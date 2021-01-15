Grosjean, 2021'de IndyCar'da yarışabilir

Romain Grosjean, 2012'den bu yana Formula 1'de mücadele ediyordu ancak 2020 sonunda biten kontratı Haas tarafından uzatılmadı.

Fransız sürücü, 2021 için hiçbir takımla anlaşamadı ve Bahreyn'de geçirdiği kazanın ardından her iki elinde de yanıklar var.

Şimdi Grosjean'ın nerede yarışacağı veya ne yapacağı bilinmiyor. Ancak Racer bu konu hakkında yeni bir iddia ortaya attı.

Racer'ın özel haberine göre Grosjean, Dale Coyne Racing ile 2021 IndyCar sezonunda yarışma konusunda görüşmeler yürütüyor ve bu görüşmelerde sona yaklaşıldı.

Grosjean, F1'den ayrılma kararı almasının ardından çeşitli IndyCar takımlarıyla görüşmüştü ve Racer'a göre artık Dale Coyne ile görüşmelerde sona yaklaşıldı.

Racer, konu hakkında iki tarafla da iletişime geçse de herhangi bir yanıt alamadı.

Grosjean daha önce AJ Foyt Racing ile de görüşmüştü ve başlangıçta bu ekiple yarışacağı iddia edilmişti.

Habere göre Grosjean ve Dale Coyne, tam sezonluk bir anlaşmaya odaklanmış durumdalar. Şimdilik detaylar bilinmiyor ancak Grosjean'ın üç oval yarışta -Texas, Indianapolis ve World Wide Technology Raceway- yer almama ihtimali var.

Racer, resmi açıklamanın önümüzdeki haftaya kadar gelebileceğini düşünüyor. Bu sayede Grosjean, Barber'deki açılış yarışından önce iki çaylak test gününde sürüş yapabilecek.

Şu anda bu seride Alexander Rossi, Marcus Ericsson, Takuma Sato ve Sebastien Bourdais gibi eski F1 pilotları da yarışıyor.