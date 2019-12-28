DragonSpeed, 2020 IndyCar planlarını açıkladı

Elton Julian yönetimindeki takım, 2019’da ilk kez IndyCar’da mücadele etmiş ve Chevrolet motoruyla beraber Ben Hanley’nin sürücülüğünde St. Petersburg, Barber ve Indianapolis yarışlarına katılmıştı. Takım, Mid-Ohio ve Laguna Seca’da da yarışmayı planlıyordu ancak vize problemleri nedeniyle bu pistlerde yarışma planlarını rafa kaldırdılar.

DragonSpeed’in yaptığı son açıklamaya göre takım, 2020’de altı yarışta mücadele edecek. Bunların ilki, 15 Mart’taki sezon açılışı olan St. Petersburg yarışı olacak.

Programın geri kalan kısmı Long Beach, Indy 500, Texas Motor Speedway, Mid-Ohio ve sezon finali Laguna Seca yarışlarını içeriyor. Ancak takımın sürücüleri henüz açıklanmadı.

DragonSpeed, IndyCar’ın yanı sıra IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası’nın LMP2 sınıfında tam sezon yarışacak ve buna gelecek ayki Daytona 24 Saat yarışı da dahil olacak.

2020 NTT IndyCar Series Sezonu - Sürücüler ve Takımlar

AJ Foyt Enterprises: Açıklanmadı, Açıklanmadı

Andretti Autosports: Zach Veach, Alexander Rossi, Ryan Hunter-Reay, Colton Herta, Marco Andretti

Arrow McLaren SP: Patricio O'Ward, Oliver Askew, Açıklanmadı (sadece Indy 500)

Carlin: Açıklanmadı, Açıklanmadı

Chip Ganassi Racing: Marcus Ericsson, Scott Dixon, Felix Rosenqvist

Dale Coyne Racing: Alex Palou, Açıklanmadı

DragonSpeed: Açıklanmadı (six races)

Ed Carpenter Racing: Rinus VeeKay, Ed Carpenter (sadece oval pistler), Conor Daly (normal pistler/cadde pistleri ve Indy 500)

Meyer Shank Racing: Jack Harvey

Rahal Letterman Lanigan Racing: Graham Rahal, Takuma Sato

Team Penske: Josef Newgarden, Will Power, Simon Pagenaud