DragonSpeed, 2020 IndyCar planlarını açıkladı
DragonSpeed, 2020 NTT IndyCar sezonunda Indianapolis 500 de dahil olmak üzere altı yarışta mücadele edeceğini açıkladı.
Elton Julian yönetimindeki takım, 2019’da ilk kez IndyCar’da mücadele etmiş ve Chevrolet motoruyla beraber Ben Hanley’nin sürücülüğünde St. Petersburg, Barber ve Indianapolis yarışlarına katılmıştı. Takım, Mid-Ohio ve Laguna Seca’da da yarışmayı planlıyordu ancak vize problemleri nedeniyle bu pistlerde yarışma planlarını rafa kaldırdılar.
DragonSpeed’in yaptığı son açıklamaya göre takım, 2020’de altı yarışta mücadele edecek. Bunların ilki, 15 Mart’taki sezon açılışı olan St. Petersburg yarışı olacak.
Programın geri kalan kısmı Long Beach, Indy 500, Texas Motor Speedway, Mid-Ohio ve sezon finali Laguna Seca yarışlarını içeriyor. Ancak takımın sürücüleri henüz açıklanmadı.
DragonSpeed, IndyCar’ın yanı sıra IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası’nın LMP2 sınıfında tam sezon yarışacak ve buna gelecek ayki Daytona 24 Saat yarışı da dahil olacak.
2020 NTT IndyCar Series Sezonu - Sürücüler ve Takımlar
AJ Foyt Enterprises: Açıklanmadı, Açıklanmadı
Andretti Autosports: Zach Veach, Alexander Rossi, Ryan Hunter-Reay, Colton Herta, Marco Andretti
Arrow McLaren SP: Patricio O'Ward, Oliver Askew, Açıklanmadı (sadece Indy 500)
Carlin: Açıklanmadı, Açıklanmadı
Chip Ganassi Racing: Marcus Ericsson, Scott Dixon, Felix Rosenqvist
Dale Coyne Racing: Alex Palou, Açıklanmadı
DragonSpeed: Açıklanmadı (six races)
Ed Carpenter Racing: Rinus VeeKay, Ed Carpenter (sadece oval pistler), Conor Daly (normal pistler/cadde pistleri ve Indy 500)
Meyer Shank Racing: Jack Harvey
Rahal Letterman Lanigan Racing: Graham Rahal, Takuma Sato
Team Penske: Josef Newgarden, Will Power, Simon Pagenaud
#21 Dragonspeed Oreca 07 Gibson: Henrik Hedman, Ben Hanley, James Allen
Photo by: ELMS
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|Pilotlar
|Ben Hanley
|Takımlar
|Dragonspeed
|Editör
|Jamie Klein
DragonSpeed, 2020 IndyCar planlarını açıkladı
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