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IndyCar / Birmingham / Yarış raporu

Barber IndyCar: Palou kazandı, üçüncü virajda kaos yaşandı

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker

Alex Palou, açılış yarışında Chip Ganassi Racing-Honda takımıyla birlikte, Team Penske-Chevrolet’den Will Power’ı ve kendi takım arkadaşı Scott Dixon’ı kolay şekilde arkasında tutarak, ilk NTT IndyCar Serisi galibiyetini aldı.

Pole pozisyonundan başlayan Patricio O’Ward, Andretti Austosport-Honda’dan Alexander Rossi, Chip Ganassi Racing-Honda’dan Alex Palou, Team Penske-Chevrolet’den Will Power’ı ve iki Ganassi aracını daha arkasında tutarak, yarışa güçlü şekilde başladı. Ancak, üçüncü virajdan sonra, kaos ortaya çıktı.

Yarışa sekizinci sıradan başlayan Josef Newgarden, kerbün çıkışında çok genişten döndü ve kerbe dokunarak, spin attı. Gidecek yerleri olmayan Andretti ikisili Colton Herta ve Ryan Hunter-Reay da iki kez dünya şampiyonunun Team Penske-Chevrolet aracına sert şekilde çarptı, sonrasında da Arrow McLaren SP’den Felix Rosenqvist bariyerlere girdi. Carlin Chevrolet’den Max Chilton da bu kaosa yakalandı.

Newgarden sonrasında konuyla ilgili NBC’ye şöyle konuştu: ‘’Gerçekten çok üzgünüm. Yazık oldu çünkü gerçekten iyi bir aracımız olduğunu hissediyordum. Bir dahaki sefere kendimizi toparlamalıyız.’’

Kaosta spin atan Ed Carpenter Racing-Chevrolet’den Rinus VeeKay ve Rahal Letterman Lanigan-Honda’dan Graham Rahal da araçlarını hemen pite götürdüler.

Dale Coyne Racing with RWR-Honda’dan Romain Grosjean ise kaosun önündeydi ve bu karmaşa esnasında yedinciliğini koruyabildi.

Bu olaydan en çok yararlanan isimler, 19. sıradan 12. sıraya çıkan Takuma Sato ve 24.lükten 15. sıraya çıkan James Hinchcliffe oldu.

Yarışın tekrar başlamasından sonra O’Ward’ın aracı ilk birkaç turda dengesiz görünüyordu ve Rossi’nin baskısı altında kaldı. Arkadalardaki Bourdais ve Pagenaud ise Sato’yu 14.lüğe düşürdüler.

Sonrasında, VeeKay tarafından geçilen Jimmy Johnson’un 13. virajdaki tepeye gelirken spin atmasının ardından, tekrar sarı bayrak açıldı.

Pagenaud üç pit stop stratejisi uyguluyordu ve 16. turda durdu ancak O’Ward ve Rossi mücadelesinin dört saniye gerisinde kalan takım arkadaşı Power,

Power’ın 2.8 saniye önündeki Palou liderliği aldı ve Power’dan uzaklaşmaya başladı. 25. tura kadar arayı Power’la beş saniye açmış olan Palou, O’Ward ve Rossi’den daha hızlı zamanlar çıkarıyordu. McLaughlin ise ilk pit stopunu 26.turda yaptı ve yarışa tekrar, takım arkadaşı Pagenaud’nun arkasında 14. sırada katıldı.

Palou, 31. turda, Dixon 32. turda, Grosjean 33. turda, Power ise 34. turda pite girdiler.

Ganassi’nin taktikleri işe yaradı ve Palou, O’Ward’ın tam önünde yarışa geri katıldı ancak. Meksikalı sürücü, İspanyol sürücüyü beşinci virajın dışından geçti ve mevcut liderliği aldı.

O’Ward ikinci pitini 42. turda yaptı ve Firestone lastiklerini ilk kez kullandı. Rossi ise aynısını bir sonraki turda yaptı. O’Ward lastiklerini ısıtmaya çalışırken, Bourdais beşinci Arrow McLaren SP sürücüsünün virajda önüne geçti ve ardından bu durumdan yararlanan Grahan Rahal da O’Ward’ı geçip, altıncılığa yerleşti. VeeKay de, o anda hâlâ Rossi’nin önünde olan O’Ward’ı geçerek yedinci sıraya yerleşti.

Power, Dixon, Ericsson konvoyu, 50. turda Palou’nun 7.5 saniye arkasındaydı ancak beş tur sonraki trafikten dolayı, Chip Ganassi sürücüsünün avantajı 5 saniyeye düştü.

Ericsson, 60. turda pite giren ilk isimlerden biriydi. Sonraki turda da Palou ve Dixon pite girdi. Power ise 62. turda pit stopunu yaptı ve Dixon’un tam önünde çıktı, Palou’ya ise çok yakındı.

Böylelikle, aralarında 5.8 saniye olan O’Ward ve Rossi, birinci ve ikinci pozisyondalardı. Bu sıralama, Rossi 65. turda pite girdiğinde bozuldu, O’Ward ise sonraki turda pitini yaptı. Arrow McLaren SP sürücüsü, Ericsson’un önünde çıksa da, daha sıcak lastiklere sahip olan Ericsson, O’Ward’ı beşinci virajın çıkışında avladı ve dördüncülüğe yükseldi.

Yarışın bitimine 20 tur kala, O’Ward, Ericsson’dan intikam alma çalışmalarına başladı ancak sürücü aynı zamanda Bourdais’nin yaptığı baskıyla da mücadele etmeye çalışıyordu. O’Ward, 74. turda, Ganassi sürücüsünü, içeriden geçip dördüncülüğü alma hamlesi yaptı ancak o sırada Dixon’un yedi saniye arkasındaydı. 77. turda, Bourdais ve VeeKay, Ericsson’u geçti. Rahal ise, yarışın bitimine iki tur kala Ganassi sürücüsünü geçerek, yedinci sıraya yükseldi.

Ön tarafta, Palou’nun, Power’la arasındaki fark yaklaşık iki saniyeydi ve yarışın bitimine 10 tur kala, Power, Dixon’la arasında iki saniye fark açabildi.

Palou, damalı bayrağı Power’ın 0.4 saniye önünde gördü, Dixon ise galip Palou’nun 2.9 saniye arkasındaydı. O’Ward dördüncülüğü alırken, Bourdais, VeeKay, Rahal ise ilk yediyi tamamladı.

Yavaşlama turunda benzini biten Ericsson sekizinci olurken, hayal kırıklığına uğramış Rossi dokuzuncu oldu.

IndyCar’da ilk yarışına çıkan Grosjean’la birlikte ilk 10 tamamlanırken, çaylak McLaughlin 14. oldu ve Johnson ise 19.luğu aldı.

Bu zafer, Palou’nun Ganassi takımıyla aldığı ilk zafer oldu.

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Pitler Yarış dışı
1 Spain Alex Palou United States Chip Ganassi Racing 90 1:52'53.036   2  
2 Australia Will Power United States Team Penske 90 1:52'53.437 0.401 2  
3 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 90 1:52'56.024 2.988 2  
4 Mexico Patricio O'Ward Arrow McLaren SP 90 1:52'57.010 3.974 3  
5 France Sébastien Bourdais United States A.J. Foyt Enterprises 90 1:53'03.732 10.696 3  
6 Netherlands Rinus van Kalmthout United States Ed Carpenter Racing 90 1:53'06.911 13.875 4  
7 United States Graham Rahal United States Rahal Letterman Lanigan Racing 90 1:53'11.774 18.738 3  
8 Sweden Marcus Ericsson United States Chip Ganassi Racing 90 1:53'13.106 20.070 2  
9 United States Alexander Rossi United States Andretti Autosport 90 1:53'13.596 20.560 3  
10 France Romain Grosjean Dale Coyne Racing with RWR 90 1:53'38.116 45.080 2  
11 United Kingdom Jack Harvey United States Michael Shank Racing 90 1:53'43.114 50.078 3  
12 France Simon Pagenaud United States Team Penske 90 1:53'52.088 59.052 3  
13 Japan Takuma Sato United States Rahal Letterman Lanigan Racing 90 1:53'58.624 1'05.588 3  
14 New Zealand Scott McLaughlin United States Team Penske 90 1:53'59.092 1'06.056 3  
15 United Arab Emirates Ed Jones Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 90 1:54'01.445 1'08.409 3  
16 United States Conor Daly United States Ed Carpenter Racing 90 1:54'02.143 1'09.107 3  
17 Canada James Hinchcliffe Andretti Steinbrenner Autosport 89 1:53'17.679 1 Lap 3  
18 Canada Dalton Kellett United States A.J. Foyt Enterprises 89 1:53'55.799 1 Lap 4  
19 United States Jimmie Johnson United States Chip Ganassi Racing 87 1:53'29.303 3 Laps 3  
20 United Kingdom Max Chilton United Kingdom Carlin 86 1:53'15.978 4 Laps 5  
21 Sweden Felix Rosenqvist Arrow McLaren SP 62 1:38'14.872 28 Laps 4 Kaza
22 United States Colton Herta United States Andretti Autosport 25 1:24'02.462 65 Laps 2 Kaza
23 United States Josef Newgarden United States Team Penske 0 0.558 90 Laps   Kaza
24 United States Ryan Hunter-Reay United States Andretti Autosport 0 1.488 90 Laps   Kaza
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Seri IndyCar
Etkinlik Birmingham
Editör David Malsher

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