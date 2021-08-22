Gateway IndyCar: Yıpratıcı yarışı Newgarden kazandı, O'Ward şampiyona liderliğine yükseldi

Newgarden, yarışı uzun süre lider götüren Colton Herta'nın mekanik arıza yaşamasının ardından liderliği aldı.

Newgarden, üçüncü sarı bayrak periyodunda pit yolundan çıktığında Will Power ve Herta'yı geçerek liderliği eline geçirmişti ancak Herta, yarışın ortasında gösterdiği güçlü tempoyla yeniden liderliğe yükseldi.

Herta'nın yakıt avantajıyla Newgarden'a kıyasla daha avantajlı olması bekleniyordu ancak Herta bir şaft sorunu yaşadı ve sağ lastiği artık çekiş sağlayamıyordu. Herta, bu sorunun ardından pit kutusundan çıkamadı ve yarışı sona erdi.

Newgarden, Herta'nın yarışa veda etmesiyle liderliğe yükseldi. Rossi, Newgarden'ın üzerinde baskı oluşturabilecek gibi duruyordu ancak 2016 Indy 500 galibi, bitime 60 tur kala duvara girdi.

Bu kazanın ardından sarı bayraklar çıktı, 10 tur sonra yarış yeniden devam ettiğinde ise Newgarden'ın 50 tur boyunca O'Ward'ı arkasında tutması gerekti. Newgarden, bunu başardı ve galibiyete ulaştı.

O'Ward', yarışı 2. sırada tamamlayarak şampiyonanın bitimine 3 yarış kala liderliğe yükseldi. O'Ward'dan önceki şampiyona lideri Palou, Rinus VeeKay tarafından yarış dışı bırakıldı.

Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet Photo by: Phillip Abbott / Motorsport Images

Yarışın 4. kez yeniden başlamasının hemen ardından VeeKay, Palou'nun aracının arkasına dokundu. Bu temasın etkisiyle Palou'nun aracı Dixon'ın aracına doğru uçtu. Bu büyük kazanın ardından Palou aracına çok fazla hasar aldı ve yarışa devam edemedi. Palou'nun takım arkadaşı Dixon da yarışa veda etti.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Power, yarışı 3. sırada tamamladı. Scott McLaughlin ise oval pistlerdeki potansiyelini gösterdi ve damalı bayrağı 4. sırada gördü. Böylelikle ilk 4 içinde 3 Penske aracı yer almış oldu.

Sebastien Bourdais, çoğunluktan farklı bir strateji kullanmayı tercih etti. Son sarı bayrak periyodunda pite gelme riskini alan Bourdais, çizgiyi 5. sırada tamamladı.

Bourdais'e benzer bir strateji uygulayan Takuma Sato, yarışı 6. sırada tamamladı. Ryan Hunter-Reay ise Sato'nun 5.8 saniye arkasında 7. oldu.

Simon Pagenaud, yarışın başında takım arkadaşı Newgarden'la temas yaşamasına rağmen 8. oldu. Pagenaud, 16. turda yarış yeniden başladığında Newgarden'la temas yaşadı ve ön kanadının büyük bir parçasını kaybetti. Pagenaud, bu hasarın ardından ön kanadını değiştirerek gridin arkasından 8. sıraya yükseldi.

Marcus Ericsson ve Jack Harvey ise ise ilk 10'u tamamlayan isimler oldular.

Romain Grosjean, ilk oval yarışının ilk bölümlerinde iyi bir tempo yakalamakta zorlandı ancak yarışın orta bölümündeki gelişimi kendisini ilk 10'a taşıdı.

Fakat yeşil bayraklar altında yaptığı pit stop'u yüzünden yol tutuşu bulmakta zorlanan Grosjean, yarışın sonlarında eğimlerin üstündeki kirli bölümlere de çıkmaya başladı. Yarışın son bölümünde sarı bayrakların hemen öncesinde yaptığı şanssız ve kötü zamanlanmış pit stopu ise onun tur yemesine neden oldu.

Graham Rahal ve Ed Jones'un üçüncü turdaki kazası ilk sarı bayrak periyodunun yaşanmasına neden olmuştu. Bu ikili, son iki sırayı aldılar.

Gateway IndyCar - Yarış sonucu: