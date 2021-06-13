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IndyCar / Detroit Haberler

Detroit IndyCar: Ericsson ilk galibiyetini kazandı!

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Chip Ganassi Racing-Honda sürücüsü Marcus Ericsson, IndyCar’da ilk galibiyetini kazanırken yarışın büyük bir kısmını lider götüren Will Power, kırmızı bayrak sonrasında sorun yaşadı.

Detroit IndyCar: Ericsson ilk galibiyetini kazandı!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Pato O’Ward, startta Alex Rossi’yi harika bir savunmayla gerisinde tutmayı başardı. Dale Coyne Racing’den Romain Grosjean ise takım arkadaşı Ed Jones ve Andretti Autosport-Honda sürücüsü Colton Herta’nın önünde üçüncü sırada yer aldı.

3. viraja gelinirken Power, takım arkadaşı Josef Newgarden’ı geçerek 6. sıraya yükseldi. Simon Pagenaud ise Ryan Hunter-Reay’ı geçerek sekizinciliği aldı.

3. turda Scott McLaughlin ve Rinus VeeKay’ın pit stop’u sonrasında birçok araç pitin yolunu tuttu ve yumuşak lastiklerden sert lastiklere geçtiler. 1 tur sonrasında ise O’Ward da sert lastiklere geçmek için pite uğradı ve Rossi liderliği almış oldu.

Ardından 5. tura gelindiğinde, Josef Newgarden aracıyla ilgili sorunlar yaşamaya başladı ve ardından pit yoluna doğru ilerlerken bir lastiği çıktı. Ryan Hunter-Reay ise bu sırada duvarla temas etti. Rossi pite girdi ve yarışın yeni lideri Ed Jones oldu.

8. turda, liderlik için yumuşak lastiklerde olan Power ve Jones mücadele etmeye başladı ancak Power liderliğini sürdürdü. 11. turda Power gerisindeki Sato ile 1.6 saniyelik bir fark açmıştı ancak Dixon 1. virajda Sato’yu geçti ve Power ile arasındaki farkı da kapamaya başladı. 12. turda ise 6 kez IndyCar şampiyonu, yarışın liderliğini aldı.

25. turda, Felix Rosenqvist'ın gaz pedalında çıkan bir sorunla duvara çarptı ve korkutucu kazanın ardından sarı bayraklar çıktı.

Sarı bayraklar altında Dixon ve diğer birçok sürücü pite girdi. Power yarış liderliğini bir kez daha eline alırken Dixon ilk 10'un dışına çıktı. 1. viraja gelinirken Power'ın gerisinde Ericsson yer alıyordu.

Power ile Ericsson mücadele etmeye başlarken Dixon 6. sıraya kadar yükseldi. Fakat çok geçmeden O’Ward altıncı sırayı ele geçirmeyi başardı.

Sert lastikler için 44. turda Dixon, 48. turda ise Power pite girdi. Piste geri dönerken Power, Newgarden ile savaştı ve sonuç olarak liderliğe geri döndü.

Finişe 15 tur kala Ericsson, Power’ın iki araç boyu gerisinde yer alıyordu ancak 9 tur sonra Grosjean duvara çarptı ve bir kez daha sarı bayraklar çıktı. 

Son 5 tura gelinirken pistin temizlenmesi için kırmızı bayraklar gösterildi. Ardından tekrar yarış başladığında ise sürpriz bir şekilde Power’ın aracında sorun çıktı ve Ericsson birinci sıraya yükseldi.

Ericsson, VeeKay’ın 0.8 saniye önünde birinci sırada finiş görerek IndyCar’da ilk galibiyetini kazandı.

Podyuma çıkan üçüncü isim, O'Ward olurken Power, 20. sırada finiş gördü. Yarışta damalı bayrağı göremeyen sürücüler ise Grosjean, Johnson ve Rosenqvist oldu.

Yarış sonucu:

Sıra

Sürücü

Tur

Fark

Pit

En hızlı tur

Motor

Takım

1

Marcus Ericsson

70

LAP 70

4

1:17.2013

Honda

Chip Ganassi Racing

2

Rinus VeeKay

70

1.7290

5

1:17.3280

Chevy

Ed Carpenter Racing

3

Pato O'Ward

70

1.9105

5

1:17.1568

Chevy

Arrow McLaren SP

4

Takuma Sato

70

8.1688

4

1:17.1531

Honda

Rahal Letterman Lanigan Racing

5

Graham Rahal

70

9.4645

4

1:17.4840

Honda

Rahal Letterman Lanigan Racing

6

Santino Ferrucci

70

9.5670

4

1:17.5507

Honda

Rahal Letterman Lanigan Racing

7

Alexander Rossi

70

10.3406

5

1:17.6728

Honda

Andretti Autosport

8

Scott Dixon

70

10.8956

4

1:17.0420

Honda

Chip Ganassi Racing

9

Ed Jones

70

11.9428

4

1:17.3864

Honda

Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan

10

Josef Newgarden

70

12.5061

6

1:16.6433

Chevy

Team Penske

11

Sebastien Bourdais

70

13.5792

5

1:17.4954

Chevy

AJ Foyt Enterprises

12

Simon Pagenaud

70

13.8274

4

1:17.2468

Chevy

Team Penske

13

Conor Daly

70

14.7925

5

1:17.8306

Chevy

Ed Carpenter Racing

14

Colton Herta

70

16.0887

5

1:17.4649

Honda

Andretti Autosport

15

Alex Palou

70

17.2534

4

1:17.6386

Honda

Chip Ganassi Racing

16

Jack Harvey

70

18.2898

5

1:17.6184

Honda

Meyer Shank Racing

17

James Hinchcliffe

70

19.0114

4

1:17.6629

Honda

Andretti Steinbrenner Autosport

18

Dalton Kellett

69

1 TUR

4

1:19.4862

Chevy

AJ Foyt Enterprises

19

Scott McLaughlin

67

3 TUR

8

1:18.2440

Chevy

Team Penske

20

Will Power

66

2 TUR

5

1:16.8742

Chevy

Team Penske

21

Ryan Hunter-Reay

65

5 TUR

6

1:17.1022

Honda

Andretti Autosport

22

Max Chilton

65

5 TUR

5

1:18.1475

Chevy

Carlin

23

Romain Grosjean

63

Contact

5

1:17.6716

Honda

Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing

24

Jimmie Johnson

49

Mechanical

5

1:18.5678

Honda

Chip Ganassi Racing

25

Felix Rosenqvist

23

Contact

1

1:18.2528

Chevy

Arrow McLaren SP

 

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