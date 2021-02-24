Grosjean: "Eskiden pislik bir takım arkadaşıydım"

Dale Coyne Racing’de RWR-Honda'yla birlikte 2021 NTT IndyCar Serisi’nin tüm 13 yol ve şehir pistlerinde yarışacak olan Fransız pilot, Barber Motorsports Park’ta ilk IndyCar test gününde basına açıklamalarda bulundu.

IndyCar’ın rahat ortamına alışıp alışmadığı sorusuna Grosjean, “Şu ana kadar her şey çok güzeldi. Şimdiden Sebastien Bourdais’la iyi etkileşimlerde bulundum. Pit yolunda yanımdaydı o yüzden kolay oldu, Takuma Sato da geldi.”

“Diğer sürücülerden de gördüklerim oldu. Simon Pagenaud pit yolunda sürüş yapıyordu ve ona el salladığımda karşılık verdi. Yani genel olarak bu açıdan güzel geçtiğini söyleyebilirim.” cevabını verdi.

Coyne’yle Vasser Sullivan takımı altında yarışacak takım arkadaşı Jones hakkında Grosjean, şu yorumlarda bulundu: “Onunla da iyi bir ilişkiye sahibiz. Ona zamanında pislik bir takım arkadaşı olduğumu söyledim, fakat artık 35 yaşındayım ve dostça bir ilişkiye sahip olmamızı isterim.”

“Pist üstünde elbette onları yenmek istersiniz, fakat pist dışında arkadaş olabilirsek çok iyi olacağını düşünüyorum. IndyCar’daki atmosfer kesinlikle alıştığımdan çok farklı.”

Araç hakkında ise Grosjean, “Sadece biraz yeni sürüş pozisyonuma vs. alışmam gerekti fakat kısa sürede her şeye yoluna girdi ve bu benim için iyi oldu. Sonrasında güç yardımlı direksiyona sahip olmamanın verdiği zevki fark ettim ve artık spor salonunda geçirdiğim onca saatten pişman değilim, belki ne olur ne olmaz diye biraz daha zaman geçiririm...”

“Kesinlikle başa çıkmam gereken en zor direksiyon oldu. İlk birkaç turda kaslarım henüz ısınmamıştı ve hazır değillerdi. Sona doğru daha iyi olmaya başladılar, ki bu her zaman iyiye işarettir. Artık spor salonunda tam olarak nereme çalışmam ve ne yapmam gerektiğini biliyorum.”

“Aynı zamanda buranın bu seneki en zor pist olacağını da biliyorum ve seneye böyle başlamak her zaman iyidir çünkü sezonun genel olarak nasıl geçeceğini bilirsiniz. Ama evet, çalışmalarımı biraz daha detaylandırabilirim. Tam olarak ne beklemem gerektiğini bilmiyordum ancak artık gayet açık.” dedi.

Grosjean, geçtiğimiz Kasım ayında Bahreyn GP’sindeki meşhur alevli kazasından sonra pek büyük sorunlarla karşılaşmadığını da söyledi.

Grosjean, “Mükemmel değil. Sol baş parmağımda büyükçe bir kısımda su toplanmış fakat sürüş yönünden her şey iyi. Acı verici değildi. Bazı kerblerde biraz dikkatli davrandım fakat genel olarak beni sınırlayan bir şey değildi.” dedi.

Grosjean Birmingham-Alabama'daki 2.38 millik, 17 virajlı pist etrafında 83 tur attı. Fransız pilot, sabah 1. virajda spin atıp çakıllara girdiğinde biraz zaman kaybetse de sonrasında, -35C dereceye kadar çıkan- yükselen pist dereceleriyle birlikte piste daha çok alıştı, güneş battığında ise dereceler geri düştü ve testler sona erdi.

Grosjean sabah spin atmasının, sınırları bulmaya çalışmasından kaynaklandığını söyledi:

Fransız pilot, “Her teste geldiğinizde sınırınızı bulmanız gerekir ve ben de sabah 1. virajda bunu yaptım. Bundan pek mutlu olduğumu söyleyemem fakat bu yaşandı fakat aslında Formula 1’de yapıp IndyCar’da yapamadığımız bir şeyi anladım, yani benim için iyi bir öğrenme deneyimi olduğu söylenebilir.”

“Basitçe viraja çok hızlı girdim. Frenlerken gaza da bastım, bunu yüksek hızlı virajlarda yapıyoruz fakat araçta mekanik diferansiyel olduğu için bunu yaptığınızda diferansiyel açılıyor ve araç gevşiyor, Formula 1’de ise tam tersine araç daha stabilize oluyor. Yani bunun bir öğrenme deneyimi olduğunu söyleyebilirim. Sonrasında hiç yapmadım ve daha iyi oldu.” dedi.

Grosjean IndyCar araçlarındaki aeroscreen’e alışmakta da zorluk çekmediğini söyledi.

Grosjean, “Aeroscreen aracın içine giren havanın bir kısmını engelliyor dolayısıyla kokpit biraz sıcak oluyor fakat kaskın hava sistemindeki ve kokpitin önündeki kanallar gayet iyi çalışıyorlar.”

“Yani çok fiziksel olduğunu düşünüyorum. Bu araçları sürmek zor, Formula 1’den çok farklı, çünkü orada sadece G-kuvvetlerine karşı mücadele etmek zorundasınız. Buradaysa fiziksel olarak aracın ağırlığıyla da mücadele etmeniz gerekiyor. Fakat benim için sorun değil, bence çok havalı.” diyerek sözlerini tamamladı.