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IndyCar / Son dakika

Ed Carpenter, Indy 500 için Alonso ile yarışmayı düşünmüyor

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Ed Carpenter, Indy 500 için Alonso ile yarışmayı düşünmüyor
Ekleyen:
, Editör
13 Şub 2020 08:26

Ed Carpenter Racing, 2020 Indy 500'de üçüncü bir araca sahip olmayacaklarını söyledi ve Fernando Alonso ihtimalini reddetti.

Fernando Alonso, 2020 yılında yeniden Indy 500'e katılmak istiyor ve bunun için Andretti-Honda takımıyla anlaşmak üzereydi.

Ancak Honda, son anda İspanyol sürücünün Andretti'ye geçişini veto etti ve şimdi ne yapacağı belirsiz.

Alonso'nun Chevrolet motorlu araçlarla yarışmaktan başka şansı yok ve seçeneklerden birisi, Ed Carpenter'in takımıydı.

Chevrolet motorlu takım Indy 500'e zaten üç araçla katılacağını açıkladı ve dördüncü bir araçla yarışma ihtimalleri oldukça düşüktü.

Konu hakkında konuşan eski IndyCar sürücüsü ve takım sahibi Ed Carpenter üçten fazla araçla yarışamayacaklarını söyledi.

Carpenter, "Üçten fazla araçla yarışabilecek pozisyonda değiliz. Çünkü biz zaten iki araçlı bir ekibiz."

“Mayıs ayı için ekibimizin boyutunu iki katına çıkarırsak, bu kimse için iyi olmaz.” dedi.

Alonso'nun hangi takıma katılacağı belirsizliğini koruyor.

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Editör Kemal Şengül

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