Ericsson, Chip Ganassi Racing'le anlaşmasını yeniledi

O zamanki adıyla Arrow Schmidt Peterson Motorsports takımıyla güçlü bir çaylak sezonu geçirdikten sonra Marcus Ericsson, Detroit’te ikincilik aldığı takımı bırakarak ikinci senesi için Ganassi takımına geçti.

Bu sene herhangi bir podyum görmemesine rağmen Road America’da 4.lük, Gateway ve Mid Ohio’da ise 5.likler alarak puan sıralamasını 12. sırada tamamladı.

97 F1 yarışına çıkan 30 yaşındaki İsviçreli pilot, “2021 ve sonrasında Chip Ganassi Racing, Honda ve HPD’yle ilişkimi devam ettirdiğim için çok mutluyum. Chip ve tüm CGR ekibine bana güven duydukları için teşekkür etmek istiyorum.”

“Chip Ganassi Racing motor sporlarının en iyi takımlarından birisi ve bu takımın bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Geçtiğimiz sezon potansiyel doluydu ve 2021’de başarmak için bu sene birlikte yeterince öğrendiğimize eminim. 8 numaralı Honda’ya dönmek için sabırsızlanıyorum!” dedi.

Ganassi sportif direktörü Mike Hull ekledi: “Marcus buraya ait olduğunu kanıtladı ve bu sezon takımımızın başarısına çok katkıda bulundu. Takım arkadaşlarına karşı bencil olamaması da buna dahil, özellikle Scott Dixon’un IndyCar şampiyonluğunu almasıyla.”

“Genel programımızın çok önemli bir parçası ve grubumuzla iyi anlaşıyor. Bu da pist üstünde başarıya yol açıyor, onun takımla beraber büyüyerek bizi geleceğe taşımasından memnunuz.”