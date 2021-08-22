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IndyCar / Gateway Yarış raporu

Gateway IndyCar: Yıpratıcı yarışı Newgarden kazandı, O'Ward şampiyona liderliğine yükseldi

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Josef Newgarden, Pato O'Ward'ı arkasında tutarak Gateway'deki yarışı kazanırken; O'Ward şampiyona liderliğine yükseldi.

Gateway IndyCar: Yıpratıcı yarışı Newgarden kazandı, O'Ward şampiyona liderliğine yükseldi

Newgarden, yarışı uzun süre lider götüren Colton Herta'nın mekanik arıza yaşamasının ardından liderliği aldı. 

Newgarden, üçüncü sarı bayrak periyodunda pit yolundan çıktığında Will Power ve Herta'yı geçerek liderliği eline geçirmişti ancak Herta, yarışın ortasında gösterdiği güçlü tempoyla yeniden liderliğe yükseldi. 

Herta'nın yakıt avantajıyla Newgarden'a kıyasla daha avantajlı olması bekleniyordu ancak Herta bir şaft sorunu yaşadı ve sağ lastiği artık çekiş sağlayamıyordu. Herta, bu sorunun ardından pit kutusundan çıkamadı ve yarışı sona erdi.

Newgarden, Herta'nın yarışa veda etmesiyle liderliğe yükseldi. Rossi, Newgarden'ın üzerinde baskı oluşturabilecek gibi duruyordu ancak 2016 Indy 500 galibi, bitime 60 tur kala duvara girdi.

Bu kazanın ardından sarı bayraklar çıktı, 10 tur sonra yarış yeniden devam ettiğinde ise Newgarden'ın 50 tur boyunca O'Ward'ı arkasında tutması gerekti. Newgarden, bunu başardı ve galibiyete ulaştı. 

O'Ward', yarışı 2. sırada tamamlayarak şampiyonanın bitimine 3 yarış kala liderliğe yükseldi. O'Ward'dan önceki şampiyona lideri Palou, Rinus VeeKay tarafından yarış dışı bırakıldı. 

Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet

Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet

Photo by: Phillip Abbott / Motorsport Images

Yarışın 4. kez yeniden başlamasının hemen ardından VeeKay, Palou'nun aracının arkasına dokundu. Bu temasın etkisiyle Palou'nun aracı Dixon'ın aracına doğru uçtu. Bu büyük kazanın ardından Palou aracına çok fazla hasar aldı ve yarışa devam edemedi. Palou'nun takım arkadaşı Dixon da yarışa veda etti. 

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Power, yarışı 3. sırada tamamladı. Scott McLaughlin ise oval pistlerdeki potansiyelini gösterdi ve damalı bayrağı 4. sırada gördü. Böylelikle ilk 4 içinde 3 Penske aracı yer almış oldu. 

Sebastien Bourdais, çoğunluktan farklı bir strateji kullanmayı tercih etti. Son sarı bayrak periyodunda pite gelme riskini alan Bourdais, çizgiyi 5. sırada tamamladı.

Bourdais'e benzer bir strateji uygulayan Takuma Sato, yarışı 6. sırada tamamladı. Ryan Hunter-Reay ise Sato'nun 5.8 saniye arkasında 7. oldu. 

Simon Pagenaud, yarışın başında takım arkadaşı Newgarden'la temas yaşamasına rağmen 8. oldu. Pagenaud, 16. turda yarış yeniden başladığında Newgarden'la temas yaşadı ve ön kanadının büyük bir parçasını kaybetti. Pagenaud, bu hasarın ardından ön kanadını değiştirerek gridin arkasından 8. sıraya yükseldi. 

Marcus Ericsson ve Jack Harvey ise ise ilk 10'u tamamlayan isimler oldular. 

Romain Grosjean, ilk oval yarışının ilk bölümlerinde iyi bir tempo yakalamakta zorlandı ancak yarışın orta bölümündeki gelişimi kendisini ilk 10'a taşıdı.

Fakat yeşil bayraklar altında yaptığı pit stop'u yüzünden yol tutuşu bulmakta zorlanan Grosjean, yarışın sonlarında eğimlerin üstündeki kirli bölümlere de çıkmaya başladı. Yarışın son bölümünde sarı bayrakların hemen öncesinde yaptığı şanssız ve kötü zamanlanmış pit stopu ise onun tur yemesine neden oldu. 

Graham Rahal ve Ed Jones'un üçüncü turdaki kazası ilk sarı bayrak periyodunun yaşanmasına neden olmuştu. Bu ikili, son iki sırayı aldılar. 

Gateway IndyCar - Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 United States Josef Newgarden United States Team Penske 260 2:24'10.940  
2 Mexico Patricio O'Ward United States Schmidt Peterson Motorsports 260 2:24'11.480 0.539
3 Australia Will Power United States Team Penske 260 2:24'16.806 5.866
4 New Zealand Scott McLaughlin United States Team Penske 260 2:24'17.602 6.662
5 France Sébastien Bourdais United States A.J. Foyt Enterprises 260 2:24'18.736 7.796
6 Japan Takuma Sato United States Rahal Letterman Lanigan Racing 260 2:24'19.202 8.261
7 United States Ryan Hunter-Reay United States Andretti Autosport 260 2:24'24.966 14.025
8 France Simon Pagenaud United States Team Penske 260 2:24'26.482 15.542
9 Sweden Marcus Ericsson United States Chip Ganassi Racing 260 2:24'29.708 18.767
10 United Kingdom Jack Harvey United States Michael Shank Racing 260 2:24'31.061 20.120
11 United States Conor Daly United Kingdom Carlin 260 2:24'33.044 22.103
12 Canada Dalton Kellett United States A.J. Foyt Enterprises 260 2:24'35.498 24.558
13 Brazil Tony Kanaan United States Chip Ganassi Racing 260 2:24'37.777 26.836
14 France Romain Grosjean United States Dale Coyne Racing 259 2:24'18.030 1 Lap
15 Canada James Hinchcliffe United States Andretti Autosport 243 2:20'36.545 17 Laps
16 Sweden Felix Rosenqvist United States Schmidt Peterson Motorsports 211 2:06'47.954 49 Laps
17 United States Alexander Rossi United States Andretti Autosport 200 1:53'02.951 60 Laps
18 United States Colton Herta United States Andretti Autosport 185 1:46'15.783 75 Laps
19 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 100 1:53'13.843 160 Laps
20 Spain Alex Palou United States Chip Ganassi Racing 64 43'29.110 196 Laps
21 Netherlands Rinus van Kalmthout United States Ed Carpenter Racing 64 43'29.180 196 Laps
22 United States Ed Carpenter United States Ed Carpenter Racing 54 34'47.886 206 Laps
23 United States Graham Rahal United States Rahal Letterman Lanigan Racing 4 8'45.490 256 Laps
24 United Arab Emirates Ed Jones United States Dale Coyne Racing 2 57.769 258 Laps
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