyCar / Son dakika

Grosjean: "Arkadaşlıklar, kariyer bittikten sonra başlar"

Arrow McLaren SP, 2021 IndyCar renk düzenlerini tanıttı
IndyCar IndyCar / Son dakika

Arrow McLaren SP, 2021 IndyCar renk düzenlerini tanıttı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.