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IndyCar / Texas / Son dakika

Carlin, Teksas'taki ilk yarışta tek bir araca sahip olacak

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Carlin, Teksas'taki ilk yarışta tek bir araca sahip olacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
3 Haz 2020 08:24

Carlin-Chevrolet takımı, bu Cumartesi gerçekleştirilecek olan Genesys 300 yarışında sadece bir araca sahip olacağını açıkladı.

Takım, bir açıklamada şu sözleri kullandı: “Yarışta yer alması planlanan #31 Carlin aracı,(Felipe Nasr'ın aracı) mevcut COVID-19 salgınının Avrupa'daki ekonomik etkisi nedeniyle, bu hafta sonu Teksas Motor Speedway'deki NTT IndyCar Serisi'nin açılış yarışında yer almayacak."

“Avrupa'daki ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz ve 2020 sezonunun geri kalanında iki araçla yarışmayı hedefleyeceğiz."

“Conor Daly, bu hafta sonu Genesys 300'de #59 Gallagher Carlin Chevrolet'de planlandığı gibi Carlin'i temsil edecek.”

2018 IMSA WeatherTech SportsCar şampiyonu ve eski bir Formula 1 sürücüsü Nasr'ın IndyCar'ın St.Petersburg'daki sezon açılışına katılacağı açıklanmıştı.

Eski F2 sürücüsü Sergio Sette Camara da orijinal planın bir parçasıydı, ancak bunun yerine Super Formula'ya katılmayı seçti.

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Seri IndyCar
Etkinlik Texas
Pilotlar Felipe Nasr
Takımlar Carlin
Editör David Malsher

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