Detroit IndyCar: Newgarden harika bir pole aldı, Ferrucci kaza yaptı

1. Bölüm, 1. Grup

Scott McLaughlin, Takuma Sato, Graham Rahal ve Oliver Askew, daha yumuşak olan kırmızı lastiklerle başladılar ancak bu lastikleri ısıtmak normalden daha fazla sürdü.

Andretti Autosport-Honda'dan Colton Herta, bu grubun en iyi zamanını 1:16.0809'la çıkardı ve en yüksek hızı ise saatte 111.197 mil oldu. Herta bu sonuçla Rahal, Dixon, Newgarden, Ferrucci ve Ed Jones'un önüne geçmeyi başardı.

Bu grubun sürprizi, daha önce Detroit'te iki kez kazanmış olan AJ Foyt Racing-Chevy'den Sebastien Bourdais, Ryan Hunter-Reay ve dünkü yarışın yıldızlarından biri olan Takuma Sato'nun ikinci bölüme çıkamaması oldu. Askew ise birinci grubun sonunda yer aldı.

1. Bölüm, 2. Grup

İkinci gruptaki en hızlı zaman, Alexander Rossi'nin 1:15.4664'lük turu oldu. Rossi bu süreyle, Ed Carpenter Racing'den Rinus VeeKay'in 0.12 saniye önünde tamamlayarak birinci bölümü ilk sırada tamamladı. Takım arkadaşı Conor Daly ise geçirdiği zayıf cumartesi gününden sonra ikinci bölüme çıkabildi. Aynı şekilde Dale Coyne Racing with RWR-Honda'dan Romain Grosjean, Team Penseke-Chevy'den Simon Pagenaud ve Alex Palou da ikinci bölüme çıkabildiler.

Sol arka tekerliğini duvara sıkıştıran Pato O'Ward ise birinci bölümde kaldı. Dünkü yarışta iyi bir performans çıkaran Will Power da zamanı yetmediği için en hızlı turunu atamadı ve damalı bayraktan, ikinci bölüme çıkamamış şekilde geçti. Dünkü yarışın kazananı Marcus Ericsson da birinci bölüme kaldı.

2. Bölüm

İki gruptan, ikinci bölüme çıkmayı başaran 12 isim, pole pozisyonunu alabilmek için mücadele etti. Ferrucci, 1:15.5 yaparak RLL-Honda'sını birinci sıraya taşımayı başarırken, Palou daha hızlıydı ve 1:15.024'le ilk sıraya yükseldi.

Ancak, Newgarden en iyi dereceyi 1:14'lere indirdi ve Herta'nın en iyi zamanından 0.320 saniye daha iyi bir süre olan 1:14.109'la ilk sıraya yerleşti.

Son turunu tamamlayan Ferrucci'nin son virajda betona çarpıp, aracının sol ön tarafını zedelemesiyle, seansta kırmızı bayrak çıktı ve bu yüzden en hızlı turunu kaybederek, 12. sıraya yerleşti.

Seansta çıkan kırmızı bayrak nedeniyle bazı sürücüler de hızlı turlarını tamamlayamadı, böylelikle zamanları silinmiş oldu. VeeKay ve Palou bugünkü yarışa sırasıyla üçüncü ve dördüncü sırada başlayacak, Grosjean ve Dixon ise hemen arkalarında üçüncü çizgiden başlayacak.

Alexander Rossi hayal kırıklığına uğradı ve yedinci sıradan başlayacak.