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IndyCar Haberler

Eski F1 pilotu Hulkenberg, kişisel sebepler nedeniyle IndyCar'da yarışmaktan vazgeçti!

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Eski Formula 1 pilotu Nico Hulkenberg, geçen ay yaptığı ilk testin ardından kişisel sebeplerle, IndyCar'a geçmeyeceğini açıkladı.

Eski F1 pilotu Hulkenberg, kişisel sebepler nedeniyle IndyCar'da yarışmaktan vazgeçti!

Hulkenberg, 2019 sonunda Renault'daki koltuğunu kaybetmesinin ardından herhangi bir yerde tam zamanlı olarak yer almadı.

Geçen yıl Silverstone merkezli ekiple iki yarışa çıkmasının ardından Hulkenberg, bu yıl Aston Martin'in yedek pilotu oldu.

Hulkenberg, gelecekte IndyCar'a geçmeyi değerlendiriyordu ve iki hafta önce Barber Motorsports Park'ta Arrow McLaren SP takımıyla piste çıkıp, 100'den fazla tur attı.

Alman pilot başlangıçta Motorsport.com'a IndyCar'ın kendisi için ilginç bir seçenek olduğunu söylemiş, hatta yarışmanın çok keyifli ve eğlenceli göründüğünü belirtmişti.

Fakat perşembe günü Twitter'dan sürpriz bir açıklama yapan Hulkenberg, IndyCar'a geçmeyeceğini açıkladı.

Hulkenberg, "IndyCar ile ilgili hızlı güncelleme yapmak istiyorum: İki hafta önce bir IndyCar aracını test etmek heyecan vericiydi ve bu fırsat için Arrow McLaren SP'ye müteşekkirim."

“Fakat kişisel nedenlerden dolayı devam etmemeye karar verdim." dedi ve geleceğiyle ilgili haberler için takipte kalınmasını belirtti.

Arrow McLaren SP, IndyCar'da üçüncü bir araca sahip olmayı planlıyor.  McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Hulkenberg'in açıklamasından önce, Alman pilotun listelerinin tepesinde yer aldığını belirtmişti.

Hulkenberg, geçen eylül ayında eşinin bir kız çocuk dünyaya getirmesinin ardından ilk kez baba olmuştu. Amerika merkezli bir programa geçiş de, kendisi için büyük taahhütler gerektirecekti.

Nico Hülkenberg, Arrow McLaren SP

Nico Hülkenberg, Arrow McLaren SP

Photo by: IndyCar Series

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