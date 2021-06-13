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IndyCar / Detroit Haberler

Detroit IndyCar: Newgarden harika bir pole aldı, Ferrucci kaza yaptı

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Josef Newgarden, Team Penske-Chevrolet adına pole pozisyonu aldı ve bu kariyerindeki 17. pole oldu. Santino Ferucci ise aracının sol ön tarafını çarptığı bir kaza yaptı.

Detroit IndyCar: Newgarden harika bir pole aldı, Ferrucci kaza yaptı

1. Bölüm, 1. Grup

Scott McLaughlin, Takuma Sato, Graham Rahal ve Oliver Askew, daha yumuşak olan kırmızı lastiklerle başladılar ancak bu lastikleri ısıtmak normalden daha fazla sürdü.

Andretti Autosport-Honda'dan Colton Herta, bu grubun en iyi zamanını 1:16.0809'la çıkardı ve en yüksek hızı ise saatte 111.197 mil oldu. Herta bu sonuçla Rahal, Dixon, Newgarden, Ferrucci ve Ed Jones'un önüne geçmeyi başardı.

Bu grubun sürprizi, daha önce Detroit'te iki kez kazanmış olan AJ Foyt Racing-Chevy'den Sebastien Bourdais, Ryan Hunter-Reay ve dünkü yarışın yıldızlarından biri olan Takuma Sato'nun ikinci bölüme çıkamaması oldu. Askew ise birinci grubun sonunda yer aldı.

1. Bölüm, 2. Grup

İkinci gruptaki en hızlı zaman, Alexander Rossi'nin 1:15.4664'lük turu oldu. Rossi bu süreyle, Ed Carpenter Racing'den Rinus VeeKay'in 0.12 saniye önünde tamamlayarak birinci bölümü ilk sırada tamamladı. Takım arkadaşı Conor Daly ise geçirdiği zayıf cumartesi gününden sonra ikinci bölüme çıkabildi. Aynı şekilde Dale Coyne Racing with RWR-Honda'dan Romain Grosjean, Team Penseke-Chevy'den Simon Pagenaud ve Alex Palou da ikinci bölüme çıkabildiler.

Sol arka tekerliğini duvara sıkıştıran Pato O'Ward ise birinci bölümde kaldı. Dünkü yarışta iyi bir performans çıkaran Will Power da zamanı yetmediği için en hızlı turunu atamadı ve damalı bayraktan, ikinci bölüme çıkamamış şekilde geçti. Dünkü yarışın kazananı Marcus Ericsson da birinci bölüme kaldı.

2. Bölüm

İki gruptan, ikinci bölüme çıkmayı başaran 12 isim, pole pozisyonunu alabilmek için mücadele etti. Ferrucci, 1:15.5 yaparak RLL-Honda'sını birinci sıraya taşımayı başarırken, Palou daha hızlıydı ve 1:15.024'le ilk sıraya yükseldi.

Ancak, Newgarden en iyi dereceyi 1:14'lere indirdi ve Herta'nın en iyi zamanından 0.320 saniye daha iyi bir süre olan 1:14.109'la ilk sıraya yerleşti.

Son turunu tamamlayan Ferrucci'nin son virajda betona çarpıp, aracının sol ön tarafını zedelemesiyle, seansta kırmızı bayrak çıktı ve bu yüzden en hızlı turunu kaybederek, 12. sıraya yerleşti.

Seansta çıkan kırmızı bayrak nedeniyle bazı sürücüler de hızlı turlarını tamamlayamadı, böylelikle zamanları silinmiş oldu. VeeKay ve Palou bugünkü yarışa sırasıyla üçüncü ve dördüncü sırada başlayacak, Grosjean ve Dixon ise hemen arkalarında üçüncü çizgiden başlayacak.

Alexander Rossi hayal kırıklığına uğradı ve yedinci sıradan başlayacak.

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark Mph
1 United States Josef Newgarden United States Team Penske 1'14.109   114.156
2 United States Colton Herta Andretti Autosport with Curb-Agajanian 1'14.430 0.320 113.664
3 Netherlands Rinus van Kalmthout United States Ed Carpenter Racing 1'14.818 0.708 113.074
4 Spain Alex Palou United States Chip Ganassi Racing 1'14.843 0.733 113.036
5 France Romain Grosjean Dale Coyne Racing with RWR 1'14.906 0.796 112.942
6 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 1'14.923 0.813 112.916
7 United States Alexander Rossi United States Andretti Autosport 1'15.352 1.243 112.272
8 United States Conor Daly United States Ed Carpenter Racing 1'15.416 1.306 112.177
9 United States Graham Rahal United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1'15.418 1.309 112.174
10 France Simon Pagenaud United States Team Penske 1'15.529 1.420 112.009
11 United Arab Emirates Ed Jones Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 1'15.947 1.838 111.392
12 United States Santino Ferrucci United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1'16.114 2.005 111.148
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