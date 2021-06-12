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IndyCar / Detroit Sıralama turları raporu

Detroit IndyCar: O'Ward, Rossi ve Grosjean yenerek, 1. yarışın pole'ünü aldı

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Arrow McLaren SP-Chevy'den Pato O'Ward, eski F1 sürücüleri Alexander Rossi ve çaylak Romain Grosjean'ı sıralamada geçerek iki yarışlık Detroit GP'sindeki ilk yarışın ve bu sezonki ikinci pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Detroit IndyCar: O'Ward, Rossi ve Grosjean yenerek, 1. yarışın pole'ünü aldı

Detroit GP'de geleneksel olarak farklı bir sıralama sistemi kullanılıyor ancak bu sistem, bu sezon normal sisteme daha yakın bir hale getirildi. 25 araç, 12 ve 13 araçlık gruplara bölündü ve her gruptaki en hızlı altı araç (toplam 12 araç), pole pozisyonu için savaştı. Bunun diğer sıralamalardan farkı, Firestone Fast Six üçüncü bölümünün olmamasıydı.

Andretti Autosport-Honda'nın, Detroit'te iki kez pole pozisyonuna geçmiş sürücüsü Alexander Rossi'nin 1:15.8507'lik süresiyle, Dale Coyne Racing'den Romain Grosjean'ı 0.82 saniyeyle yendi.

Günün en büyük sürprizi, Chip Ganassi Racing'den şampiyona lideri Alex Palou'nun 10. sıraya yerleşmesiydi.

Rossi'nin tur zamanı, birinci grubun en iyi zamanını belirlerken, Team Penske-Chevrolet'den Josef Newgarden ise Andretti'den Colton Herta ve Dale Coyne Racing'den Ed Jones'u yenerek ikinci grupta birinci sıraya yerleşti.

Rahal Letterman Lanigan-Honda'ların üçü de gruplardan çıkamadı. Aynı şekilde çaylak Scott McLaughlin de yeterince iyi bir süre çıkaramadı.

İkinci bölümde Newgarden, Scott Dixon ve Pato O'Ward'ı kırmızı lastiklerle görmek sürpriz olmadı. Sırasıyla Grosjean, O'Ward, Rossi ve Jones en iyi zamanları çıkarırken, O'Ward 1:15.6776'lık turu ve saatte ortalama 111.938 mille, sezonun ikinci pole pozisyonunu kazandı.

Bu tur, Rossi'nin turundan 0.08 saniye daha hızlıydı. Üçüncü sıraya yerleşen Grosjean ise günün en hızlı çaylağıydı.

Beşinci sırayı alan Newgarden günün en hızlı Penske sürücüsüydü. Will Power, normalde 0.18 saniye daha hızlı olsa da, sol arka lastiğini duvara sürttü. Bir sonraki virajda lastikleri kilitlenen Power vakit kaybetti günü Colton Herta'nın arkasında yedinci sırada tamamlamış oldu.

2018 yılında burada kazanan Ryan Hunter-Reay, Pagenaud'nun yarım saniye önünde sekizinciliği aldı. Eski Detroit galipleri Sebastien Bourdais ve Scott Dixon da, burada daha önce hiç yarışmamış olan Rinus VeeKay'i yendiler.

Detroit'teki iki yarışın ilki, bugün TSi 21.00'da yapılacak.

Sıra

Sürücü

En hızlı tur

Fark

FL

Tur

En yüksek hız

Motor

Lastik

Takım

1

Pato O'Ward

1:15.5776

1:15.5776

5

6

111.938

Chevy

A

Arrow McLaren SP

2

Alexander Rossi

1:15.6584

0.0808

5

6

111.818

Honda

A

Andretti Autosport

3

Romain Grosjean

1:15.7433

0.1657

5

7

111.693

Honda

A

Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing

4

Ed Jones

1:15.8119

0.2343

5

6

111.592

Honda

A

Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan

5

Josef Newgarden

1:15.8697

0.2921

5

6

111.507

Chevy

A

Team Penske

6

Colton Herta

1:16.0832

0.5056

4

6

111.194

Honda

A

Andretti Autosport

7

Will Power

1:16.0877

0.5101

5

6

111.187

Chevy

A

Team Penske

8

Ryan Hunter-Reay

1:16.1293

0.5517

5

6

111.127

Honda

A

Andretti Autosport

9

Simon Pagenaud

1:16.6606

1.0830

5

6

110.357

Chevy

A

Team Penske

10

Sebastien Bourdais

1:17.4333

1.8557

4

5

109.255

Chevy

A

AJ Foyt Enterprises

11

Scott Dixon

1:17.8680

2.2904

4

5

108.645

Honda

A

Chip Ganassi Racing

12

Rinus VeeKay

1:17.8776

2.3000

2

6

108.632

Chevy

A

Ed Carpenter Racing

1. Segment, 2. Grup

Sıra

Sürücü

En hızlı tur

Fark

FL

Tur

En yüksek hız

Motor

Lastik

Takım

1

Josef Newgarden

1:15.6606

1:15.6606

6

6

111.815

Chevy

A

Team Penske

2

Colton Herta

1:15.8439

0.1833

6

6

111.545

Honda

A

Andretti Autosport

3

Ed Jones

1:15.8696

0.2090

5

6

111.507

Honda

A

Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan

4

Ryan Hunter-Reay

1:16.1328

0.4722

5

6

111.122

Honda

A

Andretti Autosport

5

Sebastien Bourdais

1:16.1339

0.4733

6

6

111.120

Chevy

A

AJ Foyt Enterprises

6

Scott Dixon

1:16.3151

0.6545

6

6

110.856

Honda

A

Chip Ganassi Racing

7

Felix Rosenqvist

1:16.4620

0.8014

6

6

110.643

Chevy

A

Arrow McLaren SP

8

Takuma Sato

1:16.4713

0.8107

6

6

110.630

Honda

A

Rahal Letterman Lanigan Racing

9

Max Chilton

1:16.6093

0.9487

6

6

110.430

Chevy

A

Carlin

10

Graham Rahal

1:16.6694

1.0088

6

6

110.344

Honda

A

Rahal Letterman Lanigan Racing

11

Santino Ferrucci

1:16.6880

1.0274

2

6

110.317

Honda

A

Rahal Letterman Lanigan Racing

12

Scott McLaughlin

1:17.5569

1.8963

6

6

109.081

Chevy

A

Team Penske

1. Segment, 1. Grup

Sıra

Sürücü

En hızlı tur

Fark

FL

Tur

En yüksek hız

Motor

Lastik

Takım

1

Alexander Rossi

1:15.8507

1:15.8507

5

5

111.535

Honda

A

Andretti Autosport

2

Romain Grosjean

1:16.6715

0.8208

6

7

110.341

Honda

A

Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing

3

Rinus VeeKay

1:16.8172

0.9665

5

6

110.132

Chevy

A

Ed Carpenter Racing

4

Pato O'Ward

1:16.8406

0.9899

6

6

110.098

Chevy

A

Arrow McLaren SP

5

Simon Pagenaud

1:16.9636

1.1129

4

6

109.922

Chevy

A

Team Penske

6

Will Power

1:17.0343

1.1836

6

6

109.821

Chevy

A

Team Penske

7

James Hinchcliffe

1:17.0691

1.2184

3

5

109.772

Honda

A

Andretti Steinbrenner Autosport

8

Marcus Ericsson

1:17.1579

1.3072

5

5

109.645

Honda

A

Chip Ganassi Racing

9

Conor Daly

1:17.2904

1.4397

5

6

109.457

Chevy

A

Ed Carpenter Racing

10

Jack Harvey

1:17.4180

1.5673

5

6

109.277

Honda

A

Meyer Shank Racing

11

Alex Palou

1:17.5190

1.6683

6

6

109.135

Honda

A

Chip Ganassi Racing

12

Jimmie Johnson

1:19.0944

3.2437

6

6

106.961

Honda

A

Chip Ganassi Racing

13

Dalton Kellett

1:19.4821

3.6314

2

6

106.439

Chevy

A

AJ Foyt Enterprises
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