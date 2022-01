Global IndyCar Taraftar Anketine katılmak için son şans

IndyCar Serisi ve Motorsport Network, dünya çapında düzenlenen ilk IndyCar anketini bu ayın başında başlatmıştı.

Nielsen Sports ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte taraftarlar, Amerikan yarış serisi hakkındaki düşüncelerini 11 dilde paylaşabiliyorlar.

Örneğin, taraftarların favori sürücüleri ve takımları soruluyor. Bu ankette de tıpkı pistte olduğu gibi liderlik için verilen kıyasıya bir mücadele var..

Bitime birkaç gün kala, en popüler üç takım arasındaki fark %3'ten daha az. Sürücülere bakıldığında ise beş isim %5 içinde ve ilk onda yedi farklı ülkeden sürücü yer alıyor..

Ankete 130'dan fazla ülkeden on binlerce taraftar katıldı. Bu, Kuzey Amerika yarış serisinin uluslararası çekiciliğini ve dünya çapındaki taraftar kitlesini kanıtlıyor.

Anket Pazar akşamı kapanıyor. Tüm veriler daha sonra, kapsamlı analiz için önde gelen spor araştırma ajansı Nielsen Sports'a gönderilecek.

Bu, tamamen IndyCar Serisine odaklanan ilk taraftar anketi oldu. Taraftarlar, izleme alışkanlıklarından seriyi iyileştirme yollarına kadar çeşitli konularda geri bildirimlerde bulunabiliyorlar.

Anket, Motorsport Games tarafından, 2023'te piyasaya çıkacak yeni IndyCar video oyunu gibi Espor konularını da kapsıyor.

IndyCar Pazarlama Başkan Yardımcısı SJ Luedtke, "Taraftarlarımızı sporumuzun büyümesindeki en önemli ortaklarımız olarak görüyoruz. Motorsport Network'le birlikte düzenlediğimiz bu önemli anket aracılığıyla onların görüşlerini duymayı sabırsızlıkla bekliyoruz .” dedi.

Ana sonuçlar, Şubat ayının sonunda St. Petersburg, Florida'daki 2022 IndyCar sezonunun açılış yarışında açıklanacak. Ayrıca bu dijital raporlar Motorsport Network'ten de indirilebilecek.

IndyCar and Motorsport Network team up to launch Global Fan Survey.

Photo by: Motorsport.com