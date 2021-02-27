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IndyCar / Son dakika

Grosjean: "Arkadaşlıklar, kariyer bittikten sonra başlar"

Ekleyen:
, Editör

Formula 1'deki kariyerini tamamladıktan sonra Dale Coyne Racing ile IndyCar'a geçiş yapan Fransız pilot Romain Grosjean, F1'deki arkadaşlıkların serideki kariyerler bittikten sonra başladığını söyledi.

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Grosjean: "Arkadaşlıklar, kariyer bittikten sonra başlar"

2021 için Haas ile kontrat yenilemeyen ve seride de kendine koltuk bulamayan Grosjean, Bahreyn GP'sinde geçirdiği büyük kazanın ardından 2020 sezonunun son iki yarışına çıkamamamıştı. 

Geçirdiği büyük kazada ellerinde yanıklar oluşan Grosjean, tüm bu travmalara ve yaşadıklarına rağmen yarışmaya devam etmek istediğini dile getirmişti. Bu kapsamda Fransız pilot, Dale Coyne Racing ile IndyCar'da - oval olmayan pistler dışında - tam zamanlı yarışacak. 

Grosjean, F1'de yaşanan arkadaşlıklar hakkında şunları söyledi: "Formula 1'de sadece 20 sürücü var, herkes en iyi takımla kontrat imzalamak istiyor ve gidebileceğiniz çok fazla yer yok."

"Böyle bir ortamda birileriyle arkadaş olmak çok zor. Ancak kariyerinizi tamamladıktan sonra, sürücüler ile olan ilişkiniz değişiyor - aynı hobilere sahipsiniz, beraber seyahat ettiniz ve beraber deneyimler yaşadınız, bu nedenle arkadaş olabiliyorsunuz."

"Birileriyle mücadele ettiğinizde, onun yerini almak istersiniz. Sebastian Vettel ile inanılmaz bir ilişkimiz var, ona büyük bir saygı duyuyorum, ancak sadece şu anda arkadaş olabileceğiz."

"O (Vettel), Ferrari'de olduğu zaman ben neyi istiyordum? Onun yerini almayı."

"Eğer Ferrari'den bir telefon alsaydım, Sebastian ile arkadaş olsaydım ne yapardım? Onu arayıp dikkatli olması gerektiği konusunda onu uyarırdım."

"Ama bu imkansız bir şey - ve özellikle arkadaş olunmasının zor olduğu bir ortamda bunu yapmak imkansız bir şey. Formula 1'de olduğumuz sırada rakibinize saygı duyuyorsunuz, arkadaşlığınız ise sadece kariyer bittikten sonra başlıyor."

 

Formula 1 kariyerini Renault, Lotus ve Haas takımlarında sürdürmüş olan Grosjean, kariyerinde 10 kariyer podyumu yakalamış olsa da hiçbir zaman galibiyet yüzü görmedi. Fransız pilot, okyanus ötesinde kariyerini yeniden canlandırmak istiyor.

IndyCar'a geçiş yaparken oval yarışlarda yer almayacağını ancak şampiyonanın tamamında yer alacağını açıklayan Grosjean, bunun nedeni hakkında şunları söyledi: "Eğer 25 yaşında ve bekar olsaydım, oval yarışlara çıkardım ve bu da bir problem olmazdı."

"Ancak şu anda kabullenemeyeceğim en büyük şey eşimi ve çocuklarımı, Bahreyn'de düştükleri durumun içine tekrardan sokmak olurdu."

"Onların yeniden TV önünde büyük bir kaza olduğunu görüp kendi kendilerine 'Nasılsın?' sorusunu sormalarını istemiyorum. Ben hayattayım. Çocuklarımı görebiliyorum, onları okuldan alıp onlarla oyun oynayabiliyorum. Önemli olan da bu."

Grosjean, çıktığı ilk IndyCar testinde çocuklarının onun için tasarladığı bir kaskla piste çıkma şansı yakalamıştı. Fransız pilot aynı zamanda kaza sonrasında emekli olmayı düşündüğünü, ancak motor sporlarına olan tutkusunun buna izin vermediğini de sözlerine ekledi. 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , IndyCar
Pilotlar Romain Grosjean
Editör Efe Kahya

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