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IndyCar / Son dakika

Button, Alonso ve Johnson üçüncü Arrow McLaren SP ile IndyCar'da tam sezon yarışabilir!

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Button, Alonso ve Johnson üçüncü Arrow McLaren SP ile IndyCar'da tam sezon yarışabilir!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
4 May 2020 20:29

McLaren'in CEO'su Zak Brown, Jimmie Johnson ve Jenson Button'ın üçüncü Arrow McLaren SP-Chevrolet ile IndyCar'da yarışmakla ilgilendiğini, Fernando Alonso'nun da Indy 500 ötesindeki yarışlarda yer alabileceğini söyledi.

Fernando Alonso'nun üçüncü McLaren SP ile 2020 Indy 500'e katılacağı zaten açıklanmıştı. Ayrıca Motorsport.com Alonso'nun koronavirüs pandemisinden önce Indianapolis GMR Grand Prix'sinde de Patricio O'Ward ve Oliver Askew ikilisine katılacağını öğrenmişti.

Bu, Indianapolis'in normal pist düzeninde yapılan bir yarış ve Alonso böylelikle hem oval hem de normal pistte yarışmış olacaktı.

Bu plan rafa kaldırılmadı ancak yarış tarihleri şimdi tamamen değişmiş durumda.

Yedi kez NASCAR Cup şampiyonu Jimmie Johnson ise bu yıl NASCAR'da son kez tam sezon yarışmayı planlıyor ve Nisan ayında Barber Motorsports Park'ta bir Arrow McLaren SP ile teste çıkacak.

Motorsport.com ayrıca 2009 F1 dünya şampiyonu Jenson Button'ın üçüncü Arrow McLaren SP ile Road Amerika ayağında yer almaya hazırlandığını da öğrenmişti.

Bugün James Allen ve Jonathan Noble'ın özel podcastine katılan Zak Brown, bu konular hakkında detay verdi.

Brown, “Üçüyle de konuştum. Üçü de IndyCar yarışından gerçekten çok hoşlanıyor ve üçü de yarışmak istiyor."

“Üçü de son derece rekabetçi. IndyCar'da şimdi bir çeşit test kısıtlaması var ve bu yüzden maalesef bu yıl [yarışmaları] daha zor olabilir, çünkü onlardan herhangi birinin [test yapmadan] araca atlamak isteyeceğini düşünmüyorum."

“Bence hepsi çok profesyonel ve sporun, yeterli test yapmadan araca geçebileceklerini düşünmek için çok rekabetçi olduğunun farkındalar."

“Ama bu sürücülerin üçünü de, bir noktada IndyCar'da görmek beni şaşırtmaz. Bence bu çok heyecan verici olur." dedi.

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Seri IndyCar
Pilotlar Fernando Alonso Şimdi al , Jenson Button Şimdi al , Jimmie Johnson
Takımlar Schmidt Peterson Motorsports
Editör David Malsher

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