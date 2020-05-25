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IndyCar / Son dakika

Button: "Oval yarış görünenden çok daha zor"

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Button: "Oval yarış görünenden çok daha zor"
Ekleyen:
, Editör
25 May 2020 12:12

Jenson Button, sanal Indianapolis yarışının ardından oval yarışların göründüğünden daha zor olduğunu söyledi.

Jnson Button, cumartesi günü Fernando Alonso ile birlikte The Race'in düzenlediği Legends Trophy'nin Indianapolis ayağında yer aldı.

Button, ilk yarışta Alonso ile tamamen farklı bir ligdeydi ve son tura girerken yaptığı ufak hatanın ardından İspanyol sürücüye geçilerek ikinci oldu.

rFactor 2 platformunda gerçekleştirilen Indianapolis yarışının ardından The Race'e konuşan Button, oval yarışın göründüğünden çok daha zor olduğunu söyledi.

IndyCar'a ilgi duyan sürücülerden bir tanesi olan 2009 F1 şampiyonu Button, “Dört virajın her birinin kendisine özgü direksiyon açısı var, ancak tek nokta bu değil. Özellikle üçüncü virajın girişinde pistin yüzeyini hissediyorsunuz ve her biri çok farklı."

"Gerçekten beğendim ve göründüğünden çok daha karmaşıktı. Kulağa tuhaf gelebilir, ama sadece otuz tur atmama rağmen başım dönüyordu. Tüm yarışı çıkaranların nasıl hissettiğini hayal bile edemiyorum. Ayrıca tüm bu süre boyunca konsantrasyonunuzu korumanız gerekiyor."

"Bu yarışı kazanmak için son turda lider olmanız gerekiyor. Eğer lider tüm denemelerinize yanıt verirse, o zaman geçiş yapamazsınız. Herkes Indianapolis 500'ü kazanmak istiyor, ama çok da üzgün değilim, çünkü mücadele çok güzeldi!" dedi.

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Editör Kemal Şengül

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