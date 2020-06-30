Fernando Alonso'nun Indy 500'de yarışacağı renk düzeni ortaya çıktı!

İki kez Formula 1 dünya şampiyonu ve Le Mans 24 Saat galibi Alonso, bu yıl Indy 500'e katılacak ve Graham Hill ile birlikte Triple Crown'u kazanan ikinci isim olmaya çalışacak.

İspanyol sürücü ilk kez 2017'de bu yarışa katılmıştı ancak lider götürdüğü yarışın bitimine 27 tur kala motor sorunuyla yolda kaldı.

Alonso, “Sonunda Indianapolis 500'de yarışacağım aracı gördüğüm için çok mutluyum. Renk düzenini tanıtmak için normalden daha uzun süre beklemek zorunda kaldık. Fakat bu, motorların yakında Indianapolis'te çalışmaya başlayacağı anlamına geliyor.

“Arrow McLaren SP'nin rekabetçi olacağından eminim. Takım doğru deneyime, yetenekli insanlara ve mükemmel kaynaklara sahip." dedi.

Arrow McLaren SP'nin eş sahibi Sam Schmidt şunları söyledi: “Fernando, 2017'de sadece yarışta rekabet edebileceğini göstermekle kalmadı, aynı zamanda galibiyet için savaşabileceğini de kanıtladı. Renk düzeni harika. Tüm Arrow McLaren SP'ler gibi mevcut tasarımı korumaya devam ediyor ve Ruoff Mortgage'ın renklerini taşıyor. Bu da taraftarların takibini kolaylaştıracak. ”

Alonso, 23 Ağustos'ta yapılacak 104. Indianapolis 500'de Arrow McLaren SP’nin iki tam zamanlı sürücüsü Pato O’Ward ve Oliver Askew'e katılacak.

O'Ward, “Çok fazla bilgiye ve deneyime sahip böyle biriyle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Birbirimizle çalışmak ve sahip olabileceğimiz en güçlü paketi hazırlamak için sabırsızlanıyorum.” dedi.

Askew şunları ekledi: “Asla Indianapolis 500'de bir takım arkadaşı olarak Fernando'nun yanında yarışacağımı tahmin etmezdim. Ondan olabildiğince fazla şey öğrenmek için sabırsızlanıyorum."

Son olarak Zak Brown, “Fernando'nun bu yıl Indianapolis 500'de kullanacağı renk düzenini nihayet gösterebildiğimiz için heyecanlıyım. Harika görünüyor ve Ağustos ayında Fernando'nun ellerinde görmek için sabırsızlanıyorum.” dedi.