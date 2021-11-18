De Vries ve Vandoorne, Sebring'de IndyCar araçlarını test edecek

Eski McLaren Formula 1 pilotu ve 2015 GP2 şampiyon Stoffel Vandoorne, 6 Aralık'ta McLaren CEO'su Zak Brown'ın da daha önce söylediği gibi bir Arrow McLaren SP-Chevrolet'nin direksiyona geçecek.

Aynı gün Sebring'de, Mercedes Formula E'den takım arkadaşı ve son FE şampiyonu De Vries da 2021 Indy 500 galibi Meyer Shank Racing-Honda'nın direksiyonuna geçecek.

McLaren geçtiğimiz ay Nico Hulkenberg'le özel bir test gerçekleştirmişti ancak Alman pilot, değerlendirme sürecinin ardından IndyCar'da yarışmama kararı aldığını duyurdu.

2023'te üç araca sahip olmayı planlayan McLaren, bu kapsamda üçüncü araçta yarışacak "çekici" ve "iyi bir isim" arıyor.

Hulkenberg'in artık bir seçenek olmadığı düşünüldüğünde Vandoorne, koltuğuna ana adayı haline gelmiş durumda.