Carpenter, Hulkenberg'in IndyCar'da yarışacağını yalanladı

Indy Lights'tan IndyCar'a geçen Rinus Veekay'ın bu hafta içerisinde #21 ECR-Chevrolet'de tam zamanlı olarak yarışacağının açıklanması ve Spencer Pigot'un yerini alması bekleniyor.

Hulkenberg'in ismi de #20 ECR koltuğu için geçiyor. Alman pilotun sadece cadde ve normal pistler için bir anlaşma yapacağı düşünülüyor.

Bununla birlikte Motorsport.com'a konuşan Carpenter, VeeKay hakkında konuşma yapmaktan kaçındı ancak #20 araçla oval pistlerde yarışmaya devam edeceğini ve normal/cadde pistlerinde ise yer almayacağını söyledi.

Ancak cadde/normal pistlerde yarışacak diğer isim Hulkenberg olmayacak.

Carpenter, "Gelecek yıl #20 Chevy ile oval yarışlarda yer almaya devam edeceğim. Bu gerçekten çılgınca çünkü her yıl birisi bir söylenti çıkarıyor veya emekli olacağımı iddia ediyor ancak bu kesinlikle doğru değil."

"Belki #20 araçta yarışacak diğer sürücüyü Şükran Günü'nden hemen önce açıklarız. Ancak büyük olasılıkla bir sonraki hafta olacak. Ama hayır, bu isim Nico Hulkenberg olmayacak. Bu söylentiler doğruyu söylemek gerekirse kontrolden çıktı ve her ikimiz de bu konuda bir şeyler söylememize rağmen devam etti."

"Evet, Nico ile konuştum. Birkaç kez görüştük ve onun buraya gelmekle ilgilendiğini düşünüyorum. Ama zamanlamanın kendisi için uygun olduğunu düşünmüyorum. Sadece zamanını geçirmek için geleceğini sanmıyorum, çünkü belki de 2021'de Formula 1'e dönmeyi bekliyor. Durumu daha fazla değerlendirecek ve gerçekten bir değişiklik yapmak isteyip istemediğine ya da IndyCar'da uzun süre kalmak isteyip istemediğine karar vermesi gerekecek."

"Ve bana sorarsanız, henüz o noktada değil." dedi.