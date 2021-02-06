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IndyCar / Son dakika

"Grosjean hızı sayesinde sponsorların göz bebeği olacak"

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"Grosjean hızı sayesinde sponsorların göz bebeği olacak"
Ekleyen:
Çeviren: Zeynep Temel, Editör

Bu ayın sonunda Romain Grosjean'ın takım arkadaşını açıklayacak olan takım patronları Dale Coyne ve Rick Ware'e göre Fransız pilot, hızı sayesinde IndyCar'da birçok sponsorun göz bebeği olacak.

Dün yapılan açıklamada Grosjean'ın pist ve cadde yarışlarında RWR-Honda ile 51. Dale Coyne Racing'in pilotu olarak yarışacağı onaylandı. Takımın ana sponsoruysa henüz açıklanmadı.

Coyne’un yeni ortağı Rick Ware, Grosjean'ın NTT IndyCar Serisi'ne kesin katılımını bekledikleri için takımın "ilgili duyurudan bir iki haftalık mesafede" kaldığını söyledi.

Coyne'un yarı zamanlı üçüncü arabasına da ortak olacak olan Ware, "Sürücünün kim olduğunu söyleyemeden bu seviyede bir sponsor satmaya çalıştığınızı hayal edebilirsiniz."

“İş anlamında Romain'in bizle olacağından kesin olarak emin olmamız gerekiyordu."

"Şimdi ise bulmacanın parçalarını bir araya getireceğiz. NASCAR'daki durumumuza bağlı olan sponsorlar olacak. Onların tarafına geçmek için de IndyCar sponsorlarından bazılarını kullanacağız." dedi.

Hem Coyne hem de Ware, potansiyel sponsorların Amerikalı olmayan birini işe alıp almamaktan ziyade bu şirket yöneticilerinin, bir sürücünün hızı ve sonuçlarıyla markalarını nasıl öne çıkardığını görmek istediklerini, ki bu konuda Grosjean'in onları ikna edebileceğini söyledi.

Son olarak Fransız Sebastien Bourdais'la zafer elde eden; İngiliz pilotlar Justin Wilson ve Mike Conway ile, ve Kolombiyalı Carlos Huertas'la yarışlar kazanan Coyne, "Bunun yetenekle alakalı olduğunu düşünüyorum."

“Romain'in buraya gelmesi bana Nigel Mansell'ın geldiği zamanı hatırlattı. Amerikalı değildi, ama burada dünyayı ateşe vermişti."

"İnsanlar sonuçlara bakar. Onları neşelendirebilecek bir sürücü, kendileri için iyi bir sözcü ve sonuçları istikrarlı biri olsun istiyorlar. Sayılar asla yalan söylemez. Zirveye yakın yerlerde bitirmenin bu ihtiyaçları karşıladığına inanıyorum." dedi. 

 

Ware ise, "Tüm bunların olması için hala dolarlar gerekiyor. Romain çok özel bir kategoride. Nigel ise muhtemelen oraya gelip yarışanların içinde harika bir örnek teşkil ediyor. Nigel'i örnek olarak kullanırsak, onun teknik olarak bir yabancı olduğunu ancak Kmart'ın sponsorluğunda olmasına rağmen gün sonunda Kmart'tan çok daha fazla ilgi topladığını görmüş oluruz."

"İşler artık daha farklı yürüyor. Televizyon, sosyal medya gibi konuştuğumuz şeyler perde arkasındaki etkenler. Ben ve Dale ise yarışçıyız. Her şeyden önce bizim arabamızda bir yarışçı var… İlle de hot dog ya da hamburger satmamıza gerek yok."

"Sosyal medya çok önemli… Gerçek bir profesyonelin ürünlerini göstermek için burada olacağız. Sadece harika bir adam, harika bir hikaye ve harika bir yarış pilotu..."

“Sonuçta herkes hız görmek istiyor; insanlar, birbirlerini geçerken mücadele eden insanlar görmek istiyor. Elbette o kişinin elimizde olduğunu düşünüyorum, bu bizi pazarlayacaktır." dedi.

AJ Foyt Racing'den Bourdais ve Team Penske'den Simon Pagenaud'nun yanında üçüncü tam zamanlı Fransız sürücü olacak olan Grosjean, seriye katılımıyla birlikte Fransız medyasında IndyCar ilgisinin de artacağını umuyor.

F1'de 10 kez podyum gören 34 yaşındaki sürücü, "Umarım öyle olacak."

"Fransa'da F1 yayınlayan kanalın IndyCar'ı da ele alacağını düşünüyorum. Bu, ücretli olması yüzünden seyircilerin katılımını kısıtlayan bir kanal, ama motor sporları yayınlarının çoğu hakkı da onlarda."

"Açıkçası Simon'un 2019'daki Indianapolis 500 galibiyeti sonrası... bu büyük bir şeydi. Dünyanın en iyi dört yarışından biri sonuçta."

"Evet, insanları buna dahil edebiliriz. Sanırım sosyal medyayla, YouTube'la ve sahip olduğumuz bazı imkanlarla büyük bir kitleye ulaşabiliriz. İyi bir seyirci kitlesine sahip olmamız gerektiğini düşünüyorum."

"IndyCar'ı Avrupa'da daha da bilinir hale getirebileceğimizi umuyorum. Oldukça Amerikan merkezli bir seri olsa da rekabet severlerin bunu takip edeceğini umuyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri IndyCar
Pilotlar Romain Grosjean
Takımlar Dale Coyne Racing , Rick Ware Racing
Editör David Malsher

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