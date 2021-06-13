Detroit IndyCar: Ericsson ilk galibiyetini kazandı!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Pato O’Ward, startta Alex Rossi’yi harika bir savunmayla gerisinde tutmayı başardı. Dale Coyne Racing’den Romain Grosjean ise takım arkadaşı Ed Jones ve Andretti Autosport-Honda sürücüsü Colton Herta’nın önünde üçüncü sırada yer aldı.

3. viraja gelinirken Power, takım arkadaşı Josef Newgarden’ı geçerek 6. sıraya yükseldi. Simon Pagenaud ise Ryan Hunter-Reay’ı geçerek sekizinciliği aldı.

3. turda Scott McLaughlin ve Rinus VeeKay’ın pit stop’u sonrasında birçok araç pitin yolunu tuttu ve yumuşak lastiklerden sert lastiklere geçtiler. 1 tur sonrasında ise O’Ward da sert lastiklere geçmek için pite uğradı ve Rossi liderliği almış oldu.

Ardından 5. tura gelindiğinde, Josef Newgarden aracıyla ilgili sorunlar yaşamaya başladı ve ardından pit yoluna doğru ilerlerken bir lastiği çıktı. Ryan Hunter-Reay ise bu sırada duvarla temas etti. Rossi pite girdi ve yarışın yeni lideri Ed Jones oldu.

8. turda, liderlik için yumuşak lastiklerde olan Power ve Jones mücadele etmeye başladı ancak Power liderliğini sürdürdü. 11. turda Power gerisindeki Sato ile 1.6 saniyelik bir fark açmıştı ancak Dixon 1. virajda Sato’yu geçti ve Power ile arasındaki farkı da kapamaya başladı. 12. turda ise 6 kez IndyCar şampiyonu, yarışın liderliğini aldı.

25. turda, Felix Rosenqvist'ın gaz pedalında çıkan bir sorunla duvara çarptı ve korkutucu kazanın ardından sarı bayraklar çıktı.

Sarı bayraklar altında Dixon ve diğer birçok sürücü pite girdi. Power yarış liderliğini bir kez daha eline alırken Dixon ilk 10'un dışına çıktı. 1. viraja gelinirken Power'ın gerisinde Ericsson yer alıyordu.

Power ile Ericsson mücadele etmeye başlarken Dixon 6. sıraya kadar yükseldi. Fakat çok geçmeden O’Ward altıncı sırayı ele geçirmeyi başardı.

Sert lastikler için 44. turda Dixon, 48. turda ise Power pite girdi. Piste geri dönerken Power, Newgarden ile savaştı ve sonuç olarak liderliğe geri döndü.

Finişe 15 tur kala Ericsson, Power’ın iki araç boyu gerisinde yer alıyordu ancak 9 tur sonra Grosjean duvara çarptı ve bir kez daha sarı bayraklar çıktı.

Son 5 tura gelinirken pistin temizlenmesi için kırmızı bayraklar gösterildi. Ardından tekrar yarış başladığında ise sürpriz bir şekilde Power’ın aracında sorun çıktı ve Ericsson birinci sıraya yükseldi.

Ericsson, VeeKay’ın 0.8 saniye önünde birinci sırada finiş görerek IndyCar’da ilk galibiyetini kazandı.

Podyuma çıkan üçüncü isim, O'Ward olurken Power, 20. sırada finiş gördü. Yarışta damalı bayrağı göremeyen sürücüler ise Grosjean, Johnson ve Rosenqvist oldu.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Tur Fark Pit En hızlı tur Motor Takım 1 Marcus Ericsson 70 LAP 70 4 1:17.2013 Honda Chip Ganassi Racing 2 Rinus VeeKay 70 1.7290 5 1:17.3280 Chevy Ed Carpenter Racing 3 Pato O'Ward 70 1.9105 5 1:17.1568 Chevy Arrow McLaren SP 4 Takuma Sato 70 8.1688 4 1:17.1531 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 5 Graham Rahal 70 9.4645 4 1:17.4840 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 6 Santino Ferrucci 70 9.5670 4 1:17.5507 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 7 Alexander Rossi 70 10.3406 5 1:17.6728 Honda Andretti Autosport 8 Scott Dixon 70 10.8956 4 1:17.0420 Honda Chip Ganassi Racing 9 Ed Jones 70 11.9428 4 1:17.3864 Honda Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 10 Josef Newgarden 70 12.5061 6 1:16.6433 Chevy Team Penske 11 Sebastien Bourdais 70 13.5792 5 1:17.4954 Chevy AJ Foyt Enterprises 12 Simon Pagenaud 70 13.8274 4 1:17.2468 Chevy Team Penske 13 Conor Daly 70 14.7925 5 1:17.8306 Chevy Ed Carpenter Racing 14 Colton Herta 70 16.0887 5 1:17.4649 Honda Andretti Autosport 15 Alex Palou 70 17.2534 4 1:17.6386 Honda Chip Ganassi Racing 16 Jack Harvey 70 18.2898 5 1:17.6184 Honda Meyer Shank Racing 17 James Hinchcliffe 70 19.0114 4 1:17.6629 Honda Andretti Steinbrenner Autosport 18 Dalton Kellett 69 1 TUR 4 1:19.4862 Chevy AJ Foyt Enterprises 19 Scott McLaughlin 67 3 TUR 8 1:18.2440 Chevy Team Penske 20 Will Power 66 2 TUR 5 1:16.8742 Chevy Team Penske 21 Ryan Hunter-Reay 65 5 TUR 6 1:17.1022 Honda Andretti Autosport 22 Max Chilton 65 5 TUR 5 1:18.1475 Chevy Carlin 23 Romain Grosjean 63 Contact 5 1:17.6716 Honda Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing 24 Jimmie Johnson 49 Mechanical 5 1:18.5678 Honda Chip Ganassi Racing 25 Felix Rosenqvist 23 Contact 1 1:18.2528 Chevy Arrow McLaren SP