Detroit IndyCar: Ericsson ilk galibiyetini kazandı!
Chip Ganassi Racing-Honda sürücüsü Marcus Ericsson, IndyCar’da ilk galibiyetini kazanırken yarışın büyük bir kısmını lider götüren Will Power, kırmızı bayrak sonrasında sorun yaşadı.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Pato O’Ward, startta Alex Rossi’yi harika bir savunmayla gerisinde tutmayı başardı. Dale Coyne Racing’den Romain Grosjean ise takım arkadaşı Ed Jones ve Andretti Autosport-Honda sürücüsü Colton Herta’nın önünde üçüncü sırada yer aldı.
3. viraja gelinirken Power, takım arkadaşı Josef Newgarden’ı geçerek 6. sıraya yükseldi. Simon Pagenaud ise Ryan Hunter-Reay’ı geçerek sekizinciliği aldı.
3. turda Scott McLaughlin ve Rinus VeeKay’ın pit stop’u sonrasında birçok araç pitin yolunu tuttu ve yumuşak lastiklerden sert lastiklere geçtiler. 1 tur sonrasında ise O’Ward da sert lastiklere geçmek için pite uğradı ve Rossi liderliği almış oldu.
Ardından 5. tura gelindiğinde, Josef Newgarden aracıyla ilgili sorunlar yaşamaya başladı ve ardından pit yoluna doğru ilerlerken bir lastiği çıktı. Ryan Hunter-Reay ise bu sırada duvarla temas etti. Rossi pite girdi ve yarışın yeni lideri Ed Jones oldu.
8. turda, liderlik için yumuşak lastiklerde olan Power ve Jones mücadele etmeye başladı ancak Power liderliğini sürdürdü. 11. turda Power gerisindeki Sato ile 1.6 saniyelik bir fark açmıştı ancak Dixon 1. virajda Sato’yu geçti ve Power ile arasındaki farkı da kapamaya başladı. 12. turda ise 6 kez IndyCar şampiyonu, yarışın liderliğini aldı.
25. turda, Felix Rosenqvist'ın gaz pedalında çıkan bir sorunla duvara çarptı ve korkutucu kazanın ardından sarı bayraklar çıktı.
Sarı bayraklar altında Dixon ve diğer birçok sürücü pite girdi. Power yarış liderliğini bir kez daha eline alırken Dixon ilk 10'un dışına çıktı. 1. viraja gelinirken Power'ın gerisinde Ericsson yer alıyordu.
Power ile Ericsson mücadele etmeye başlarken Dixon 6. sıraya kadar yükseldi. Fakat çok geçmeden O’Ward altıncı sırayı ele geçirmeyi başardı.
Sert lastikler için 44. turda Dixon, 48. turda ise Power pite girdi. Piste geri dönerken Power, Newgarden ile savaştı ve sonuç olarak liderliğe geri döndü.
Finişe 15 tur kala Ericsson, Power’ın iki araç boyu gerisinde yer alıyordu ancak 9 tur sonra Grosjean duvara çarptı ve bir kez daha sarı bayraklar çıktı.
Son 5 tura gelinirken pistin temizlenmesi için kırmızı bayraklar gösterildi. Ardından tekrar yarış başladığında ise sürpriz bir şekilde Power’ın aracında sorun çıktı ve Ericsson birinci sıraya yükseldi.
Ericsson, VeeKay’ın 0.8 saniye önünde birinci sırada finiş görerek IndyCar’da ilk galibiyetini kazandı.
Podyuma çıkan üçüncü isim, O'Ward olurken Power, 20. sırada finiş gördü. Yarışta damalı bayrağı göremeyen sürücüler ise Grosjean, Johnson ve Rosenqvist oldu.
Yarış sonucu:
|
Sıra
|
Sürücü
|
Tur
|
Fark
|
Pit
|
En hızlı tur
|
Motor
|
Takım
|
1
|
Marcus Ericsson
|
70
|
LAP 70
|
4
|
1:17.2013
|
Honda
|
Chip Ganassi Racing
|
2
|
Rinus VeeKay
|
70
|
1.7290
|
5
|
1:17.3280
|
Chevy
|
Ed Carpenter Racing
|
3
|
Pato O'Ward
|
70
|
1.9105
|
5
|
1:17.1568
|
Chevy
|
Arrow McLaren SP
|
4
|
Takuma Sato
|
70
|
8.1688
|
4
|
1:17.1531
|
Honda
|
Rahal Letterman Lanigan Racing
|
5
|
Graham Rahal
|
70
|
9.4645
|
4
|
1:17.4840
|
Honda
|
Rahal Letterman Lanigan Racing
|
6
|
Santino Ferrucci
|
70
|
9.5670
|
4
|
1:17.5507
|
Honda
|
Rahal Letterman Lanigan Racing
|
7
|
Alexander Rossi
|
70
|
10.3406
|
5
|
1:17.6728
|
Honda
|
Andretti Autosport
|
8
|
Scott Dixon
|
70
|
10.8956
|
4
|
1:17.0420
|
Honda
|
Chip Ganassi Racing
|
9
|
Ed Jones
|
70
|
11.9428
|
4
|
1:17.3864
|
Honda
|
Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan
|
10
|
Josef Newgarden
|
70
|
12.5061
|
6
|
1:16.6433
|
Chevy
|
Team Penske
|
11
|
Sebastien Bourdais
|
70
|
13.5792
|
5
|
1:17.4954
|
Chevy
|
AJ Foyt Enterprises
|
12
|
Simon Pagenaud
|
70
|
13.8274
|
4
|
1:17.2468
|
Chevy
|
Team Penske
|
13
|
Conor Daly
|
70
|
14.7925
|
5
|
1:17.8306
|
Chevy
|
Ed Carpenter Racing
|
14
|
Colton Herta
|
70
|
16.0887
|
5
|
1:17.4649
|
Honda
|
Andretti Autosport
|
15
|
Alex Palou
|
70
|
17.2534
|
4
|
1:17.6386
|
Honda
|
Chip Ganassi Racing
|
16
|
Jack Harvey
|
70
|
18.2898
|
5
|
1:17.6184
|
Honda
|
Meyer Shank Racing
|
17
|
James Hinchcliffe
|
70
|
19.0114
|
4
|
1:17.6629
|
Honda
|
Andretti Steinbrenner Autosport
|
18
|
Dalton Kellett
|
69
|
1 TUR
|
4
|
1:19.4862
|
Chevy
|
AJ Foyt Enterprises
|
19
|
Scott McLaughlin
|
67
|
3 TUR
|
8
|
1:18.2440
|
Chevy
|
Team Penske
|
20
|
Will Power
|
66
|
2 TUR
|
5
|
1:16.8742
|
Chevy
|
Team Penske
|
21
|
Ryan Hunter-Reay
|
65
|
5 TUR
|
6
|
1:17.1022
|
Honda
|
Andretti Autosport
|
22
|
Max Chilton
|
65
|
5 TUR
|
5
|
1:18.1475
|
Chevy
|
Carlin
|
23
|
Romain Grosjean
|
63
|
Contact
|
5
|
1:17.6716
|
Honda
|
Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing
|
24
|
Jimmie Johnson
|
49
|
Mechanical
|
5
|
1:18.5678
|
Honda
|
Chip Ganassi Racing
|
25
|
Felix Rosenqvist
|
23
|
Contact
|
1
|
1:18.2528
|
Chevy
|
Arrow McLaren SP