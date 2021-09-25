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IndyCar / Long Beach Haberler

Callum Ilott, 2022 için IndyCar takımı Juncos Hollinger ile anlaştı

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Juncos Hollinger Racing, Callum Ilott’un NTT IndyCar serisinin 2022 sezonunda 77 numaralı araçta tam zamanlı olarak yarışacağını duyurdu.

Callum Ilott, 2022 için IndyCar takımı Juncos Hollinger ile anlaştı

Ilott, Portland and Laguna Seca’dan sonra bu hafta sonu Acura Grand Prix’sinde IndyCar’da üçüncü kez yarıştı.

Önümüzdeki sene ise IndyCar’ın 17 yarış hafta sonundan oluşan sezonun tamamına katılacak.

Ferrari Sürücü Akademisi üyesi Ilott, “Batı yakasında düzenlenen 3 yarışın sonuncu hafta sonuna gelinirken, önümüzdeki sene NTT IndyCar 2022 sezonunda Juncos Hollinger Racing ile devam edeceğimi duyurmak harika.”

“Bazı olumlu noktalarımız oldu ve üzerinde çalışmamız gereken şeyleri biliyoruz. Ricardo Juncos ve Brad Hollinger’ın önümüzdeki sezon için planlarını ve özellikle de kışın testlerde ne yapabileceğimizi bildiğimden, kesinlikle 2022 sezonuna güçlü başlamak için kendimizi harika bir pozisyona getirebileceğimize inanıyorum.”

“Yaptığımız işe devam etmeyi ve kışın yeni bir maceraya başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Ferrari Sürücü Akademisine de bu fırsatı değerlendirmeme izin verdiği için teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

Juncos Hollinger Racing kurucusu Ricardo Juncos, “[Ilott’un] olgunluğu, pistteki hızı ve geri bildirimleri 22 yaşındaki birine göre şaşırtıcı derecede iyi.”

“Laguna’dan sonra Callum’un geri bildirimleri ve fiziksel durumundan çok etkilenmiştik. Laguna’da uzun ve zorlu bir yarışın ardından araçtan çıktığında hiç yorgun gözükmüyordu.”

“Pistteki en hızlı araca sahip olmadığımızı ve yapacak çok şeyimiz olduğunu biliyoruz ancak Callum, araçtan her şeyi çıkarmak için kendini zorluyor ve çok hızlı sürüyor. Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca, Callum bize gelecek yıl onunla tam zamanlı çalışmamız için doğru sürücü olduğunu gösterdi, bu yüzden programımıza tam zamanlı katılmasından heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımın sahiplerinden Brad Hollinger de “2022 sezonu için daha heyecanlı olamazdım ve önümüzdeki sene Callum ile insanları şaşırtacağımızdan eminim.” diye ekledi.

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