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IndyCar / Son dakika

Grosjean, Haas'ın kendisine sponsor olmamasına saygı duyuyor

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, Editör

Romain Grosjean, Haas'ın kendisine IndyCar'da sponsor olmayı reddettiğini kabul ederken, bunun için haklı sebeplere sahip olduklarını dile getirdi.

Grosjean, Haas'ın kendisine sponsor olmamasına saygı duyuyor

Romain Grosjean, 2016'da başlayan Haas F1 projesinin başından bu yana Amerikalı ekiple beraberdi ve 2020 sonunda ekibe veda etti.

Grosjean yeni sezonda Dale Coyne ile IndyCar'ın cadde/pist yarışlarında mücadele edecek.

Geçtiğimiz günlerde konuşan Haas F1'in sahibi Gene Haas, Grosjean'la IndyCar sponsorluğu hakkında konuştuklarını söylemişti. Haas, başlangıçta yardım etmeye hazır olduklarını ancak Grosjean'ın Bahreyn'deki büyük kazası sonrası bundan vazgeçtiklerini söylemişti.

Geçtiğimiz günlerde Gene'nin sözlerine yanıt veren Grosjean, açıklamaları okumadığını ancak görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını dile getirdi.

Grosjean, “Haas ile hem kazadan önce hem de sonra sponsorluk ihtimalini tartıştık."

"Harika bir hikaye gibi görünüyordu. Sonuçta takımın Formula 1'deki ilk sezonundan itibaren Haas için yarıştım ve şampiyonadan ayrıldıktan sonra da IndyCar'da onların renkleri altında yarışarak işbirliğini sürdürecektim."

"Açıkçası tersi yönde karar verdiler. Sanırım bu konuda kendilerine has sebepleri vardı. Yani kararlarını tamamen anlıyorum." dedi.

 
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Pietro Fittipaldi, Dale Coyne ile IndyCar'ın oval yarışlarında yer alacak

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Seri IndyCar
Editör Kemal Şengül

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