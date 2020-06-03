Carlin, Teksas'taki ilk yarışta tek bir araca sahip olacak

Takım, bir açıklamada şu sözleri kullandı: “Yarışta yer alması planlanan #31 Carlin aracı,(Felipe Nasr'ın aracı) mevcut COVID-19 salgınının Avrupa'daki ekonomik etkisi nedeniyle, bu hafta sonu Teksas Motor Speedway'deki NTT IndyCar Serisi'nin açılış yarışında yer almayacak."

“Avrupa'daki ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz ve 2020 sezonunun geri kalanında iki araçla yarışmayı hedefleyeceğiz."

“Conor Daly, bu hafta sonu Genesys 300'de #59 Gallagher Carlin Chevrolet'de planlandığı gibi Carlin'i temsil edecek.”

2018 IMSA WeatherTech SportsCar şampiyonu ve eski bir Formula 1 sürücüsü Nasr'ın IndyCar'ın St.Petersburg'daki sezon açılışına katılacağı açıklanmıştı.

Eski F2 sürücüsü Sergio Sette Camara da orijinal planın bir parçasıydı, ancak bunun yerine Super Formula'ya katılmayı seçti.