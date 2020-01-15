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IndyCar / Son dakika

Ericsson'un yarışacağı Huski Chocolate temalı yeni Chip Ganassi ortaya çıktı

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Ericsson'un yarışacağı Huski Chocolate temalı yeni Chip Ganassi ortaya çıktı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Oca 2020 05:30

Chip Ganassi Racing, Huski Chocolate'nın Marcus Ericsson'ın #8 Dallara Honda'sına sponsor olacağını duyurdu ve yeni renk düzenini tanıttı.

Genel merkezi İsveç'in Stockholm kentinde olan Huski Chocolate, Formula 1'de McLaren'ın ve futbolda Millwall'ın sponsoru haline gelmişti.

Şirketin yaptığı yeni anlaşmayla, Chip Ganassi adına yarışacak isimlerin ana sponsorları da belli olmuş oldu. PNC Bank beş kez şampiyonluğa ulaşan Scott Dixon’nın #9 aracının ana sponsoru olmaya devam ederken, serideki ikinci yılını geçirecek ve geçen yılın en iyi çaylağı Felix Rosenqvist'in #10 aracına yine NTT Data sponsor olacak.

Huski Chocolate Americas'ın CEO'su Stanton Barrett, “Bu ortaklık şirketimiz için son derece uygun. Marcus'ı Formula 1'de seyrettik ve geçen yıl IndyCar'a geçişinde de onu takip ettik. Marcus büyük bir potansiyele sahip ve şimdi IndyCar'da Chip Ganassi Racing ile yarışacak. Bu da yeteneklerinden faydalanabileceği anlamına geliyor."

“12 kez IndyCar şampiyonu olan arkadaşım Chip ve CGR ile olan bu ortaklık, Kuzey ve Güney Amerika'da güçlü bir kitleye sahip olmak için kritik ve değerli bir platform. Huski Chocolate, B2B ve B2C ürünleri için önemli pazarlara açılmaya devam edecek. Aynı zamanda CGR ve Marcus da Huski Chocolate için pistte ve pist dışında başarıya giden yolda bize önderlik edecekler." dedi.

Ganassi COO'su Doug Duchardt ise, "Huski ile yaptığımız ortaklık, CGR ve #8 ekibimiz için harika bir haber. Bu sayede 2020 sezonundan birkaç ay önce her şeyi tamamlamış olduk."

“Huski Chocolate'ın takıma katılmasını ve Amerika Birleşik Devletleri'nde markalaşmasına yardımcı olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

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Seri IndyCar
Pilotlar Marcus Ericsson
Takımlar Chip Ganassi Racing
Editör David Malsher

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