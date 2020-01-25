Ferrucci, 2020’de IndyCar’da DCR Vasser-Sullivan adına yarışacak

Takımın sahipleri Dale Coyne, Jimmy Vasser ve James Sullivan, bugün yaptıkları açıklamayla beraber geçen seneki Indy 500 Yılın Çaylağı olan Ferrucci’nin SealMaster sponsorlu 18 numaralı araç ile takımda yarışacağını belirttiler.

Geçen sene seride en çok tur tamamlayan üçüncü sürücü olan Ferrucci, oval pistlerde de en çok puan toplayan dördüncü sürücü olmuştu.

21 yaşındaki sürücü, “Dale, Jimmy ve Sulli’nin bu programı ileriye taşımam için bana olan inançlarını göstermelerinden büyük onur duyuyorum.”

“Araç son iki sezonda çok başarılı oldu. Aracı kullanmaya çok hevesliyim.”

“Ayrıca bana inandığı için SealMaster’a da çok teşekkür ediyorum ve onları en büyük sahnede temsil etmekten ötürü çok heyecanlıyım.” şeklinde konuştu.

Coyne, “Santino ile 2020’de yarışacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. Çok iyi bir çaylak sezonu geçirdi ve oval pistlerde kesinlikle mükemmeldi. Gelecek sene bunun üzerine koymasını sabırsızlıkla bekliyoruz.”

“2019’da birçok kişiyi şaşırttığını düşünüyorum ve şimdi ikinci senesinde 18 numaralı araçta daha iyisini yapma potansiyeline sahip.” ifadelerini kullandı.

Sullivan ise, “Bir sonraki bölümümüze başlarken DCVS ve program için büyük bir an. Bu yeni genç ve hızlı IndyCar sürücülerinin şakası yok ve SealMaster aracımıza Ferrucci’nin liderlik etmesini sağladık. 2020’de bizden büyük şeyler görmenizi bekliyorum.” dedi.