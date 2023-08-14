Castroneves tam zamanlı kariyerini sonlandırıyor, yerini Blomqvist alacak

Geçen ay Toronto'da kariyerinin ilk yarışına çıkan Blomqvist, henüz ilk turda kazaya karışmasının ardından kendini gösterme fırsatı yakalayamamıştı.

Her şeye rağmen Blomqvist'in Meyer Shank Racing'i etkilediği ve tam zamanlı bir koltuk için bastırabileceği düşünülüyordu, öyle de oldu.

Kısa süre önce bir açıklama yayınlayan MSR, Blomqvist'in çok yıllık bir sözleşmeyle takıma katıldığını resmen duyurdu.

29 yaşındaki Blomqvist, dört kez Indy 500 galibi Helio Castroneves'in yerini alacak.

Takım patronu Mike Shank, "Tom'u gelecek yıldan itibaren tam zamanlı olarak IndyCar programımıza dahil etmekten ve Helio'yu programımızın önemli bir parçası olarak tutarak gelecek yıl beşinci Indianapolis 500 zaferine ulaşmasına şans tanımaktan büyük gurur duyuyoruz."

Blomqvist, "Uzun süredir IndyCar'a adım atmak için fırsat kolluyordum; bu, en iyi şekilde değerlendirmek için istekli ve motive olduğum bir fırsat."

"IndyCar inanılmaz rekabetçi bir seri ve bu şampiyonanın ne kadar zor olabileceği konusunda hiçbir yanılsamam yok, yine de son derece motive durumdayım." dedi.

Takımın azınlık hissesini satın alan ve artık yönetim kademesinde de bulunmaya hazırlanan 48 yaşındaki Castroneves ise gelecek sezon sadece Indy 500'de mücadele edecek.

Castroneves, "Kariyerim boyunca etrafımda harika bir grup insan olduğu için çok şanslıydım, şu anda kariyerimin yeni bir aşamasına doğru yola çıkıyorum."

"Beni yanlış anlamayın, sürüş açısından hala içimde yakmam gereken çok yakıt var ve beşinci Indy 500 galibiyetini kesinlikle istiyorum." dedi.