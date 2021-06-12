Detroit IndyCar: O'Ward, Rossi ve Grosjean yenerek, 1. yarışın pole'ünü aldı
Arrow McLaren SP-Chevy'den Pato O'Ward, eski F1 sürücüleri Alexander Rossi ve çaylak Romain Grosjean'ı sıralamada geçerek iki yarışlık Detroit GP'sindeki ilk yarışın ve bu sezonki ikinci pole pozisyonunu kazanmış oldu.
Detroit GP'de geleneksel olarak farklı bir sıralama sistemi kullanılıyor ancak bu sistem, bu sezon normal sisteme daha yakın bir hale getirildi. 25 araç, 12 ve 13 araçlık gruplara bölündü ve her gruptaki en hızlı altı araç (toplam 12 araç), pole pozisyonu için savaştı. Bunun diğer sıralamalardan farkı, Firestone Fast Six üçüncü bölümünün olmamasıydı.
Andretti Autosport-Honda'nın, Detroit'te iki kez pole pozisyonuna geçmiş sürücüsü Alexander Rossi'nin 1:15.8507'lik süresiyle, Dale Coyne Racing'den Romain Grosjean'ı 0.82 saniyeyle yendi.
Günün en büyük sürprizi, Chip Ganassi Racing'den şampiyona lideri Alex Palou'nun 10. sıraya yerleşmesiydi.
Rossi'nin tur zamanı, birinci grubun en iyi zamanını belirlerken, Team Penske-Chevrolet'den Josef Newgarden ise Andretti'den Colton Herta ve Dale Coyne Racing'den Ed Jones'u yenerek ikinci grupta birinci sıraya yerleşti.
Rahal Letterman Lanigan-Honda'ların üçü de gruplardan çıkamadı. Aynı şekilde çaylak Scott McLaughlin de yeterince iyi bir süre çıkaramadı.
İkinci bölümde Newgarden, Scott Dixon ve Pato O'Ward'ı kırmızı lastiklerle görmek sürpriz olmadı. Sırasıyla Grosjean, O'Ward, Rossi ve Jones en iyi zamanları çıkarırken, O'Ward 1:15.6776'lık turu ve saatte ortalama 111.938 mille, sezonun ikinci pole pozisyonunu kazandı.
Bu tur, Rossi'nin turundan 0.08 saniye daha hızlıydı. Üçüncü sıraya yerleşen Grosjean ise günün en hızlı çaylağıydı.
Beşinci sırayı alan Newgarden günün en hızlı Penske sürücüsüydü. Will Power, normalde 0.18 saniye daha hızlı olsa da, sol arka lastiğini duvara sürttü. Bir sonraki virajda lastikleri kilitlenen Power vakit kaybetti günü Colton Herta'nın arkasında yedinci sırada tamamlamış oldu.
2018 yılında burada kazanan Ryan Hunter-Reay, Pagenaud'nun yarım saniye önünde sekizinciliği aldı. Eski Detroit galipleri Sebastien Bourdais ve Scott Dixon da, burada daha önce hiç yarışmamış olan Rinus VeeKay'i yendiler.
Detroit'teki iki yarışın ilki, bugün TSi 21.00'da yapılacak.
|
Sıra
|
Sürücü
|
En hızlı tur
|
Fark
|
FL
|
Tur
|
En yüksek hız
|
Motor
|
Lastik
|
Takım
|
1
|
Pato O'Ward
|
1:15.5776
|
1:15.5776
|
5
|
6
|
111.938
|
Chevy
|
A
|
Arrow McLaren SP
|
2
|
Alexander Rossi
|
1:15.6584
|
0.0808
|
5
|
6
|
111.818
|
Honda
|
A
|
Andretti Autosport
|
3
|
Romain Grosjean
|
1:15.7433
|
0.1657
|
5
|
7
|
111.693
|
Honda
|
A
|
Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing
|
4
|
Ed Jones
|
1:15.8119
|
0.2343
|
5
|
6
|
111.592
|
Honda
|
A
|
Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan
|
5
|
Josef Newgarden
|
1:15.8697
|
0.2921
|
5
|
6
|
111.507
|
Chevy
|
A
|
Team Penske
|
6
|
Colton Herta
|
1:16.0832
|
0.5056
|
4
|
6
|
111.194
|
Honda
|
A
|
Andretti Autosport
|
7
|
Will Power
|
1:16.0877
|
0.5101
|
5
|
6
|
111.187
|
Chevy
|
A
|
Team Penske
|
8
|
Ryan Hunter-Reay
|
1:16.1293
|
0.5517
|
5
|
6
|
111.127
|
Honda
|
A
|
Andretti Autosport
|
9
|
Simon Pagenaud
|
1:16.6606
|
1.0830
|
5
|
6
|
110.357
|
Chevy
|
A
|
Team Penske
|
10
|
Sebastien Bourdais
|
1:17.4333
|
1.8557
|
4
|
5
|
109.255
|
Chevy
|
A
|
AJ Foyt Enterprises
|
11
|
Scott Dixon
|
1:17.8680
|
2.2904
|
4
|
5
|
108.645
|
Honda
|
A
|
Chip Ganassi Racing
|
12
|
Rinus VeeKay
|
1:17.8776
|
2.3000
|
2
|
6
|
108.632
|
Chevy
|
A
|
Ed Carpenter Racing
1. Segment, 2. Grup
|
Sıra
|
Sürücü
|
En hızlı tur
|
Fark
|
FL
|
Tur
|
En yüksek hız
|
Motor
|
Lastik
|
Takım
|
1
|
Josef Newgarden
|
1:15.6606
|
1:15.6606
|
6
|
6
|
111.815
|
Chevy
|
A
|
Team Penske
|
2
|
Colton Herta
|
1:15.8439
|
0.1833
|
6
|
6
|
111.545
|
Honda
|
A
|
Andretti Autosport
|
3
|
Ed Jones
|
1:15.8696
|
0.2090
|
5
|
6
|
111.507
|
Honda
|
A
|
Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan
|
4
|
Ryan Hunter-Reay
|
1:16.1328
|
0.4722
|
5
|
6
|
111.122
|
Honda
|
A
|
Andretti Autosport
|
5
|
Sebastien Bourdais
|
1:16.1339
|
0.4733
|
6
|
6
|
111.120
|
Chevy
|
A
|
AJ Foyt Enterprises
|
6
|
Scott Dixon
|
1:16.3151
|
0.6545
|
6
|
6
|
110.856
|
Honda
|
A
|
Chip Ganassi Racing
|
7
|
Felix Rosenqvist
|
1:16.4620
|
0.8014
|
6
|
6
|
110.643
|
Chevy
|
A
|
Arrow McLaren SP
|
8
|
Takuma Sato
|
1:16.4713
|
0.8107
|
6
|
6
|
110.630
|
Honda
|
A
|
Rahal Letterman Lanigan Racing
|
9
|
Max Chilton
|
1:16.6093
|
0.9487
|
6
|
6
|
110.430
|
Chevy
|
A
|
Carlin
|
10
|
Graham Rahal
|
1:16.6694
|
1.0088
|
6
|
6
|
110.344
|
Honda
|
A
|
Rahal Letterman Lanigan Racing
|
11
|
Santino Ferrucci
|
1:16.6880
|
1.0274
|
2
|
6
|
110.317
|
Honda
|
A
|
Rahal Letterman Lanigan Racing
|
12
|
Scott McLaughlin
|
1:17.5569
|
1.8963
|
6
|
6
|
109.081
|
Chevy
|
A
|
Team Penske
1. Segment, 1. Grup
|
Sıra
|
Sürücü
|
En hızlı tur
|
Fark
|
FL
|
Tur
|
En yüksek hız
|
Motor
|
Lastik
|
Takım
|
1
|
Alexander Rossi
|
1:15.8507
|
1:15.8507
|
5
|
5
|
111.535
|
Honda
|
A
|
Andretti Autosport
|
2
|
Romain Grosjean
|
1:16.6715
|
0.8208
|
6
|
7
|
110.341
|
Honda
|
A
|
Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing
|
3
|
Rinus VeeKay
|
1:16.8172
|
0.9665
|
5
|
6
|
110.132
|
Chevy
|
A
|
Ed Carpenter Racing
|
4
|
Pato O'Ward
|
1:16.8406
|
0.9899
|
6
|
6
|
110.098
|
Chevy
|
A
|
Arrow McLaren SP
|
5
|
Simon Pagenaud
|
1:16.9636
|
1.1129
|
4
|
6
|
109.922
|
Chevy
|
A
|
Team Penske
|
6
|
Will Power
|
1:17.0343
|
1.1836
|
6
|
6
|
109.821
|
Chevy
|
A
|
Team Penske
|
7
|
James Hinchcliffe
|
1:17.0691
|
1.2184
|
3
|
5
|
109.772
|
Honda
|
A
|
Andretti Steinbrenner Autosport
|
8
|
Marcus Ericsson
|
1:17.1579
|
1.3072
|
5
|
5
|
109.645
|
Honda
|
A
|
Chip Ganassi Racing
|
9
|
Conor Daly
|
1:17.2904
|
1.4397
|
5
|
6
|
109.457
|
Chevy
|
A
|
Ed Carpenter Racing
|
10
|
Jack Harvey
|
1:17.4180
|
1.5673
|
5
|
6
|
109.277
|
Honda
|
A
|
Meyer Shank Racing
|
11
|
Alex Palou
|
1:17.5190
|
1.6683
|
6
|
6
|
109.135
|
Honda
|
A
|
Chip Ganassi Racing
|
12
|
Jimmie Johnson
|
1:19.0944
|
3.2437
|
6
|
6
|
106.961
|
Honda
|
A
|
Chip Ganassi Racing
|
13
|
Dalton Kellett
|
1:19.4821
|
3.6314
|
2
|
6
|
106.439
|
Chevy
|
A
|
AJ Foyt Enterprises
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