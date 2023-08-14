Prime'a abone ol
Önceki / Chip Ganassi: "McLaren, Palou konusunda mağduru oynuyor"
IndyCar / Grand Prix of Indianapolis Yarış 2 Haberler

Castroneves tam zamanlı kariyerini sonlandırıyor, yerini Blomqvist alacak

48 yaşındaki IndyCar efsanesi Helio Castroneves gelecek sezondan itibaren tam zamanlı yarış kariyerini sonlandırıyor, yerini ise Tom Blomqvist alacak.

Altay Gök
Ekleyen:
Tom Blomqvist, Meyer Shank Racing Honda

Geçen ay Toronto'da kariyerinin ilk yarışına çıkan Blomqvist, henüz ilk turda kazaya karışmasının ardından kendini gösterme fırsatı yakalayamamıştı.

Her şeye rağmen Blomqvist'in Meyer Shank Racing'i etkilediği ve tam zamanlı bir koltuk için bastırabileceği düşünülüyordu, öyle de oldu.

Kısa süre önce bir açıklama yayınlayan MSR, Blomqvist'in çok yıllık bir sözleşmeyle takıma katıldığını resmen duyurdu.

29 yaşındaki Blomqvist, dört kez Indy 500 galibi Helio Castroneves'in yerini alacak.

Takım patronu Mike Shank, "Tom'u gelecek yıldan itibaren tam zamanlı olarak IndyCar programımıza dahil etmekten ve Helio'yu programımızın önemli bir parçası olarak tutarak gelecek yıl beşinci Indianapolis 500 zaferine ulaşmasına şans tanımaktan büyük gurur duyuyoruz."

Blomqvist, "Uzun süredir IndyCar'a adım atmak için fırsat kolluyordum; bu, en iyi şekilde değerlendirmek için istekli ve motive olduğum bir fırsat."

"IndyCar inanılmaz rekabetçi bir seri ve bu şampiyonanın ne kadar zor olabileceği konusunda hiçbir yanılsamam yok, yine de son derece motive durumdayım." dedi.

Takımın azınlık hissesini satın alan ve artık yönetim kademesinde de bulunmaya hazırlanan 48 yaşındaki Castroneves ise gelecek sezon sadece Indy 500'de mücadele edecek.

Castroneves, "Kariyerim boyunca etrafımda harika bir grup insan olduğu için çok şanslıydım, şu anda kariyerimin yeni bir aşamasına doğru yola çıkıyorum."

"Beni yanlış anlamayın, sürüş açısından hala içimde yakmam gereken çok yakıt var ve beşinci Indy 500 galibiyetini kesinlikle istiyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar

Chip Ganassi: "McLaren, Palou konusunda mağduru oynuyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Leclerc: "Kardeşimle Le Mans'ta yarışmak isterdim"

Leclerc: "Kardeşimle Le Mans'ta yarışmak isterdim"

Formula 1
Hollanda GP

Leclerc: "Kardeşimle Le Mans'ta yarışmak isterdim" Leclerc: "Kardeşimle Le Mans'ta yarışmak isterdim"

Webber: "Verstappen, sorun yaşamazsa Vettel'in rekorunu kıracak"

Webber: "Verstappen, sorun yaşamazsa Vettel'in rekorunu kıracak"

Formula 1
Hollanda GP

Webber: "Verstappen, sorun yaşamazsa Vettel'in rekorunu kıracak" Webber: "Verstappen, sorun yaşamazsa Vettel'in rekorunu kıracak"

Patrick: "Verstappen-Alonso ikilisi çok ilgi çekici olurdu"

Patrick: "Verstappen-Alonso ikilisi çok ilgi çekici olurdu"

Formula 1
Hollanda GP

Patrick: "Verstappen-Alonso ikilisi çok ilgi çekici olurdu" Patrick: "Verstappen-Alonso ikilisi çok ilgi çekici olurdu"

Son Haberler

Rins: "Kawauchi ile ilişkim beklediğimden çok daha farklıydı"

Rins: "Kawauchi ile ilişkim beklediğimden çok daha farklıydı"

MGP MotoGP

Rins: "Kawauchi ile ilişkim beklediğimden çok daha farklıydı" Rins: "Kawauchi ile ilişkim beklediğimden çok daha farklıydı"

McLaren, Piastri'nin performansına hayran kalmış durumda

McLaren, Piastri'nin performansına hayran kalmış durumda

F1 Formula 1

McLaren, Piastri'nin performansına hayran kalmış durumda McLaren, Piastri'nin performansına hayran kalmış durumda

Hulkenberg: "Tüm sorunlara rağmen F1'e dönmek doğru karardı"

Hulkenberg: "Tüm sorunlara rağmen F1'e dönmek doğru karardı"

F1 Formula 1

Hulkenberg: "Tüm sorunlara rağmen F1'e dönmek doğru karardı" Hulkenberg: "Tüm sorunlara rağmen F1'e dönmek doğru karardı"

Renault, fabrika takımını yeniden mi satacak?

Renault, fabrika takımını yeniden mi satacak?

F1 Formula 1
Hollanda GP

Renault, fabrika takımını yeniden mi satacak? Renault, fabrika takımını yeniden mi satacak?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol