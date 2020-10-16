FE şampiyonu Da Costa, RLL ile IndyCar testi yapacak

DS Techeetah Formula E sürücüsü, Honda motorlu Dallara aracını 2 Kasım’da Barber Motorsports Park’ta sürecek.

Eski BMW DTM sürücüsü Da Costa’nın, takımın sahibi Bobby Rahal ile BMW zamanlarından bir bağlantısı olduğu biliniyor.

Beş kez E-Prix galibi sürücü, daha önce BMW Andretti ile FE’de mücadele etti ve Alman üreticinin Dünya Dayanıklılık Şampiyonası programında yer aldı. Da Costa, 2018 Daytona 24 Saat öncesinde M8 GTE’nin gelişiminde rol aldı.

Rahal’ın ekibi ise IMSA WeatherTech Spor Araç Şampiyonası’nda GT Le Mans sınıfında fabrika BMW ekibini yönetiyor.

Da Costa, “Bir IndyCar aracını denemenin, büyük bir hayalim olduğunu hiç gizlemedim.”

“Amerika’nın ve özellikle de IndyCar’ın uzun yıllardır büyük bir hayranıyım.”

“Bobby’i birkaç yıldır tanıyorum. BMW Noel yemeklerinde hep buluştuk ve her seferinde ‘Hadi ama, bana bir şans verin!’ dedim ve sonunda takımla tanışmak ve test yapmak için bir çağrı aldım.”

“Bunlar benim için heyecanlı zamanlar ve bunu uzun süredir dört gözle bekliyordum. Takımla ilk temasımız çok olumluydu ve herkes arkadaşçaydı.”

“Takımda yüksek seviyede bir profesyonellik var, ki zaten bunu bekliyordum. Piste çıkacağım için heyecanlıyım.” şeklinde konuştu.