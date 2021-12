Dört kez Indy 500 kazananı Al Unser Sr., 82 yaşında hayatını kaybetti

IMS başkanı Doug Boles Cuma günü yaptığı açıklamada, Unser'in "Kanserle 17 yıllık bir savaştan sonra çok sevdiği Chama'daki [New Mexico] evinde huzur içinde son nefesini verdiğini" söyledi.

Unser hanedanının bir parçası olarak "Big Al", Indy 500'de otuz yıldır bir fikstürdü ve 27 startıyla, tarihteki en yüksek üçüncü start sayısına sahipti.

A.J. Foyt, Rick Mears ve Helio Castroneves'in dahil olduğu, dört kez kazananların elit kulübüne katılan dört sürücüden biri olarak, son derece başarılıydı.

Unser 1970, 1971, 1978 ve 1987'de birinci oldu ve dördüncü galibiyeti onu 47 yaşında en yaşlı kazanan yaptı. Bu, yaralı Danny Ongais'in vekili olarak yalnızca son dakikada girdiği bir yarıştı. Penske, bir gösteri aracı olarak sergilenen bir March-Cosworth'u harekete geçirdi.

New Mexico yerlisi Albuquerque, Speedway'de tüm zamanların en fazla 644 turunu tamamladı.

Al Unser Sr took his fourth Indy 500 win in 1987 as a sub for Penske Photo by: IndyCar Series

Unser'in 1964'te başlayan IndyCar kariyeri, 39 yarış galibiyeti ve üç şampiyonluğu da içeriyor. Çeşitli oval pist yarışı, yol yarışı ve toprak oval pist yarışlarında,18 yarıştan 10'unu kazandıktan sonra 1970 yılında USAC unvanını aldı. Daha sonra 1983 ve 1985'te iki kez IndyCar şampiyonluğunu kazandı.

Unser, 1958 Indy 500'de yarışan ancak ertesi yıl bir antrenman kazasında ölen en büyük kardeşi Jerry'nin ayak izlerini takip etti.

1994'teki Indy 500'den önce emekli oldu ve oğlu Al Unser Jr., o yıl yarışı kazandı.

Unser, 1986'da Indianapolis Motor Speedway Onur Listesi'ne ve 1998'de Uluslararası Motor Sporları Onur Listesi'ne girdi.

Al Unser with the Baby BorgWarner trophy at his last Indy 500 attendance in 2021 Photo by: Dan Boyd

Unser'in vefat haberi, Unser hanedanı için gerçek bir annus horribilis'in (korkunç bir yıl) ardından geldi. Unser'in Indianapolis'te üç kez kazanan ve sporun en renkli karakterlerinden biri olan ağabeyi Bobby, bu yıl Mayıs ayında 87 yaşında vefat etti.

Bobby'nin oğlu ve Al'ın yeğeni Bobby Unser Jr., altı hafta sonra 65 yaşında hayatını kaybetti.

IMS başkanı Boles, Unser'in "sporun gördüğü en iyi sürücülerin çoğuna karşı yarışarak başarılarını elde ettiğini ve bu da onun pistteki başarılarını daha da etkileyici kıldığını" söyledi.

"Al'in aracın dışındaki sessiz ve alçak gönüllü yaklaşımı ile direksiyon başındaki rekabetçi ruhu ve korkusuz yeteneğinin birleşimi, onu hayranların favorisi haline getirdi."

"Indianapolis'te gelmiş geçmiş en iyi yarışçılardan biri olarak hatırlanacak ve hepimiz onun gülümsemesini, mizah anlayışını ve sıcak, cana yakın kişiliğini özleyeceğiz."

"Düşüncelerimiz ve dualarımız [eşi] Susan Unser, tüm Unser ailesi ve Al'ın tüm arkadaşları ve hayranlarıyla birlikte."

All four members of the four-time Indy 500 winners club: A.J. Foyt, Al Unser Sr., Rick Mears and Helio Castroneves Photo by: Chris Owens