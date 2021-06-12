Detroit IndyCar: O'Ward, Rossi ve Grosjean yenerek, 1. yarışın pole'ünü aldı

Detroit GP'de geleneksel olarak farklı bir sıralama sistemi kullanılıyor ancak bu sistem, bu sezon normal sisteme daha yakın bir hale getirildi. 25 araç, 12 ve 13 araçlık gruplara bölündü ve her gruptaki en hızlı altı araç (toplam 12 araç), pole pozisyonu için savaştı. Bunun diğer sıralamalardan farkı, Firestone Fast Six üçüncü bölümünün olmamasıydı.

Andretti Autosport-Honda'nın, Detroit'te iki kez pole pozisyonuna geçmiş sürücüsü Alexander Rossi'nin 1:15.8507'lik süresiyle, Dale Coyne Racing'den Romain Grosjean'ı 0.82 saniyeyle yendi.

Günün en büyük sürprizi, Chip Ganassi Racing'den şampiyona lideri Alex Palou'nun 10. sıraya yerleşmesiydi.

Rossi'nin tur zamanı, birinci grubun en iyi zamanını belirlerken, Team Penske-Chevrolet'den Josef Newgarden ise Andretti'den Colton Herta ve Dale Coyne Racing'den Ed Jones'u yenerek ikinci grupta birinci sıraya yerleşti.

Rahal Letterman Lanigan-Honda'ların üçü de gruplardan çıkamadı. Aynı şekilde çaylak Scott McLaughlin de yeterince iyi bir süre çıkaramadı.

İkinci bölümde Newgarden, Scott Dixon ve Pato O'Ward'ı kırmızı lastiklerle görmek sürpriz olmadı. Sırasıyla Grosjean, O'Ward, Rossi ve Jones en iyi zamanları çıkarırken, O'Ward 1:15.6776'lık turu ve saatte ortalama 111.938 mille, sezonun ikinci pole pozisyonunu kazandı.

Bu tur, Rossi'nin turundan 0.08 saniye daha hızlıydı. Üçüncü sıraya yerleşen Grosjean ise günün en hızlı çaylağıydı.

Beşinci sırayı alan Newgarden günün en hızlı Penske sürücüsüydü. Will Power, normalde 0.18 saniye daha hızlı olsa da, sol arka lastiğini duvara sürttü. Bir sonraki virajda lastikleri kilitlenen Power vakit kaybetti günü Colton Herta'nın arkasında yedinci sırada tamamlamış oldu.

2018 yılında burada kazanan Ryan Hunter-Reay, Pagenaud'nun yarım saniye önünde sekizinciliği aldı. Eski Detroit galipleri Sebastien Bourdais ve Scott Dixon da, burada daha önce hiç yarışmamış olan Rinus VeeKay'i yendiler.

Detroit'teki iki yarışın ilki, bugün TSi 21.00'da yapılacak.

Sıra Sürücü En hızlı tur Fark FL Tur En yüksek hız Motor Lastik Takım 1 Pato O'Ward 1:15.5776 1:15.5776 5 6 111.938 Chevy A Arrow McLaren SP 2 Alexander Rossi 1:15.6584 0.0808 5 6 111.818 Honda A Andretti Autosport 3 Romain Grosjean 1:15.7433 0.1657 5 7 111.693 Honda A Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing 4 Ed Jones 1:15.8119 0.2343 5 6 111.592 Honda A Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 5 Josef Newgarden 1:15.8697 0.2921 5 6 111.507 Chevy A Team Penske 6 Colton Herta 1:16.0832 0.5056 4 6 111.194 Honda A Andretti Autosport 7 Will Power 1:16.0877 0.5101 5 6 111.187 Chevy A Team Penske 8 Ryan Hunter-Reay 1:16.1293 0.5517 5 6 111.127 Honda A Andretti Autosport 9 Simon Pagenaud 1:16.6606 1.0830 5 6 110.357 Chevy A Team Penske 10 Sebastien Bourdais 1:17.4333 1.8557 4 5 109.255 Chevy A AJ Foyt Enterprises 11 Scott Dixon 1:17.8680 2.2904 4 5 108.645 Honda A Chip Ganassi Racing 12 Rinus VeeKay 1:17.8776 2.3000 2 6 108.632 Chevy A Ed Carpenter Racing

1. Segment, 2. Grup

Sıra Sürücü En hızlı tur Fark FL Tur En yüksek hız Motor Lastik Takım 1 Josef Newgarden 1:15.6606 1:15.6606 6 6 111.815 Chevy A Team Penske 2 Colton Herta 1:15.8439 0.1833 6 6 111.545 Honda A Andretti Autosport 3 Ed Jones 1:15.8696 0.2090 5 6 111.507 Honda A Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 4 Ryan Hunter-Reay 1:16.1328 0.4722 5 6 111.122 Honda A Andretti Autosport 5 Sebastien Bourdais 1:16.1339 0.4733 6 6 111.120 Chevy A AJ Foyt Enterprises 6 Scott Dixon 1:16.3151 0.6545 6 6 110.856 Honda A Chip Ganassi Racing 7 Felix Rosenqvist 1:16.4620 0.8014 6 6 110.643 Chevy A Arrow McLaren SP 8 Takuma Sato 1:16.4713 0.8107 6 6 110.630 Honda A Rahal Letterman Lanigan Racing 9 Max Chilton 1:16.6093 0.9487 6 6 110.430 Chevy A Carlin 10 Graham Rahal 1:16.6694 1.0088 6 6 110.344 Honda A Rahal Letterman Lanigan Racing 11 Santino Ferrucci 1:16.6880 1.0274 2 6 110.317 Honda A Rahal Letterman Lanigan Racing 12 Scott McLaughlin 1:17.5569 1.8963 6 6 109.081 Chevy A Team Penske

1. Segment, 1. Grup

Sıra Sürücü En hızlı tur Fark FL Tur En yüksek hız Motor Lastik Takım 1 Alexander Rossi 1:15.8507 1:15.8507 5 5 111.535 Honda A Andretti Autosport 2 Romain Grosjean 1:16.6715 0.8208 6 7 110.341 Honda A Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing 3 Rinus VeeKay 1:16.8172 0.9665 5 6 110.132 Chevy A Ed Carpenter Racing 4 Pato O'Ward 1:16.8406 0.9899 6 6 110.098 Chevy A Arrow McLaren SP 5 Simon Pagenaud 1:16.9636 1.1129 4 6 109.922 Chevy A Team Penske 6 Will Power 1:17.0343 1.1836 6 6 109.821 Chevy A Team Penske 7 James Hinchcliffe 1:17.0691 1.2184 3 5 109.772 Honda A Andretti Steinbrenner Autosport 8 Marcus Ericsson 1:17.1579 1.3072 5 5 109.645 Honda A Chip Ganassi Racing 9 Conor Daly 1:17.2904 1.4397 5 6 109.457 Chevy A Ed Carpenter Racing 10 Jack Harvey 1:17.4180 1.5673 5 6 109.277 Honda A Meyer Shank Racing 11 Alex Palou 1:17.5190 1.6683 6 6 109.135 Honda A Chip Ganassi Racing 12 Jimmie Johnson 1:19.0944 3.2437 6 6 106.961 Honda A Chip Ganassi Racing 13 Dalton Kellett 1:19.4821 3.6314 2 6 106.439 Chevy A AJ Foyt Enterprises