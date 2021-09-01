Grosjean, 2022'de Andretti ile yarışmaya hazırlanıyor

Andretti Autosport bu yıl Colton Herta, Alexander Rossi, Ryan Hunter Reay ve James Hinchcliffe'in kullandığı toplamda dört araca sahipti. Rossi ve Herta'nın gelecek yıl Michael Andretti'nin ekibiyle devam etmesi bekleniyor. Hinchcliffe'in takımdaki geleceği belirsiz fakat Hunter-Reay 12 yıllık dönemin ardından bu sezon sonunda takıma veda edecek. Bu da #28 araçta bir boşluğa yol açıyor ve şimdi bu koltuğu kimi alacağı belli olmak üzere.

Racer'ın haberine göre Romain Grosjean, bu koltuğu alan isim olacak. 35 yaşındaki sürücü, 2012'den beri Formula 1'de yarışıyordu ve bu yıl IndyCar'a geçti. Dale Coyne Racing ile sadece cadde ve normal pistlerdeki yarışlar için anlaşma imzalayan Fransız pilot, çaylak sezonunda herkesi etkiledi ve hem ilk podyumunu hem de ilk pole pozisyonunu ilk sezonunda aldı.

Hatta 1.5 hafta önce ilk oval yarışına da katıldı ve bu konudaki tavrında da geri adım atmış oldu. Racer'a göre Grosjean ve Andretti arasındaki anlaşma da burada gerçekleşti. Şimdilik Amerikalı ekipten veya Grosjean'dan yapılan resmi bir açıklama yok.

Fakat Grosjean'ın anlaşmasının tam sezonu kapsadığı ve bunun oval yarışları da içerdiği iddia edildi. Böylelikle Grosjean, ilk Indy 500 yarışına 2022'de çıkmış olacak.

Andretti Autosport'ta Grosjean, Herta ve Rossi ile takım arkadaşı olacak. Dördüncü Andretti aracının direksiyonuna kimin geçeceği henüz belli değil çünkü Hinchcliffe'in de bu sezondan sonra ayrılması bekleniyor.

Indy Lights sürücüsü Devlin DeFrancesco, #29 araçta yarışmak için favori görünüyor.