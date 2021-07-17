Grosjean, Gateaway'de ilk IndyCar oval yarışına çıkacak

Geçen sene Formula 1'deki koltuğunu kaybettikten sonra bu sene IndyCar'da yarışmak için anlaşma yapan Grosjean, Indy 500 ve Texas Motorspeedway oval yarışlarına katılmayı reddetmişti. Grosjean, geçen sene Bahreyn'de yaşadığı kazaya benzer güvenlik sorunları yaşamamak için bazı oval yarışlarda mücadeleyi reddetse de genel olarak oval yarışlar hakkında olumsuz konuşmamıştı.

Grosjean'ın yerine Indianapolis 500 ve Texas yarışlarında Pietro Fittipaldi yarıştı. Grosjean'ın Gateaway'deki oval yarışa katılma talebinin ardından takım, o yarışa 3 araç çıkarma kararı aldı.

Takımdan yapılan açıklamada, "27 Temmuz'da Romain ile Gateaway'de test yapacağız çünkü gelecek ay onun orada yarışması yönünde bir niyetimiz var."

"İyi bir test olacak çünkü orada oldukça fazla araç olacak. Bu sayede onu ilk başta yalnız sürdürüp, kendine güven kazandıkça trafiğe sokabiliriz. Böylece kirli havanın tam olarak nasıl bir şey olduğunu görebilir."

"Gündüz ve gece testi olacağı için iyi olacak. Testler öğleden itibaren gece 11'e kadar devam edecek. Bu sayede pistin nasıl geliştiğini de görecek. Sıcak ve soğuk koşullarda farklı yere basma gücü gereksinimine ihtiyaç duyduğunu görecek."

"Evet, bir çaylak için gerçekten iyi bir deneyim olmalı."

"Şu an için plan 52 numaralı araçta Pietro'nun olması yönünde. Cody'nin Road America'da, Ryan Norman'ın Mid-Ohio'da yaptıkları sürüşlerden memnun kaldık. Onların ilk yarışı olduğunu dikkate alırsak iyi iş çıkardılar." dedi.

Grosjean'ın Dale Coyne Racing takımındaki geleceği konusunda Coyle, "Birçok kişi Romain ile konuştu ancak henüz bir karar verilmedi. Bu sene çok iyi performans gösterdi, gerçekten iyiydi, bu açıdan ilgi çekmesi pek sürpriz olmadı. Geçmişte umut veren diğer bazı isimlere verdiğimiz gibi destek verdik. Yani bu durumda böyle şeyler beklenir." dedi.

Romain Grosjean with his race engineer, Olivier Boisson. Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images