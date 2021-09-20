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IndyCar / Laguna Seca Haberler

Grosjean, yaptığı cesur geçişlerde 'Zanardi gibi' hissetmiş

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Romain Grosjean, IndyCar takvimindeki en ünlü virajlardan olan Corkscrew'da cesur geçişler yaparak podyuma çıkmasının ardından, Alex Zanardi gibi hissettiğini söyledi.

Grosjean, yaptığı cesur geçişlerde 'Zanardi gibi' hissetmiş

Pazar günü, iki kez seri şampiyonu Zanardi'nin 1996'da Corkscrew virajında Bryan Herta'ya yaptığı ünlü geçişin 25. yıl dönümüydü. Grosjean, Laguna Seca'nın bu ünlü virajında, eski şampiyon Scott Dixon dahil olmak üzere birçok aracı geçerek İtalyan sürücüyü andı.

Önümüzdeki günlerde IndyCar planlarını açıklaması beklenen Grosjean, 95 turluk yarışta toplam 27 aracı geçerek sezonun üçüncü podyumunu, 13. sıradan 3. sıraya gelerek aldı.

Grosjean, "Corkscrew virajında çok fazla geçiş yaptım, bu çok iyiydi."

"Biraz, Zanardi gibi hissettim. Bu da kötü bir şey değil." dedi.

Yarışın sonlarına doğru Grosjean, yedi kez NASCAR Cup şampiyonu Jimmie Johnson ile Corkscrew'da temas yaşadı ve Grosjean'ın aracı kısa süreliğine havalandı. Kazanın ardından ikisi de, yarışa devam edebildikleri için şanslı olduklarını söylediler.

Grosjean, "Jimmie ile temas ettiğimiz için üzgünüm."

"Ben kesinlikle içeriden geliyordum! Sanırım Jimmie beni görmedi. Alex Palou'yu benden korumak için fazla zorluyordu. Bu yüzden biraz temas ettik." dedi.

Johnson, temas edilen kişi olmasına rağmen, kazanın ardından ceza almaktan endişe ettiğini söyledi. Temasın ardından Johnson, virajı kaçış bölgesine girerek geçmek zorunda kaldı. Johnson, Corkscrew virajında James Hinchcliffe'i geçerek, yarışı 27 araç arasından 17. sırada tamamladı ve IndyCar kariyerinin en iyi sonucunu elde etti.

Johnson, Gorsjean ile temasının ardından, "Yarışın bizim için bittiğini düşündüm."

"Geçiş yapmak için bu kadar geç manevra yapmasına inanamadım. Şanslıyız ki ikimiz de toparladık!"

"Direksiyon hızla dönerken bileğimi de sakatlayacağımı sandım. Ceza almaktan endişe ediyordum ama bunun yerine kariyerimin en iyi sonucunu aldım.” dedi.

Çeviren: Aybike Simay Erden

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