Canapino: "Palou, Verstappen'den daha komple bir sürücü"

Şu anda F1 dışında yarışan en iyi pilot kim şeklinde bir soru sorulsaydı, birçok kişi büyük ihtimalle aynı cevabı verirdi: çifte IndyCar şampiyonu Alex Palou.

Serideki henüz dördüncü sezonunda olmasına rağmen şimdiden hanesine iki şampiyonluk yazdırmayı başaran Palou, bu başarıları sayesinde geçen yıl McLaren'in dikkatini çekmişti.

Uzun bir sürecin ardından McLaren'a katılamayan ve Chip Ganassi'de kalan Palou'nun yine de sene içinde takımla seyahat ettiğini ve eski F1 araçlarıyla çeşitli testler gerçekleştirdiğini görmüştük.

Beklenti kendisinin gelecek yıl Arrow McLaren ile yarışması yönündeydi, 2025 için de F1 hedefi mevcuttu -ancak Oscar Piastri'nin müthiş bir çaylak sezonu geçirmesi kendisi için planları alt üst etti.

Günün sonunda F1 şansı epey azalan Palou, tüm testlere rağmen McLaren'e geçmemeyi ve Chip Ganassi ile yola devam etmeyi tercih etti.

Bu hamlenin ardından Palou için F1 defteri tamamen kapanmış gibi görünüyor, ancak yine de birçok kişi kendisini halen dünyanın en iyileriyle kapışacak seviyede görmekte -bunlardan biri de Arjantin'in önemli sürücülerinden Agustin Canapino.

Arjantin touring serilerinde elde ettiği başarıların ardından IndyCar'a geçiş yapan Canapino'ya göre apayrı bir seviyedeki Palou, Max Verstappen'den bile iyi!

FoxSports Arjantin'e konuşan Canapino, "Palou olağanüstü, hatta bana göre dünyanın en iyi sürücüsü. Eğer en iyisi değilse bile en iyi üç sürücü arasında."

"Bence Palou, Verstappen'den daha komple bir sürücü. Palou'nun IndyCar'da yaptığı şey benim için gerçekten dünya dışı. Ama bu çok öznel bir görüş."

"Verstappen de başka bir uzaylı. Verstappen hayranları beni eleştirmesin çünkü Verstappen'i hesaba katarken arafta kaldım."

"Ama benim için oval pistlerde yarışmaları IndyCar sürücülerini farklı kılıyor. Bana göre motor sporlarının uç noktası oval pistler ve F1 bu pistlerde yarışmıyor."

"Bu yüzden Palou gibi bir sürücünün her tür pistte ve her tür disiplinde farkını göstermesi benim için kendisini uzaylı sınıfına koyuyor." dedi.