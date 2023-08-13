Chip Ganassi: "McLaren, Palou konusunda mağduru oynuyor"

Geçen yıl Chip Ganassi'den ayrılarak McLaren'a geçmeye çalışan Palou, sözleşmesinin devam ettiğinin tespit edilmesinin ardından mevcut takımıyla devam etmişti.

Sözleşmesi bu sezonun ardından sona eren Palou'nun Arrow McLaren ile anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyordu, zaten kendisi özellikle Formula 1 takımıyla sıkı bağlar kurmuş vaziyetteydi.

Ancak işler tersine dönmüş vaziyette, nitekim son haberlere göre Palou'nun kararı Chip Ganassi'de kalmak ve bu sırada F1 fırsatı kovalamak olacak.

Asıl tartışma yaratan taraf ise, McLaren CEO'su Zak Brown'ın "Palou sözleşmesine sadık kalmadı" şeklinde bir ifade kullanarak hayal kırıklığını belli etmesi oldu.

Konu hakkında çoğunlukla sessiz kalan takım sahibi Chip Ganassi ise McLaren'i mağduru oynamakla suçlamakta.

Ganassi, "Beni tanıyanlar, bu konularda konuşmak gibi bir alışkanlığa sahip olmadığımı da iyi bilir. Olup bitenlerin ilk gününden beri sessizliğimi korudum, ancak artık yanıt verme zamanı."

"McLaren takımına ve başarılarına saygı duyarak büyüdüm, ancak yeni yönetim bu saygıyı hak etmiyor."

"Alex Palou 2021 sezonundan bu yana ekibimizin bir parçası ve sözleşmesi devam ediyor. Bu süreci başlatan McLaren'ın sözleşmeye müdahalesidir ve ironik bir şekilde şimdi mağduru oynuyorlar."

"Basitçe ifade etmek gerekirse, McLaren'in sürücümüzle ilgili tutumu yanlış ve hatalıdır; kendisinin sözleşmesi devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

McLaren şu anda F1'de Oscar Piastri-Lando Norris gibi güçlü bir kadroya sahip, dolayısıyla Palou için boş yer bulunmamakta.