Brown: "IndyCar'ın ihtiyacı olan şey araçların hızlanması"

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Son dönemde IndyCar'daki varlığını arttıran McLaren, gelecek sezon Felix Rosenqvist-Alexander Rossi-Pato O'Ward üçlüsüyle okyanusun batısında şampiyonluk hedefliyor.

IndyCar ABD'nin NASCAR ile birlikte lider yarış serisi, ancak dünya çapında beklenen ilgiyi görmüyor. Zak Brown, bu durumun çözülmesini ve araçların değişmesini talep ediyor.

Laguna Seca'daki sezon finalinde basın mensuplarına konuşan Brown, "Bence Doğu Yakası'nda fazladan birkaç yarış düzenleyebiliriz, bunun yanı sıra yeni araçlara sahip olduğumuzu görmek de isterdim ama sanırım azınlıktayım.

"Mücadele harika, ama bu spor teknolojiyle ilgili ve sorun şu ki, beş yıl içinde aynı şeyi söyleyeceğiz -bütçe yeterli, mücadele harika, neden değişelim?

"Peki hangi noktada bir değişiklik yaparsınız? Bence teknolojiyi bir sonraki seviyeye taşırsak bu eninde sonunda seriye ivme kazandıracaktır."

"Araçları biraz daha hızlı, daha fazla beygir gücüne sahip ve daha hafif yeni bir şasi ile görmek isterdim. Super Formula ve Formula 2 araçları dahi şu an daha hızlı."

Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet Fotoğraf: Jake Galstad / Motorsport Images

Drive to Survive'ın F1'in arka planını ortaya çıkararak elde ettiği başarının IndyCar'da da tekrarlanabileceğini düşünen Brown, "[Serinin] Netflix'e çıkmak gibi birtakım küçük şeylere var, nitekim bu Kuzey Amerika'da F1 için işe yaramış gibi görünüyor."

"Takımlar harika bütçelere sahip, yarışlar da paranın karşılığını en iyi şekilde veriyor. Ancak program geliştirilebilir, bence yaptığımız dijital faaliyetler geliştirilebilir." dedi.

Şu anda IndyCar'ın Doğu yakasındaki tek yarışları Florida'daki St. Petersburg ve Kanada'daki Toronto. Serinin bu bölgede genişlemesi gerektiğini de söyleyen Brown "Herhangi bir yeri kabul ederim - New York, Philadelphia, Jersey, Massachusetts."

"Her ne kadar kuzeydeki bazı yol pistlerini sevsem de, bir cadde yarışına ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. DC'de bile bir ALMS (Amerikan Le Mans) mücadelesi düzenlendi."

"Bu konuyu Mark [Miles, Penske Entertainment CEO'su] ile konuşuyordum. Tüm stadyumların ve kongre merkezlerinin bir ısı haritasını çıkarmamız gerekiyor çünkü bakılacak en iyi yer buralar gibi görünüyor. Long Beach bir kongre merkezinin etrafında, Toronto bir kongre merkezinin etrafında, Nashville bir stadyumun etrafında. Doğu yakasındaki tüm kongre merkezlerinin ve spor stadyumlarının nerede olduğunu araştırmalıyız."

"Uluslararası alanda düşünürsek elbette Meksika'ya gitmeliyiz, bununla birlikte Kuzey Amerika'da kalmamız şart. Avustralya yarışı iyiydi ama serinin kitlesinin genel olarak Kuzey Amerika'da olduğunu görürsünüz."

"Bu yüzden uluslararası arenaya çıkmadan önce Kuzey Amerika'daki takvimi daha iyi bir hale getirdiğimizi görmek istiyorum." dedi.