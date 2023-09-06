F1 yolundaki Andretti, adını Andretti Global olarak değiştirdi

Eski yarış yıldızı Michael Andretti ve finansal hizmetler şirketi Group 1001'in CEO'su ve başkanı Dan Towriss'in sahibi olduğu şirket, General Motors ortaklığıyla gelecekte Formula 1 gridine katılmayı hedeflerken bu hamleyi yaptı.

Andretti, şu anda sekiz motor sporları platformunda faaliyet göstermekte ve altı kıtada yarışmaktadır. FIA'nın yakın zamanda Andretti'nin F1'e katılımı konusunda bir karar vermesi bekleniyor.

Ekip, yeni Andretti Global adıyla yeniden markalaşma çalışmasının 'organizasyonun tüm yönlerini tek bir kimlik altında birleştireceğini ve ekibin halihazırda köklü mirasıyla daha yakından uyumlu olacağını' belirtti.

Mevcut Andretti Autosport logosu da Andretti Global logosu ile değiştirilecek.

Andretti Global logosu Fotoğraf: Andretti Autosport

Andretti Autosport, kendi ülkesi ABD'de IndyCar Serisi, Indy NXT ve IMSA SportsCar Şampiyonası'nda aktif olmanın yanı sıra Formula E ve Extreme E'de de yarışıyor. Andretti ayrıca Avustralya Supercars ve Super2 takımı Walkinshaw Andretti United'da hisse sahibi ve Meksika'nın Super Copa serisinde faaliyet gösteriyor.

Andretti, "Andretti Autosport'un yıllar içinde başardıklarıyla ve pek çok özel anla birlikte gelen tüm anılarla gurur duyuyorum. Geçmişimizle ne kadar gurur duyuyorsam, geleceğimiz için de o kadar heyecanlıyım."

"Büyümeye ve küresel bir yarış kurumu oluşturmaya devam ederken, hedefimiz taraftarlarımızın, ekiplerimizin ve ortaklarımızın kültüründe yer edinmektir. Bu yeniden markalaşma, ekibimizin yolculuğunda önemli bir kilometre taşıdır, ancak daha yeni başlıyoruz."

"Başarıya ulaşmaya kararlıyız ve Andretti Global'i büyük işlerin beklediğinden eminiz." dedi.

Towriss şunları ekledi: "Andretti ve motor sporları kelimeleri eş anlamlıdır. Andretti isminin dünya çapındaki hayran kitlesi ve erişiminden etkilendim ve heyecanlandım. Bu ismi ve mirası, hedeflerimizi ve değerlerimizi yansıtan daha da güçlü bir marka haline getirmek için Michael ve ekibiyle birlikte çalışmaktan gurur duyuyorum."

"Kendimizi mükemmelliğe adadık ve çalışmalarımızın dünyanın dört bir yanındaki hayranlarımıza ve ortaklarımıza fayda sağlayacağına inanıyorum."

Andretti'nin Formula E takımı, 2024'ün ocak ayında başlayacak 10. sezonunda "son pilotlar şampiyonu" unvanıyla çıkacağı yarış ile Andretti Global bayrağı altında yarışacak ilk takım olacak.